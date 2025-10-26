الضفة الغربية | اعتداءات واسعة للاحتلال والمستوطنين على المزارعين

- تصاعدت اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث تعرض مزارعو كوبر للاعتداء والاعتقال بعد السماح لهم بدخول أراضيهم. - شهدت مناطق نابلس وبيت لحم اعتداءات من المستوطنين، شملت تدمير ممتلكات زراعية وقطع أشجار الزيتون، مما يزيد من معاناة المزارعين. - أطلقت قوات الاحتلال النار على عمال في حوسان واحتجزتهم، بينما تعامل الهلال الأحمر مع إصابة شاب بالرصاص في الرام، وسط مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة.

تواصلت اليوم الأحد، اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على المزارعين الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، فيما نفذت قوات الاحتلال سلسلة مداهمات واعتقالات في عدد من المدن والبلدات الفلسطينية. وفي هذا السياق، اعتدت قوات الاحتلال على المزارعين في بلدة كوبر شمال غرب رام الله. وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال سمحت للمزارعين في البلدة بدخول أراضيهم صباح اليوم الأحد، قبل أن تعاود وتعتقل عدداً منهم وتعتدي عليهم بالضرب وتجبرهم على مغادرة أراضيهم.

واعتدى مستوطنون على المزارعين صباح اليوم الأحد، على شارع عوريف-عصيرة القبلية جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتدى مستوطنون من بؤرة "الحاي" الرعوية الاستيطان على مزرعة المواطن هاني مخالفة في سهل برقة شمال غرب نابلس، وحطموا السياج وخربوا محتويات غرفة زراعية.

وفي بيت لحم، قطع مستوطنون عشرات أشجار الزيتون في قرية المنيا، في اعتداء طاول أرضاً تبلغ مساحتها نحو دونمين.

وفي السياق، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه مجموعة من العمال في قرية حوسان غرب بيت لحم، واحتجزتهم لعدة ساعات دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. كذلك أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه تعاملت صباح اليوم مع إصابة شاب بالرصاص الحيّ في الفخذ قرب جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي بلدة الرام شمال القدس، فيما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما أفادت مصادر محلية، اليوم الأحد، عمليات مداهمة واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طاولت عدداً من الفلسطينيين.