الضفة الغربية | اعتقالات ومداهمات وسط اعتداءات للمستوطنين

- تصاعدت الاعتداءات في الضفة الغربية من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، شملت اقتحامات واعتقالات واعتداءات، مثل تسميم قطيع أغنام في المغيّر وتجريف أراضٍ في نابلس. - الرئاسة الفلسطينية حذرت من خطورة هذه الاعتداءات، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية، وأكدت أنها تعرقل جهود المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار في غزة. - دعت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى تشكيل قوة حماية دولية، معتبرة الاعتداءات سياسة ممنهجة لإرهاب وتهجير الفلسطينيين، وحثت على اتخاذ إجراءات دولية لوقفها.

شهدت مدن وبلدات ومخيّمات في الضفة الغربية المحتلة، اليوم السبت، اقتحامات واعتقالات واعتداءات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، في استمرار لسياسة التصعيد في الاعتداءات، ولا سيّما من المستوطنين، على الضفة. وأكد نائب رئيس مجلس قرية المغيّر شرقي رام الله وسط الضفة، مرزوق أبو نعيم، لـ"العربي الجديد" أن مستوطنين أقدموا على تسميم قطيع أغنام يعود للمواطن رزق أبو نعيم في منطقة الخلايل بالقرية، ما أدى إلى نفوق ثلاثة رؤوس، وأشار أبو نعيم إلى أن قوات الاحتلال نصبت حاجزاً عسكرياً، السبت، على المدخل الغربي للقرية وأوقفت المركبات وفتشتها، ما تسبب بأزمة مرورية.

وفي نابلس شمالي الضفة الغربية، أفادت مصادر محلية بأنّ قوات الاحتلال والمستوطنين جرفوا عشرات الدونمات من أراضي قرية عراق بورين جنوب نابلس، واقتلعوا أكثر من 200 شجرة، ودمروا جدراناً استنادية وشبكات مياه، كما أقدم مستوطنون على تقطيع وخلع عشرات أشجار الزيتون في بلدة بيتا جنوب نابلس، ومنع حارس مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي جنوب نابلس استمرار العمل في ورشة بناء داخل أراضٍ تابعة لقرية عصيرة القبلية، وهدد العمال وطردهم من المكان.

وهاجم مستوطنون، السبت، الفلسطيني ناصر النواجعة في منطقة شكارا قرب قرية سوسيا جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، أثناء حراثة أرضه، وعمدوا إلى ثقب عجلات جراره الزراعي. وأكد الناشط يوسف أبو ماريا لـ"العربي الجديد" أنّ قوات الاحتلال أصدرت، أمس الجمعة، قراراً بمصادرة 89 دونماً واقتلاع أشجار في محيط مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي بلدة بيت أمر شمال الخليل، ضمن سياسة انتقامية ومخططات توسيع استيطاني.

مستوطنون يعتدون على المواطن ناصر النواجعة أثناء حراثته لأراضيه في منطقة شكارا قرب سوسيا جنوب الخليل، ويعطبون إطارات جراره الزراعي. pic.twitter.com/zZKXNXbfBf — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 22, 2025

وقال أبو ماريا إنّ قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر، فجر السبت، واحتجزت العشرات من الشبان وحققت معهم ميدانياً، واعتدت على بعضهم بالضرب، كما حطمت أجزاء من صرح الشهداء قبل أن تنسحب. وفي مدينة الخليل أيضاً، احتجزت قوات الاحتلال عدداً من الفلسطينيين بعد اقتحام المدينة واعتدت عليهم بالضرب قبل الإفراج عنهم.

على صعيد آخر، أكد الناشط ضد الاستيطان عارف جابر لـ"العربي الجديد" أن قوات الاحتلال فرضت حظر تجول على أربعة أحياء في البلدة القديمة من الخليل هي جابر، والسلايمة، ووادي الحصين، وغيث، في إجراء أسبوعي مستمر منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وفي محافظة بيت لحم جنوبي الضفة، أصيب الشقيقان بهاء وعيسى محمد الوحش برضوض إثر اعتداء قوات الاحتلال عليهما في بلدة زعترة، فيما أصيبت المواطنة مروى موسى جبران بحالة اختناق جراء الغاز السام، دون تسجيل اعتقالات، كما أصيب فلسطينيون بالاختناق خلال اقتحام بلدة تقوع في محافظة بيت لحم، مساء الجمعة.

أما على صعيد الاعتقالات، فقد اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، تسعة فلسطينيين من مدينة نابلس ومخيّم بلاطة شرق مدينة نابلس، بينهم النائب السابق في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح جمال الطيراوي ونجلاه، كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شاباً من مدينة طولكرم شمالي الضفة، وإمام مسجد السفاريني في مدينة طولكرم الشيخ أحمد مكحول، بينما كانت قد اعتقلت مساء أمس، شاباً من خربة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية الفلسطينية بالضفة الغربية.

الرئاسة الفلسطينية تحذر من حرب المستوطنين في الضفة

بالعودة إلى اعتداءات المستوطنين المستمرّة، حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم السبت، من "خطورة الاعتداءات الإرهابية والوحشية التي ينفذها المستوطنون ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، من حرق للبيوت، والممتلكات الفلسطينية"، محمّلاً حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن وقف هذه الاعتداءات المتصاعدة التي تجري بدعم وحماية جيش الاحتلال، محذراً من تأثير تلك الحرب على جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال أبو ردينة، في تصريح صحافي، "إنّ استمرار هذه الهجمات الإرهابية إلى جانب مواصلة سلطات الاحتلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وآخرها أراضي مدينة سبسطية التاريخية، يشكل تحدياً صارخاً لجهود المجتمع الدولي، خاصة لجهود ترمب، ومساعيه الرامية، إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والبدء بفتح مسار سياسي يحقق الأمن والاستقرار للجميع".

ودعا أبو ردينة الإدارة الأميركية إلى "التدخل الفوري والحازم لوقف هذا العبث والاستهتار الإسرائيلي بحقوق الشعب الفلسطيني، والتوقف عن توفير الدعم والحماية للمستوطنين، لشن هجمات إرهابية على الشعب الفلسطيني، وأرضه ومقدساته".

بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، السبت، أنّ اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية "تأتي ضمن سياسة ممنهجة لإرهاب مواطنيها وتهجيرهم قسرياً، مطالبة بتشكيل قوة حماية دولية وحفظ السلام".

وقالت الوزارة في بيان، إنّ "الاعتداءات الإرهابية التي ارتكبتها مليشيات المستوطنين في نابلس (شمال) ورام الله (وسط) وبيت لحم والخليل (جنوب) تأتي في سياق تصعيد خطير ومتواصل ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى إرهاب أبناء شعبنا وخلق بيئة طاردة، تُسهّل مخططات التطهير العرقي والتهجير القسري، الذي تقوده حكومة الاحتلال".

وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعيات هذه الجرائم الخطيرة"، وأكدت أن "سياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تشجع المستوطنين على ارتكاب المزيد من الجرائم، وتغذي العنف والإرهاب المنظم ضد شعبنا في المدن والقرى والمخيّمات الفلسطينية".

وطالبت الخارجية مجلس الأمن الدولي بـ"ضرورة تحمل مسؤولياته، والعمل على تشكيل قوة حماية دولية وحفظ السلام لحماية الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة كافّة"، وحثت المجتمع الدولي، على "اتخاذ إجراءات فورية وملزمة لوقف هذه الاعتداءات، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا بالطرق القانونية والدبلوماسية، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة وفق قواعد القانون الدولي".