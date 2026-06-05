شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة، اعتداءات واسعة على أيدي مستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، طاولت أراضي زراعية ومصادر مياه وممتلكات خاصة، إلى جانب منع مصلين من الوصول إلى مسجد في خربة طانا ببلدة بيت فوريك شرق نابلس، شمالي الضفة، لأداء صلاة الجمعة.

وقال منسق الحملة الشعبية للدفاع عن خربة طانا ثائر حنني في تصريح صحافي: "إن قوات الاحتلال والمستوطنين منعوا، اليوم، عشرات المواطنين من الوصول إلى مسجد بيت الشيخ في خربة طانا شرق بلدة بيت فوريك، شرقي محافظة نابلس، لأداء صلاة الجمعة، ما اضطر المصلين إلى أداء الصلاة تحت أشعة الشمس على مدخل الخربة في منطقة واد قراد". كما أكد حنني أن مستوطنين اعتدوا بالضرب المبرح، فجر اليوم الجمعة، على الفلسطينيين أمير إبراهيم نصاصرة وعلي محمود نصاصرة داخل منزلهما في منطقة طانا الفوقا شرقي بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

في سياق آخر، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن 65 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، بعد توافدهم إلى المسجد منذ ساعات الصباح الباكر. وفي الخليل جنوبي الضفة الغربية، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت، اليوم، مع ثلاث إصابات، إحداها خطرة، في منطقة الجلايطة ببلدة إذنا غرب الخليل، إضافة إلى إصابة نتيجة اعتداء بالضرب من قبل مستوطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أغلقوا الطريق المؤدي إلى منطقة الجلايطة شرق إذنا، ومنعوا الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، كما شرعوا بحراثة الأراضي في المنطقة، فيما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص باتجاه الأهالي، ما أدى إلى وقوع إصابات بالرصاص.

وواصلت قوات الاحتلال أعمال تجريف أراضٍ زراعية في منطقة الرأس شمال غرب سلفيت شمالي الضفة الغربية، ما يهدد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية ويؤثر على مصادر رزق المزارعين. وفي منطقة الخان الأحمر شمال القدس المحتلة، أفادت محافظة القدس بأن مستوطنين أحدثوا، اليوم الجمعة، ثقوباً في خط المياه الرئيسي المغذي تجمعَّ "المهتوش"، الأمر الذي يهدد إمدادات المياه للسكان.

كما اقتحم مستوطنون أراضي الفلسطينيين الواقعة بين بلدتي عنزة وصانور جنوب جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، في وقت أقدم فيه مستوطنون، فجر الجمعة، على رشق مركبات الفلسطينيين بالحجارة في منطقة وادي الشاعر بين قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس، ومدينة سلفيت، ما أثار حالة من الخوف بين السائقين والمارة.

في شأن آخر، أفاد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات، في حديث مع "العربي الجديد"، بأن مستوطنين أطلقوا أبقارهم، اليوم الجمعة، داخل المحاصيل الزراعية في منطقتي خلة الحمص والفرش جنوب يطا جنوب الخليل، ما تسبب بأضرار للمزروعات، كما رُصد وجود لمستوطنين في منطقة وادي الكلاب بمدينة دورا جنوب الخليل. وأيضاً، اعتدى مستوطنون على ممتلكات المواطنين في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية.

وأشار مليحات إلى أن مستوطنين نفذوا اعتداءات في منطقتي عاطوف والرأس الأحمر جنوب شرق طوباس، شمالي الضفة الغربية، شملت تدمير خط مياه والاعتداء على غرفة التحكم الخاصة ببئر ارتوازية، إلى جانب تخريب شبكات الكهرباء لخمسة مساكن ومطالبة سكانها بمغادرة المنطقة خلال الأيام المقبلة. واقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم، وأدوا طقوساً تلمودية في الموقع. وعلى صعيد منفصل، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات اعتقال ومداهمة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال نحو 20 فلسطينياً.