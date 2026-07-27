اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمالي الخليل، وداهمت منزلا في البلدة.
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تتواصل اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في مناطق عدة من الضفة الغربية المحتلة، فيما كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن وزراء في الحكومة الإسرائيلية طالبوا، خلال جلسة الحكومة الأحد، بتشديد الإجراءات في الضفة وتغيير تعليمات إطلاق النار، وذلك في أعقاب ما وصفوه بـ"موجة العمليات" التي شهدتها نهاية الأسبوع. إلى ذلك، دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى العودة إلى سياسة الاغتيالات في الضفة الغربية، فيما طالب الوزير شلومو كرعي بتغيير تعليمات إطلاق النار.
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ومساء الأحد، أصاب جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إليه، فيما أخطر بهدم 10 منازل ومنشآت شرقي نابلس. وأفادت محافظة القدس بأن قوة إسرائيلية اقتحمت المخيم وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع. وأضافت أن القنابل تسببت في اندلاع حريق بأشجار معمرة وكثيفة داخل معهد قلنديا للتدريب التقني القريب من المخيم. وفي محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة، اقتحمت قوة إسرائيلية محيط مخيم الجلزون شمال مدينة البيرة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، وسط انتشار عسكري في المنطقة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وفي بلدة بيت دجن بمحافظة نابلس، سلم جيش الاحتلال فلسطينيين 10 إخطارات بهدم منازل ومنشآت. كما اقتحم بلدة عجة في محافظة جنين بآليات مدرعة من طراز "إيتان"، ترافقها قوة من المشاة. وقالت "وفا" إن الجنود انتشروا في شوارع البلدة واعتلى بعضهم أسطح منازل.