الضفة الغربية | اعتقال أرملة يحيى عياش واعتداءات للمستوطنين

- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي هيام عياش، أرملة القيادي في كتائب القسام يحيى عياش، خلال اقتحام منطقة الجبل الشمالي في نابلس، حيث داهمت منزلها واقتادتها إلى جهة مجهولة. - شهدت مناطق مختلفة من الضفة الغربية اعتداءات للمستوطنين، حيث أضرموا النيران في مدرسة بقرية جالود وأحرقوا ست مركبات في قرية بزاريا، بالإضافة إلى إغلاق طريق مؤدي لتجمع بدوي قرب القدس. - نفذت قوات الاحتلال حملات مداهمة واعتقالات واسعة في مناطق متعددة من الضفة الغربية، مستهدفة عشرات الفلسطينيين في جنين، الخليل، وقلقيلية.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، أرملة القيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الشهيد يحيى عياش، هيام عياش، وذلك خلال اقتحام واسع لمنطقة الجبل الشمالي في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، في وقت شهدت فيه مناطق عدة من الضفة الغربية اعتداءات للمستوطنين وحملات مداهمة واعتقال طاولت عشرات الفلسطينيين.

وأكد الناشط مهدي فيضي من نابلس لـ"العربي الجديد"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم الجمعة، منطقة الجبل الشمالي في مدينة نابلس بعدد من الآليات العسكرية، واعتقلت السيدة هيام عياش "أم البراء"، وهي في الخمسينيات من عمرها، بعد مداهمة منزل زوجها قبل أن تنسحب من المدينة وتقتادها إلى جهة مجهولة. واغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي عياش، وهو من القيادات التاريخية لكتائب القسام، في الخامس من يناير/ كانون الثاني من العام 1996، بعد تفخيخ هاتف متنقل انفجر به خلال وجوده في غزة.

وفي سياق آخر، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أضرموا النيران فجر اليوم، داخل مدرسة في قرية جالود جنوبي نابلس، ما أدى إلى احتراق صالتها الرياضية وإلحاق أضرار مادية في المكان. وفي شمال غربي نابلس، أضرم مستوطنون فجراً النار في ست مركبات فلسطينية في قرية بزاريا. وأكد الرئيس السابق لمجلس قروي بزاريا تيسير سفاريني، لـ"العربي الجديد"، أن "مستوطنين أقدموا فجر اليوم الجمعة، على إحراق ست مركبات فلسطينية في قرية بزاريا، وخطّوا شعارات عنصرية على جدران عدد من المنازل في القرية، قبل أن يفرّوا من المكان عقب استيقاظ الأهالي، ثم التمكن من السيطرة على الحريق".

الأهالي يحاولون إخماد النيران التي أشعلتها مليشيات المستوطنين فجر اليوم في القاعة الرياضية بمدرسة قرية جالود جنوب نابلس. pic.twitter.com/wjOA8U7E1z — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 9, 2026

إلى ذلك، أغلق مستوطنون، مساءً، الطريق المؤدي إلى تجمع "خلة السدرة" البدوي، بالقرب من قرية مخماس، شمال شرقي القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن مجموعة من المستوطنين أغلقوا الطريق المؤدي للتجمع، الذي يتعرض لاعتداءات متكررة من جانبهم وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي سياق آخر، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة وخلال ليل أمس، عمليات مداهمة وتفتيش واعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، تركزت في قرية صانور جنوبي جنين شمالي الضفة الغربية، ومدينة يطا جنوبي الخليل جنوبي الضفة، وبلدة عزون شرق قلقيلية شمالي الضفة، بالتزامن مع حملة مداهمات واعتقالات واحتجاز واسعة طاولت عشرات الفلسطينيين، بحسب ما أفادت به مصادر محلية.