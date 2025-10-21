الضفة الغربية | اقتحامات واعتداءات لمستوطنين

- شهدت الضفة الغربية تصاعدًا في الاعتداءات الإسرائيلية، حيث أصيب فتى فلسطيني في الخليل، وأحرق مستوطنون خيامًا في مسافر يطا، بينما اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة. - تواصلت عمليات التوسع الاستيطاني، حيث شرع المستوطنون في توسيع بؤرة استيطانية في قرية المغير برام الله، وهاجموا قاطفي الزيتون، مما أدى إلى مداهمات واعتقالات واسعة. - أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تنفيذ 158 اعتداءً على قاطفي الزيتون، بهدف خلخلة العلاقة بين الفلسطينيين وأرضهم، لكن إصرار الفلسطينيين أفشل مخططات المستوطنين.

أصيب فتى فلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، بجروح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، في ظل اقتحامات واعتداءات استيطانية متصاعدة طاولت الفلسطينيين وممتلكاتهم. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه في الخليل تعاملت مساء اليوم مع إصابة شاب يبلغ من العمر 17 عاماً برصاص حي في الفخذ، أطلقه جنود الاحتلال في منطقة الحاوز بمدينة الخليل، مشيراً إلى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. كذلك أقدم مستوطنون اليوم على إحراق ثلاث خيام غير مأهولة في وادي الجوايا بمسافر يطا جنوب الخليل.

وفي نابلس شمالي الضفة الغربية، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المنطقتين الغربية والشرقية من مدينة نابلس مساء اليوم، وانتشرت وتجوّلت في شوارعها، قبل انسحابها. فيما اقتحم مئات المستوطنين اليوم، باحات المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، وأدوا طقوساً تلمودية استفزازية.

في الأثناء، أجبرت سلطات الاحتلال المواطن المقدسي ناصر أبو رميلة من بلدة الطور شرق القدس على هدم منزله ذاتياً، بذريعة البناء دون ترخيص. وفي جنين، أفادت مصادر محلية بأن مزارعاً فلسطينياً أصيب اليوم، خلال اعتداء جنود الاحتلال عليه في أثناء قطفه ثمار الزيتون في بلدة كفر راعي جنوب جنين. وفي رام الله، تواصل جرافات الاحتلال الإسرائيلي عمليات تعبيد الشارع الاستيطاني الجديد في قرية أم صفا وتوسيعه، في إطار مخططات التوسع الاستيطاني.

وفي السياق، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية، حسن مليحات، لـ"العربي الجديد"، أن مجموعات من المستوطنين شرعت اليوم بتوسيع البؤرة الاستيطانية المقامة في منطقة القلع التابعة لقرية المغير شرق رام الله، من خلال إضافة غرف جديدة وتجهيز بنى تحتية داخل الموقع، مشيراً إلى أن أعمال التوسعة تجري تحت حماية قوات الاحتلال، في محاولة لترسيخ الوجود الاستيطاني والسيطرة على مزيد من الأراضي الزراعية التابعة لأهالي القرية.

إلى ذلك، أكدت مصادر محلية أن مستوطنين أقدموا اليوم على رعي مواشيهم في أراضي الفلسطينيين بقرية المغير شمال شرق رام الله، كذلك هاجموا قاطفي الزيتون في بلدة ترمسعيا شمال رام الله، وأجبروهم على مغادرة المنطقة بعد رشق مركباتهم بالحجارة وإلحاق أضرار بها. ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، عمليات مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طاولت عدداً من المواطنين الفلسطينيين.

158 اعتداءً نفذها الاحتلال والمستوطنون على قاطفي الزيتون

في موازاة ذلك، أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا ما مجموعه 158 اعتداءً على قاطفي الزيتون في الضفة الغربية منذ بداية الموسم الحالي. وأوضح رئيس الهيئة مؤيد شعبان، في بيان صحافي صادر عن الهيئة، أن طواقم الهيئة رصدت تنفيذ جيش الاحتلال لـ17 حالة اعتداء، و141 حالة اعتداء من قبل المستوطنين.

وأشار شعبان إلى أن هذه الاعتداءات راوحت ما بين الاعتداء الجسدي العنيف، وحملات الاعتقالات وتقييد الحركة ومنع الوصول والتخويف والترهيب بأشكاله كافة وإطلاق النار المباشر كما حدث في محافظة طوباس. وتركزت الاعتداءات في محافظة نابلس بـ56 حالة اعتداء، تلتها محافظة رام الله بـ51 حالة اعتداء، ثم محافظة الخليل بـ15 حالة اعتداء.

وأشار شعبان إلى أنه خلال الموسم الحالي سُجلت 57 حالة تقييد حركة وترويع لقاطفي الزيتون، إضافة إلى 22 حالة للضرب والاعتداء بحق المزارعين. وبيّن أن هذا الموسم، الذي ترافق مع استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني، "يعد الأصعب والأخطر في العقود الأخيرة، نظراً لاستغلال الجيش والمستوطنين لأنظمة الحرب في تنفيذ الجرائم، مدعومين بالكثير من السياسات والتشريعات التي تعزز حالات الاعتداء والإرهاب والتضييق، ولا سيما إغلاق المحافظات وتسليم الأسلحة لمليشيات المستوطنين، والأخطر من ذلك إعفاؤهم من المساءلة والمحاكمة"، مضيفاً أن هذا الموسم "شهد إمعاناً في فرض المناطق العسكرية المغلقة على الأراضي الزراعية".

ولفت شعبان إلى 74 عملية اعتداء تعرضت لها الأراضي المزروعة بالزيتون في الموسم الحالي، منها 29 عملية قطع وتكسير وتجريف أراضٍ مزروعة بالزيتون أدت إلى تخريب ما مجموعه 795 شجرة زيتون. وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن دولة الاحتلال مستمرة في محاولاتها من أجل تنغيص أسلوب الحياة الفلسطيني الذي يرتبط تاريخياً بالأرض، بكونها مصدر رزق ونموذج حياة، مضيفاً أن "دولة الاحتلال تستهدف موسم الزيتون بشكل ممنهج وعن قصد، نظراً لوجدانية وأصلانية العلاقة بين المواطن الفلسطيني والأرض".

وأشار شعبان إلى أن كل ما تفعله دولة الاحتلال الآن يصب في إطار خلخلة العلاقة المتينة مع الأرض، في مخططات معلنة وواضحة من أجل السيطرة على الجغرافية الفلسطينية ومنع وصول المواطنين إليها. وشدد على أن أبناء الشعب الفلسطيني، بإصرارهم على ممارسة حقهم في الوصول إلى أراضيهم وإنجاح الموسم وتحدي قرارات الاحتلال، أفشلوا ما خطط له المستوطنون، وأعادوا من جديد الاعتبار لصلابة الفلسطيني التي تتحدى الاحتلال وتكسر إجراءاته.