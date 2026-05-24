الضفة الغربية | اعتداءات واسعة للمستوطنين على بلدات عدة

- شهدت الضفة الغربية اعتداءات من قبل مستوطنين، حيث هاجموا بلدات فلسطينية واعتدوا على الممتلكات والمقابر والمركبات، وحاولوا اقتحام مسجد وسرقة مواشٍ، مما أدى إلى إصابات وأضرار مادية. - في مناطق متعددة مثل كفل حارس وسلفيت وبيت لحم، قام المستوطنون بتدمير ممتلكات فلسطينية، بما في ذلك قطع أشجار الزيتون وتخريب شواهد القبور، مما أدى إلى إصابة فلسطينيين. - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات الاقتحام والاعتقال، حيث اعتقلت شباناً وأطفالاً، وأصيب فلسطينيون بالرصاص خلال اقتحامات في بلدات مختلفة.

نفذ مستوطنون الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، اعتداءات شملت مهاجمة بلدات فلسطينية، والاعتداء على الممتلكات ومقبرة ومركبات، ومحاولات اقتحام مسجد وسرقة مواشٍ، بالتزامن مع اقتحامات واعتقالات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وقال رئيس بلدية كفل حارس، منير أبو يعقوب، لـ"العربي الجديد"، "إن نحو 30 مستوطناً هاجموا فجر الأحد بلدة كفل حارس شمال سلفيت، واعتدوا على ممتلكات الفلسطينيين، وحاولوا اقتحام مسجد وسط البلدة دون التسبب بأضرار"، موضحاً أن الأهالي تتبعوا الاعتداء عبر كاميرات المراقبة بعد وقوعه بين الساعة الثالثة والنصف والرابعة فجراً.

وأشار أبو يعقوب إلى أن المستوطنين يقتحمون بشكل متكرر مقامات إسلامية في البلدة بذريعة أنها مقامات يهودية، ويؤدون طقوساً تلمودية، إلا أن اقتحام فجر الأحد، جرى من دون حماية مباشرة من جيش الاحتلال. وأكد أن الاعتداءات على البلدة متواصلة، وتشمل إغلاق البوابات الرئيسية منذ مطلع عام 2025، إلى جانب مصادرة مئات الدونمات لشق طرق استيطانية، وقطع مئات الأشجار، موضحاً أن أكثر من 500 دونم صودرت سابقاً، فيما تواجه أراضٍ تعود لبلدات كفل حارس ومردة وقيرة تهديدات جديدة تشمل محاولة الاستيلاء على نحو 600 دونم.

وفي سلفيت أيضاً، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين من بؤرة رعوية مقامة على أراضي منطقة واد الشاعر قطعوا واقتلعوا أشجار زيتون تعود لمواطنين.

وفي مسافر يطا جنوب الخليل، أكد الناشط أسامة مخامرة لـ"العربي الجديد"، أن مستوطنين حاولوا سرقة قطيع مواشٍ في خربة الحلاوة، فيما خرب آخرون صرح الشهيد سليمان الهذالين في خربة أم الخير وأتلفوا الأشجار المحيطة به.

وفي بيت لحم، دمر مستوطنون مجدداً شواهد خمسة قبور في مقبرة قريتي كيسان والرشايدة، بعد أيام من اعتداء مماثل، وهاجموا منازل فلسطينيين بالحجارة في منطقتي خلة النحلة وأبو انجيم، ما أدى إلى إصابة فلسطيني برضوض. كذلك رعى مستوطنون أغنامهم في أراضي بلدة نحالين في بيت لحم، متسببين بتلف مزروعات وأشجار، بحسب مصادر محلية. فيما أكدت مصادر محلية أن مستوطنين حطموا اليوم مركبتين في قرية مجدل بني فاضل جنوب نابلس وأعطبوا إطاراتهما، فيما هاجم آخرون مركبات فلسطينية بالحجارة قرب بلدة عورتا جنوب نابلس، ما ألحق أضراراً ببعضها.

كذلك اقتحم مستوطنون تجمّع "حلق الرمانة" غرب أريحا دون إصابات، بينما أصيب أربعة فلسطينيين في هجوم بالحجارة والهراوات وغاز الفلفل على واد الرخيم بمسافر يطا، ووصفت إصاباتهم بالمتوسطة، وفق مصادر محلية.

من جهة أخرى، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية، حسن مليحات، لـ"العربي الجديد"، أن مستوطنين هاجموا تجمّع عرب الكعابنة غرب العوجا شمال أريحا، وقصّوا سياجاً معدنياً يحيط بمنزل أحد السكان وصوروا المواشي داخل الحظيرة، فيما اقتحم آخرون تجمع وادي الحيات وسرقوا مبلغاً مالياً.

وفي سياق آخر، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات الاقتحام والاعتقال، فاعتقلت شباناً وأطفالاً وفتاة تبلغ من العمر (16 عاماً) من مناطق مختلفة من الضفة الغربية، واقتحمت مبنى بلدية بيت عوا غرب الخليل.

وعلى صعيد الإصابات، أصيب الليلة الماضية شاب فلسطيني بالرصاص الحي في بطنه ويده خلال اقتحام بلدة بيت أمر شمال الخليل، فيما أصيب فلسطينيان آخران بالرصاص الحي في أطرافهما السفلية خلال اقتحام بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، ونقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.