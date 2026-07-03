الضفة الغربية | اعتداءات واسعة للمستوطنين وهجمات على المنازل

- شهدت الضفة الغربية اعتداءات واسعة من المستوطنين، حيث استهدفوا منازل ومواطنين فلسطينيين في مناطق مثل عرابة وجالود، وأحرقوا أراضٍ زراعية واقتلعوا أشجار الزيتون. - في محافظة القدس، أصيب شابان خلال هجوم على تجمع التبنة البدوي، وأضيفت وحدات استيطانية جديدة شرق عناتا، واستولى المستوطنون على عين روابي. - في جنوب الخليل، أتلف المستوطنون عشرات الأشجار وأطلقوا مواشيهم في أراضٍ زراعية، بينما نفذت قوات الاحتلال عمليات دهم واعتقال في مناطق مختلفة.

نفذ مستوطنون، اليوم الجمعة، اعتداءات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها هجمات على منازل ومواطنين فلسطينيين، وإحراق أراضٍ زراعية، واقتلاع وإتلاف أشجار زيتون، وتخريب ممتلكات، والاستيلاء على مصادر مياه. وقالت مصادر محلية إن مستوطنين هاجموا منزل المواطن نعمان أبو مونس في بلدة عرابة جنوب جنين، وحاولوا سرقة أغنامه تحت تهديد السلاح.

كما هاجم مستوطنون، مساء اليوم، منزل عائلة الطوباسي في قرية جالود جنوب نابلس، ورشقوه بالحجارة، في حين أشعل مستوطنون النار في سهل ترمسعيا شمال شرق رام الله، ما أدى إلى امتداد الحريق إلى أشجار الزيتون. وفي حادثة أخرى، اعتدى مستوطنون بالضرب المبرح على المواطن كمال رضوان أثناء محاولته الوصول إلى أرضه في منطقة الزرقاء بقرية بيتللو غرب رام الله. وقالت مصادر محلية، إن رضوان تعرض للضرب على رأسه، ورش بغاز، إلى جانب سرقة هاتفه، كما اعتدى المستوطنون في القرية ذاتها على المواطنة أمل رضوان، وعلى منذر رضوان الذي تعرض لكسر في يده.

وفي طولكرم، خرّب مستوطنون بيوتاً بلاستيكية في منطقة قريبة من حاجز شوفة العسكري جنوب شرق المحافظة، في حين هاجم آخرون شاباً وحطموا مركبته بالحجارة أثناء مروره عبر طريق واد الشاعر شرق سلفيت. واقتلع مستوطنون نحو 500 شجرة زيتون من أراضي المواطنين في بلدة قصرة جنوب نابلس.

إلى ذلك، أفادت محافظة القدس بإصابة شابين برضوض من جراء دهسهما من مستوطن خلال هجوم على تجمع التبنة البدوي قرب الخان الأحمر شرقي القدس. وتخلل الهجوم الذي جاء بهدف سرقة أغنام من التجمع، رش مستوطن غاز الفلفل باتجاه عدد من الشبان. وأشارت محافظة القدس إلى أن مواطنين من تجمع المهتوش البدوي، قرب الخان الأحمر، تصدوا لمحاولة مستوطنين نصب سياج يهدف إلى محاصرة التجمع والحد من حركة سكانه، لافتة إلى أن ذلك يأتي بعد أيام من شروع المستوطنين بإقامة بؤرة استيطانية جديدة ومنشآت زراعية قرب التجمع.

تقارير عربية بالأرقام.. انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه خلال النصف الأول من عام 2026

وأفادت محافظة القدس بأن مستوطنين أضافوا اليوم الجمعة وحدات استيطانية جديدة إلى البؤرة الاستيطانية المقامة شرق بلدة عناتا شمال شرق القدس قرب منطقة أبو جورج، في إطار عمليات التوسع المتواصلة داخل البؤرة. كما أكدت أن مستوطنين استولوا على عين روابي شرق بلدة عناتا بعد تخريبها والسيطرة عليها، وهي المصدر المائي الوحيد الذي كان يستخدمه الرعاة للشرب ولسقاية نحو 1300 رأس من الأغنام، معتبرة أن ذلك يأتي ضمن سياسة تستهدف التضييق على التجمعات البدوية والرعاة.

وفي جنوب يطا جنوب الخليل، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أتلفوا عشرات الأشجار التي تعود للمواطن عزيز ادعيس في منطقة خلة الحمص، بعد إطلاق مواشيهم وأبقارهم داخل الأرض، كما كسروا عدداً من الأشجار، وقطعوا السياج المحيط بها، وخربوا خزانات المياه، وسرقوا معرش عنب بعد إتلاف الأشتال.

وأكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات، لـ"العربي الجديد"، أن مستوطنين أطلقوا مواشيهم، اليوم الجمعة، في أراضٍ زراعية بخربة الخرابة شرق الخليل، بحماية من جنود الاحتلال. وأشار مليحات إلى أن مستوطنين شنوا، فجر الجمعة، اعتداءً على عائلة نايف كعابنة في تجمع عرب الكعابنة، أحد التجمعات البدوية شرق رام الله، حيث هاجموا منازل المواطنين، ورشقوها بالحجارة، واعتدوا على سكان التجمع، كما حاولوا وضع مادة يُشتبه بأنها سامة في خزان المياه المغذي للعائلة.

من جهة أخرى، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت، اليوم الجمعة، عمليات دهم واعتقال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، طاولت عدداً من الفلسطينيين. كما أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية أبو انجيم جنوب شرق بيت لحم، بعدما أدى الأهالي صلاة الجمعة على أرض قريبة من الخيمة التي نصبها مستوطنون في المنطقة، احتجاجاً على ما قالوا إنها محاولات للاستيلاء على الأراضي.