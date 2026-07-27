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الضفة الغربية | اعتداءات واسعة لجنود الاحتلال ومستوطنيه في بلدات فلسطينية

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رام الله

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
27 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 02:09 (توقيت القدس)
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تتواصل اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في مناطق عدة من الضفة الغربية المحتلة، فيما كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن وزراء في الحكومة الإسرائيلية طالبوا، خلال جلسة الحكومة الأحد، بتشديد الإجراءات في الضفة وتغيير تعليمات إطلاق النار، وذلك في أعقاب ما وصفوه بـ"موجة العمليات" التي شهدتها نهاية الأسبوع. إلى ذلك، دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى العودة إلى سياسة الاغتيالات في الضفة الغربية، فيما طالب الوزير شلومو كرعي بتغيير تعليمات إطلاق النار.

ومساء الأحد، أصاب جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إليه، فيما أخطر بهدم 10 منازل ومنشآت شرقي نابلس. وأفادت محافظة القدس بأن قوة إسرائيلية اقتحمت المخيم وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع. وأضافت أن القنابل تسببت في اندلاع حريق بأشجار معمرة وكثيفة داخل معهد قلنديا للتدريب التقني القريب من المخيم. وفي محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة، اقتحمت قوة إسرائيلية محيط مخيم الجلزون شمال مدينة البيرة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، وسط انتشار عسكري في المنطقة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وفي بلدة بيت دجن بمحافظة نابلس، سلم جيش الاحتلال فلسطينيين 10 إخطارات بهدم منازل ومنشآت. كما اقتحم بلدة عجة في محافظة جنين بآليات مدرعة من طراز "إيتان"، ترافقها قوة من المشاة. وقالت "وفا" إن الجنود انتشروا في شوارع البلدة واعتلى بعضهم أسطح منازل.

"العربي الجديد" يتابع التطورات في الضفة الغربية المحتلة أولاً بأوّل...

02:08 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
رام الله
مداهمة منزل في بيت أمر

اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمالي الخليل، وداهمت منزلا في البلدة.
 

01:55 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
رام الله
الاحتلال يقتحم بلدة كفر قدوم

داهمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل خلال اقتحام بلدة كفر قدوم شرقي قلقيلية.

01:53 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
رام الله
قوات الاحتلال تقتحم قرية تل

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية تل، جنوب غربي نابلس.

01:10 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
رام الله
تسليم جثمان شهيد من مخيم قلنديا

سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جثمان الشهيد سفيان أحمد صالح أبو ليل (46 عاماً) إلى عائلته بعد احتجازه منذ استشهاده في 27 مارس/ آذار الماضي، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم قلنديا. وشيّع جثمانه في القدس المحتلة وسط قيود إسرائيلية على مراسم التشييع.

01:10 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
رام الله
إصابة خلال اقتحام قلنديا

أُصيب شاب فلسطيني بالرصاص، فيما أصيب عدد آخر بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، بعدما أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، وفق محافظة القدس.

01:09 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
رام الله
إخطارات هدم في بيت دجن

سلّمت قوات الاحتلال 10 إخطارات هدم لمنازل وبركسات في بلدة بيت دجن شرق نابلس، بحسب مصادر محلية، في إطار استمرار إجراءاتها بحق الفلسطينيين في البلدة.

01:09 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
رام الله
هجوم للمستوطنين جنوب نابلس

هاجم مستوطنون عدداً من الفلسطينيين في قرية زيتا جماعين جنوب غرب نابلس، وفق مصادر محلية، من دون ورود تفاصيل إضافية عن حجم الإصابات أو الأضرار.

12:50 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
رام الله
اعتداءات في بيت لحم وإذنا

خرب مستوطنون أراضي فلسطينيين في قرية الجبعة غرب بيت لحم، فيما أصيب فلسطيني برضوض وجروح خلال هجوم نفذه مستوطنون على بلدة إذنا غرب الخليل، تزامناً مع اعتقال قوات الاحتلال فلسطينيين في البلدة.

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