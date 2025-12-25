- نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات هدم واسعة في الضفة الغربية، مستهدفة منشآت تجارية وزراعية وترفيهية، مما ألحق أضرارًا كبيرة بأرزاق المواطنين، وشملت الهدم مخزن أدوات كهربائية وحديقة أطفال في قرية المغير ومحال تجارية في مثلث الرماضين. - شهدت الضفة الغربية اعتقالات ومداهمات، حيث اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الفلسطينيين، وتزامنت مع اعتداءات للمستوطنين، مما أدى إلى إصابة طفلة فلسطينية وإلحاق أضرار بالمنازل والمركبات. - رفضت إسرائيل إدانة دولية لقرارها إقامة مستوطنات جديدة، مؤكدة أن الانتقادات تمييزية، وأن المستوطنات تهدف لمواجهة التهديدات الأمنية.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، منشآت تجارية وزراعية وترفيهية في عدة مناطق من الضفة الغربية، بالتزامن مع عمليات اقتحام ومداهمات واعتقالات، بينما نفذ مستوطنون عدة اعتداءات بالضفة الغربية. وأكد نائب رئيس مجلس قروي المغير، مرزوق أبو نعيم، لـ"العربي الجديد"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت صباح اليوم، قرية المغير شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية برفقة جرافة وحفار "باجر"، وقامت بهدم منشأة تجارية عبارة عن مخزن أدوات كهربائية تعود للمواطن مراد أبو عليا.

وأشار أبو عليا إلى أن قوات الاحتلال هدمت كذلك حديقة أطفال للمرة الثانية خلال عامين، وهي حديقة أنشأها مجلس قروي المغير. وبحسب أبو نعيم، اندلعت بالتزامن مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص، دون وقوع إصابات، ولفت إلى أن قوات الاحتلال اقتلعت لاحقًا أشجار زيتون وهدمت سلاسل حجرية على الأطراف الجنوبية لقرية المغير.

من جهة أخرى، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية، حسن مليحات، لـ"العربي الجديد"، أن قوات الاحتلال شرعت صباح اليوم الخميس، بتنفيذ عمليات هدم في منطقة مثلث الرماضين جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية، استهدفت عددًا من المحال التجارية. وأوضح مليحات أن آليات الاحتلال اقتحمت منطقة مثلث الرماضين برفقة قوة عسكرية وبدأت بهدم المحال بشكل مباشر، ما ألحق أضرارًا كبيرة بأرزاق أصحابها.

وعلى صعيد الاعتقالات، أكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت فجر اليوم الخميس والليلة الماضية، عمليات اعتقال ومداهمات لمنازل في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، طاولت عددًا من الفلسطينيين، من بينهم الكاتب ساري عرابي من بلدة رافات شمال غرب القدس وسط الضفة الغربية، والمواطنة نائلة إبراهيم جميل السراديح (54 عامًا) من منزلها في مخيم عين السلطان شمالي أريحا شرق الضفة الغربية.

اعتداءات للمستوطنين

وفي سياق الاعتداءات المستمرة للمستوطنين، أفاد مليحات بأن نحو 50 مستوطنًا من البؤر الاستيطانية المحيطة شنّوا فجر اليوم، هجومًا منظمًا على تجمع أبو ناجح الكعابنة في منطقة الخلايل التابعة لبلدة المغير شرق رام الله، وذلك تحت حماية مباشرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح مليحات أن الأهالي تمكنوا من صدّ الهجوم ومنع تقدّم المستوطنين داخل المنطقة، دون تسجيل إصابات.

و أكد مليحات أن طفلة فلسطينية أُصيبت فجر اليوم، جراء هجوم شنّته مجموعات من المستوطنين على منازل المواطنين في منطقة (أربيعة) شرق بلدة سعير شمال الخليل، بينما أقدم المستوطنون على تكسير أجزاء من المنازل وإلحاق أضرار مادية جسيمة، إضافة إلى إحراق مركبة تعود لأحد المواطنين، ما أدى إلى حالة من الذعر بين السكان، لا سيما الأطفال. إلى ذلك، أكد مليحات أن مستوطنين حاولوا فجر اليوم، سرقة أغنام تعود للمواطن عمر عارف بشارات في تجمع الحديدية بالأغوار الشمالية الفلسطينية في الضفة الغربية.

وفي بيت لحم، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اعتدوا صباح اليوم على ممتلكات المواطنين في منطقة بيت فجار جنوب بيت لحم، حيث أقدموا على حرق (باجر) تعود ملكيتها لأحد الأهالي.

إسرائيل ترفض إدانة دول توسعها في الاستيطان

في المقابل، سياسياً، رفضت إسرائيل إدانة صادرة عن 14 دولة لقرارها إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وزعمت بأن الانتقادات تنطوي على تمييز ضد اليهود. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ليل الأربعاء الخميس إن "الحكومات الأجنبية لن تقيّد حق اليهود في العيش في أرض إسرائيل، وإن أي دعوة من هذا القبيل خاطئة أخلاقيا وتميز بحق اليهود".

وأضاف أن "قرار الحكومة إنشاء 11 مستوطنة جديدة وإضفاء الطابع القانوني على ثماني مستوطنات إضافية يهدف، من بين أمور عديدة، إلى المساعدة في التعامل مع التهديدات الأمنية التي تواجهها إسرائيل".