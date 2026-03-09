الضفة الغربية | اعتداءات مستمرّة للمستوطنين وقوات الاحتلال

- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي، مع تصاعد اعتداءات المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية، مما يفاقم معاناة الفلسطينيين ويهدد أمنهم. - اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال، وسط مداهمات واعتداءات، وأغلقت طرقاً ودمرت بنية تحتية، مما أدى إلى حرمان السكان من الخدمات الأساسية وإصابات بسبب العنف والغاز المسيل للدموع. - أثارت محافظة القدس قلقاً بشأن توسيع تراخيص السلاح للمستوطنين، معتبرةً ذلك تحريضاً عنصرياً وخطوة خطيرة قد تؤدي إلى تصاعد الجرائم ضد الفلسطينيين، وتعتبر جزءاً من إرهاب الدولة المنظم.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم العاشر على التوالي، إغلاق المسجد الأقصى في القدس المحتلة والحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، ومنع إقامة الصلوات فيهما، منذ بدء الحرب على إيران في الثامن والعشرين من شهر فبراير/ شباط الماضي، في وقت تشهد فيه عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، تصاعداً في اعتداءات المستوطنين، والاقتحامات العسكرية، وعمليات الاعتقال.

وفي سياق الاعتداءات الاستيطانية، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية، حسن مليحات، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن مستوطنين شرعوا، أمس الأحد، في نصب خيمة على جبل العامة الواقع شرق بلدة بيتا، جنوبي مدينة نابلس، في خطوة تُعد تصعيداً جديداً ضد المزارعين والأهالي في المنطقة. وأوضح مليحات أن هذه الإجراءات تأتي ضمن محاولات المستوطنين توسيع سيطرتهم على أراضي الفلسطينيين، ما يهدد ممارسة السكان لحقوقهم الزراعية، ويزيد من التوتر في المنطقة، محذراً من أن استمرار هذه الانتهاكات يفاقم معاناة الأهالي، ويهدد أمنهم واستقرار حياتهم اليومية.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أقاموا، أمس، بؤرة استيطانية جديدة على أراضي الفلسطينيين الواقعة بين قريتي اللبن الشرقية جنوبي نابلس، وياسوف شرقي سلفيت، حيث وضعوا بيتاً متنقلاً في منطقة "واد ياسوف" شمالي اللبن الشرقية، بعد تعبيد طريق استيطاني اقتطع عشرات الدونمات من أراضي المواطنين. في سياق آخر، أفاد مليحات بأن مستوطنين طاردوا أمس، مركبة فلسطينية في منطقة جبل العرمة شرقي بلدة بيتا، جنوبي نابلس، وأطلقوا النار عليها، ما شكل تهديداً مباشراً لحياة ركابها، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي تطور آخر، أكد رئيس مجلس قروي، دوما سليمان دوابشة، في تصريح صحافي، أن مستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي هاجموا صباح اليوم الاثنين، المواطنين الفلسطينيين في خربة المراجم، التابعة لقرية دوما، جنوبي نابلس، حيث قاموا بقص الأسلاك الشائكة، ورش المواطنين بغاز الفلفل، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. كما اعتدى مستوطنون، ليل أمس الأحد، على فلسطينيين في عدة تجمعات شرقي طوباس، وسرقوا عدداً من رؤوس الماشية، ما أسفر عن وقوع إصابات برضوض بين المواطنين.

وعلى صعيد الاعتقالات، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم وأمس، عدداً من الفلسطينيين من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، عقب مداهمة منازلهم، بينهم عشرة فلسطينيين من محافظة الخليل، وثلاثة من محافظة نابلس، وأربعة من محافظة بيت لحم، وثلاثة من محافظة القدس، وخمسة من محافظة قلقيلية. وفي مسافر يطا جنوبي الخليل، أفاد الناشط أسامة مخامرة في حديث لـ"العربي الجديد"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت صباح اليوم، الطفل وعد فضل إعمر (14 عاماً) أثناء جمعه نبتة الكعوب في منطقة خلة العدرة القريبة من واد الجوايا بمسافر يطا، وجرى نقله إلى جهة غير معلومة، إضافة إلى مطاردة عدد آخر من الأطفال في المنطقة.

من جانب آخر، أفادت مصادر محلية بإصابة امرأة في بلدة بيت فوريك شرقي نابلس، فجر اليوم، بحالة خوف شديد أدت إلى إغماء، بعد اعتداء جنود الاحتلال على أحد أبنائها أمامها خلال اقتحام منزلها، حيث جرى نقلها لتلقي العلاج. كما أغلقت قوات الاحتلال، أمس، طرقاً فرعية في قرية اللبن الشرقية جنوبي نابلس، باستخدام السواتر الإسمنتية، بحسب مصادر محلية.

وفي بلدة سبسطية، شمال غربي نابلس، أكد رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، في تصريح صحافي، أن قوات الاحتلال دمرت، الأحد، خط مياه في البلدة، ما أدى إلى حرمان عشرات المنازل من المياه. إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال، مساء الأحد، بلدة بيتا، وقرية عراق بورين، جنوبي نابلس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في بلدة بيتا دون أن يبلغ عن إصابات. وفي جنوب الخليل، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، مساء الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفوار.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، مساء الأحد، عدداً من بلدات القدس، ودهمت عدة منازل دون أن يبلغ عن اعتقالات. وقالت محافظة القدس، في بيان لها: "إن فلسطينيَّين أصيبا الليلة الماضية، خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية بيت إجزا شمال غربي القدس المحتلة، بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابتهما برضوض وجروح".

محافظة القدس: تسليح المستوطنين تحريض عنصري

إلى ذلك، اعتبرت محافظة القدس، إعلان ما يسمّى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، توسيع دائرة منح تراخيص السلاح لسكان الأحياء الاستيطانية في مدينة القدس، واعتبارهم مؤهلين لحمل السلاح بحسب زعمه، تحريضاً عنصرياً وخطوة بالغة الخطورة من شأنها فتح المجال أمام ارتكاب مزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين، في ظل واقع يتسم أصلاً بتصاعد اعتداءات المستعمرين.

وأكدت المحافظة في بيان أصدرته اليوم، أن هذه السياسة تمثل تحريضاً علنياً ورسمياً على القتل، وارتكاب الجرائم خارج إطار القانون، وتمنح غلاة المتطرفين رخصة لأخذ القانون بأيديهم انسجاماً مع أيديولوجيتهم المتطرفة القائمة على الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين. وكانت صحيفة هآرتس العبرية قد أفادت بأن نحو 300 ألف شخص في القدس، يعيشون في 41 حياً مختلفاً، سيدخلون ضمن دائرة الاستحقاق للحصول على رخصة سلاح بموجب هذه السياسة، فيما أعلن بن غفير أن سكان جميع الأحياء اليهودية في القدس سيكونون مؤهلين للحصول على رخصة سلاح.

وأشارت محافظة القدس إلى أن القدس شهدت خلال السنوات الخمس الماضية ارتقاء أكثر من 140 شهيداً من أبنائها، نحو نصفهم من الأطفال، نتيجة سياسات التحريض الرسمية والعنف الممنهج الذي تمارسه قوات الاحتلال والمستوطنون. وأكدت المحافظة أن تصاعد خطاب التحريض من قبل وزراء في حكومة الاحتلال، وفي مقدمتهم إيتمار بن غفير، أسهم بشكل مباشر في تأجيج العنف ضد الفلسطينيين، ولا سيما منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في ظل سياسات متصاعدة لتسليح المستوطنين وتشجيعهم على استهداف المواطنين الفلسطينيين في المدينة المحتلة.

وأكدت المحافظة أن تصاعد جرائم المستوطنين خلال السنوات الأخيرة يثبت أن هذه الاعتداءات ليست أعمالاً فردية أو حوادث معزولة، بل تمثل نمطاً من إرهاب الدولة المنظم الذي تتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عنه، في ظل سياساتها المعلنة بتسليح المستوطنين، وتوفير الغطاء السياسي والأمني والقانوني لهم، واستخدامهم أداة لفرض الوقائع على الأرض بالقوة، وتنفيذ سياسات تهجير قسري بحق المواطنين الفلسطينيين.