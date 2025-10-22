الضفة الغربية | اقتحامات لمدن وبلدات وتواصل اعتداءات المستوطنين

- شهدت الضفة الغربية سلسلة اقتحامات ومداهمات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، شملت بلدات مثل صوريف ودورا القرع وبيتا، دون تسجيل إصابات أو اعتقالات. - في بيت لحم، نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً، بينما هاجم مستوطنون قرية برقا شرق رام الله، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. - أعلنت منطقة "صارورة" في مسافر يطا منطقة عسكرية مغلقة، حيث نفذ المستوطنون هجمات على الفلسطينيين، مع تسجيل 158 اعتداءً على قاطفي الزيتون منذ بداية الموسم.

شهدت مدن وبلدات متفرقة في الضفة الغربية، مساء الثلاثاء وفجر اليوم الأربعاء، سلسلة اقتحامات ومداهمات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ترافقت مع اعتداءات نفذها مستوطنون على قرى فلسطينية. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت منزلاً خلال اقتحام بلدة صوريف شمال الخليل، فيما اقتحمت آليات عسكرية قرية دورا القرع شمال رام الله، وعدة أحياء في بلدة بيتا جنوب نابلس، وبلدتي كفر ثلث وعزون شرق قلقيلية، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وفي بيت لحم، نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً عند مثلث البالوع في بلدة الخضر، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات المواطنين. وفي السياق نفسه، هاجم مستوطنون قرية برقا شرق رام الله، وحاولوا اقتحام أطرافها قبل أن ينسحبوا من المنطقة، دون أن تسجّل إصابات أو أضرار مادية، وفق ما أفادت به مصادر أمنية.

وأمس الثلاثاء، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة "صارورة" في مسافر يطا جنوب الخليل، جنوبي الضفة الغربية، منطقة عسكرية مغلقة، عقب استيلاء مستوطنين على كهفٍ يعود للمواطن جميل العمور ومنعهم الأهالي من الوصول إلى المكان. ونفّذت جماعات المستوطنين الإرهابية هجمات في مختلف مناطق المسافر تنوّعت بين تكسير أشجار زيتون، وتخريب خطوط مياه، واعتداءات على الفلسطينيين.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، قد أكدت الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا ما مجموعه 158 اعتداءً على قاطفي الزيتون في الضفة الغربية منذ بداية الموسم الحالي. وأوضح رئيس الهيئة مؤيد شعبان، في بيان صحافي صادر عن الهيئة، أن طواقم الهيئة رصدت تنفيذ جيش الاحتلال لـ17 حالة اعتداء، و141 حالة اعتداء من قبل المستوطنين.