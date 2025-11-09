الضفة الغربية | اقتحامات إسرائيلية متزامنة في مدن وبلدات مختلفة

- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات في الضفة الغربية، شملت مدنًا وبلدات مثل البيرة وبيت لحم، حيث داهمت منازل واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة، مما أدى إلى مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين. - في قرية عابود، أطلقت القوات قنابل الغاز السام، بينما شهدت الخليل ونابلس اقتحامات مماثلة، مع مداهمات في جنين ضمن حملة ميدانية متواصلة. - أُصيب 16 شخصًا، بينهم صحافيون ومتطوعون، جراء اعتداءات المستوطنين أثناء قطف الزيتون في بلدتي بيتا وبورين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رفيديا الحكومي.

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، سلسلة اقتحامات متزامنة طاولت عدداً من مدن وبلدات الضفة الغربية، وتخللتها عمليات مداهمة وتفتيش لمنازل الفلسطينيين، وسط انتشار واسع للآليات العسكرية، ومواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وتلك القوات.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة البيرة، وتمركزت في حي جبل الطويل، حيث داهمت عدة منازل واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة قبل أن تنسحب دون أن تُبلّغ عن اعتقالات. وفي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر وتمركزت قرب مستشفى اليمامة وعلى الشارع الرئيس (القدس–الخليل)، وأغلقت الممرات الحيوية بواسطة آلياتها العسكرية، ما تسبب في إعاقة حركة المواطنين.

كما طاولت الاقتحامات قرية عابود شمال غرب رام الله، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام باتجاه منازل الأهالي، في حين اندلعت مواجهات محدودة دون وقوع إصابات. وشهدت محافظتا الخليل ونابلس اقتحامات مماثلة، إذ اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل، والحارة الغربية من بلدة بيتا جنوب نابلس، إضافة إلى مداهمات لعدد من المنازل في منطقة حرش السعادة بمدينة جنين شمال الضفة المحتلة، ضمن حملة ميدانية متواصلة لجيش الاحتلال منذ ساعات المساء.

وأمس السبت، أُصيب 16 شخصاً بينهم أربعة صحافيين ومتطوعون محليون ومتضامنون أجانب ومزارعون، خلال اعتداءات نفذها مستوطنون أثناء قطف الزيتون في بلدتي بيتا وبورين جنوب نابلس في شمال الضفة الغربية. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الطواقم الطبية في مستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس تعاملت مع أحد عشر مصابا جراء الاعتداء بالضرب من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين في بلدة بيتا، وصفت حالتهم بالمستقرة.