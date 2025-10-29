- أقدم مستوطنون على إحراق ثلاث مركبات فلسطينية وخط شعارات عنصرية في بلدتي عطارة وصوريف، احتجاجاً على الاعتقالات الإدارية ضدهم، مما يعكس تصاعد التوترات في المنطقة. - أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أصحاب المحال التجارية في بلدة حوارة على إغلاق محالهم بالقوة، واقتحمت مخيم بلاطة شرق نابلس، حيث نفذت عمليات تفتيش واعتقالات واسعة. - شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، مستهدفة العشرات من الفلسطينيين بين احتجاز واعتقال وتحقيق ميداني.

أحرق مستوطنون فجر اليوم الأربعاء ثلاث مركبات فلسطينية وخطوا شعارات عنصرية في بلدة عطارة، شمال رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، وبلدة صوريف، شمال الخليل، جنوبي الضفة. وأكد الناشط عبد الهادي العطاري لـ"العربي الجديد"، أنّ عدداً من المستوطنين تسللوا، فجر اليوم الأربعاء، من البؤرة الاستيطانية المقامة قبل أشهر على أراضي بلدة عطارة إلى أطراف البلدة، وأضرموا النار في سيارتين تعودان للمواطن محمد أبو أرجيلة وزوجته أثناء توقفهما أمام منزلهما.

وأشار العطاري إلى أن المستوطنين خطّوا شعارات عنصرية، وشعارات تتضمن رسالة موجهة لقائد المنطقة العسكرية الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي آفي بلوط تتعلق بالاعتقالات الإدارية ضد المستوطنين، احتجاجاً في ما يبدو على تلك السياسة. في سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أقدموا، فجر اليوم الأربعاء، على إحراق مركبة وخط شعارات عنصرية في بلدة صوريف، شمال الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

وفي سياق آخر، أكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت، صباح اليوم الأربعاء، أصحاب المحال التجارية في بلدة حوارة، جنوب نابلس، شمالي الضفة الغربية، على إغلاق محالهم بالقوة.

في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم، مخيم بلاطة، شرق نابلس، وخلعت أبواب عدد من المحال التجارية خلال عمليات تفتيش ومداهمة واعتقالات نفذتها في المنطقة، وفقاً لما أفادت به مصادر محلية. إلى ذلك، أشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت، صباح اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، طاولت العشرات من الفلسطينيين بين احتجاز واعتقال وتحقيق ميداني.