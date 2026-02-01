الضفة الغربية | اعتقالات في مناطق متفرقة وسط هجمات للمستوطنين

- اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 7 فلسطينيين، بينهم طفلان، خلال اقتحامات في الضفة الغربية، شملت محافظات الخليل، رام الله، وقلقيلية، حيث تعرض بعض المعتقلين للاعتداء الجسدي. - شهدت بلدة ترمسعيا اعتداءات من قبل مستوطنين، حيث حطموا وأحرقوا أشجارًا في أراضي المواطنين، بينما اقتحمت قوات الاحتلال أطراف القرية دون تسجيل اعتقالات. - منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023، كثفت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية، مما أدى إلى استشهاد 1110 فلسطينيين واعتقال أكثر من 21 ألفًا.

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، 7 فلسطينيين، بينهم طفلان، خلال اقتحامات بمناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة. ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" فإن الاعتقالات جرت في محافظات: الخليل (جنوب) ورام الله والبيرة (وسط) وقلقيلية (شمال).

وقالت الوكالة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل شابين من قرية خُرسا، جنوب غرب مدينة الخليل، "واعتدى على آخر بالضرب المبرح". وأضافت أن "قوات الاحتلال اعتقلت الشابين، حمزة مصطفى الدرابيع، وأحمد جدوع النمورة، واعتدت على آخر بالضرب المبرح، عقب صدم مركبتهم بآلياتها العسكرية في قرية خرسا".

وشمال غرب مدينة رام الله، ذكرت الوكالة أن "قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين إبراهيم نجم محمود عبد المجيد (15 عاما) وتيسير نادر جعيدي (15عاما)، خلال اقتحامها قرية عابود" دون إيراد مزيد من التفاصيل. وشرق مدينة قلقيلية (شمال)، قالت "وفا" إن جيش الاحتلال اعتقل ثلاثة شبان من بلدة عزون "بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها". وشمالي الضفة أيضا، أشارت الوكالة إلى اقتحامات لم تسجل فيها اعتقالات استهدفت قرية بيتا جنوب مدينة نابلس وبلدتي قباطية ويعبد بمحافظة جنين.

من جهة أخرى، ذكرت الوكالة أن مستوطنين أحرقوا أشجارا بعد تحطيمها في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله. وأفادت بأن مستوطنين اقتحموا منطقة السهل الشرقي في البلدة، وحطموا أشجارا وأحرقوها في أراضي المواطنين في المنطقة. وذكرت أن قوة عسكرية من جيش الاحتلال اقتحمت أطراف القرية من الجهة الغربية، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.

ومنذ بدئها حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثفت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يرى فلسطينيون أنه يمهد لضم الضفة الغربية رسميا. وبحسب معطيات رسمية فلسطينية، استشهد في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1110 فلسطينيين، وأصيب نحو 11 ألفا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا.

(الأناضول، العربي الجديد)