الضفة الغربية | اعتداءات لمستوطنين واقتحامات للاحتلال تسفر عن إصابات

- شهدت الضفة الغربية سلسلة اعتداءات من مستوطنين وقوات الاحتلال، مما أدى إلى إصابات بين المتضامنين الأجانب والفلسطينيين، واعتقالات وأضرار مادية واسعة في الممتلكات. - تعرض متضامنون أجانب لهجوم عنيف من مستوطنين في تجمع عين الديوك قرب أريحا، مما أسفر عن إصابة أربعة منهم وسرقة محتويات المنزل، بما في ذلك جوازات السفر والهواتف. - في القدس، أجبرت سلطات الاحتلال مواطناً على هدم منزله ذاتياً، بينما أحرقت قوات الاحتلال منزلاً في مخيم نور شمس، واستمرت المداهمات والاعتقالات في مناطق مختلفة.

شهدت الضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الأحد، سلسلة من الاعتداءات والانتهاكات نفذها مستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدّة، ما أسفر عن إصابات بين المتضامنين الأجانب والمواطنين الفلسطينيين، إضافة إلى تسجيل حالات اعتقال وإلحاق أضرار مادية واسعة في المنازل والممتلكات.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، في بيان صحافي، بأنّ متضامنين أجانب تعرّضوا فجر اليوم الأحد لهجوم وحشي نفذته مليشيات المستوطنين في تجمع عين الديوك قرب أريحا شرقي الضفة الغربية، بعد تسللهم إلى المنزل الذي يقيم فيه المتضامنون. وبحسب الهيئة، أسفر الاعتداء عن إصابة أربعة منهم بجروح متفاوتة، ثلاث منها متوسطة وواحدة خطيرة، نُقلوا على إثرها إلى المستشفى، فيما أقدم المعتدون على سرقة محتويات المنزل، بما في ذلك جوازات السفر والهواتف المحمولة.

من جانب آخر، هاجم مستوطنون فجر اليوم مركبات الفلسطينيين عقب هجومهم على بلدة ياسوف شرق سلفيت شمالي الضفة، ما أدى إلى تحطيم زجاج نوافذ مركبات عدّة. وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بإصابة عدد من الفلسطينيين فجر اليوم بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الغاز السام المسيل للدموع خلال اقتحامها قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، إذ أغلقت البوابة الحديدية على المدخل الرئيسي للقرية، كما أصيب فلسطينيون آخرون بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال، مساء السبت، قرية مخماس شمال شرقي القدس المحتلة.

وفي القدس المحتلة، ذكرت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال أجبرت المواطن المقدسي محمد كرشان أمس السبت على هدم منزله ذاتياً في ضاحية السلام، بذريعة عدم الترخيص. في حين أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت منزلاً في مخيّم نور شمس شرق طولكرم شمالي الضفة، بالتزامن مع العدوان المتواصل على المخيّم منذ نحو عشرة أشهر، والذي أسفر عن تهجير سكانه وتدمير منازل وبنية تحتية واسعة. وفي شأن آخر، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد مداهمات لعدد من منازل الفلسطينيين وتفتيشها في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، تخللها اعتقال عدد من المواطنين، وفق ما أفادت مصادر محلية.