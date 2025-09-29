الضفة الغربية | اقتحامات في نابلس واعتداءات واسعة للمستوطنين

- شهدت الضفة الغربية اقتحامات واعتقالات واسعة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث داهمت مخيم الجلزون وقرية كفر صور ومخيم عسكر القديم، مما أثار حالة من الهلع بين الأهالي، خاصة الأطفال. - اعتدى مستوطنون على مركبات فلسطينية في حوارة، جنوب نابلس، بعد استشهاد الشاب محمود العقاد، كما اقتحموا مواقع أثرية في الناقورة، شمال غربي نابلس، وسط تصاعد التوترات. - في القدس، هدمت قوات الاحتلال ساحة مطعم في بلدة الرام، بينما هاجم مستوطنون منزل عائلة أبو عواد في ترمسعيا، مما يعكس استمرار الاعتداءات على الممتلكات الفلسطينية.

شهدت مناطق مختلفة من الضفة الغربية، فجر اليوم الاثنين والليلة الماضية، اقتحامات لقوات الاحتلال والمستوطنين، وسط حملات اعتقال ومداهمة واعتداءات على الممتلكات. وانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم الجلزون، شمال رام الله، بعد ساعات من اقتحامه بالتزامن مع حملة واسعة تخللتها اعتقالات وتحقيقات ميدانية.

وأكد مدير مركز الجلزون للإعلام المجتمعي محمد حمدان، لـ"العربي الجديد"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت حملة اعتقالات وتحقيقات ميدانية طاولت عددًا من المواطنين، كما داهمت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها، ما تسبب بحالة من الهلع في صفوف الأهالي، وخصوصًا الأطفال. وأوضح حمدان أن غالبية المعتقلين من الأسرى المحررين، وتم الإفراج عن عدد منهم بعد التحقيق الميداني.

وأشار حمدان إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم مرتين، إحداهما فجرا والأخرى صباح اليوم، تزامنًا مع خروج طلبة المدارس إلى دوامهم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات دون الإبلاغ عن إصابات، قبل انسحاب قوات الاحتلال.

من جانب آخر، أكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية كفر صور، جنوب طولكرم، شمال الضفة، ونفذت اعتقالات وتحقيقات ميدانية مع عشرات المواطنين، كما داهمت منازل وعبثت بمحتوياتها، ومن بينها منزل رئيس المجلس القروي فواز حمزة ونائبته زهيدة رياحي. وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مخيم عسكر القديم، شرق المدينة، ونفذت مداهمات واعتقالات في صفوف الأهالي، ثم انسحبت بعد ذلك.

في سياق آخر، هاجم مستوطنون، مساء أمس الأحد، مركبات فلسطينية في بلدة حوارة، جنوب نابلس، وحطموا زجاج عدد منها، واعتدوا بالحجارة على المركبات المارة قرب مستوطنة "يتسهار"، ما أدى إلى تضرر عدة مركبات.

وجاءت هذه الاعتداءات عقب إعلان الاحتلال استشهاد الشاب محمود العقاد من مدينة نابلس، بعد إطلاق النار عليه بزعم تنفيذه عملية دهس قرب قلقيلية واحتجاز جثمانه لاحقًا، بينما اقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية مدينة نابلس وداهمت منزل عائلة الشهيد. كما اقتحم مستوطنون الموقع الأثري "قلعة الشيخ شعلة" في قرية الناقورة، شمال غربي نابلس.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الرام صباح اليوم برفقة جرافة، وهدمت ساحة مطعم قبل أن تنسحب. وفي بلدة ترمسعيا، شمال شرقي رام الله، هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، مساء الأحد، منزل عائلة أبو عواد، ورشقوه بالحجارة وحاولوا اقتحامه، من دون تسجيل إصابات، في حين اقتحم آخرون منطقة حوارة، شرق بلدة يطا، جنوب الخليل، وحاولوا الاستيلاء على جرار زراعي يعود للمواطن عطية أبو عرام، قبل أن يتصدى لهم الأهالي.