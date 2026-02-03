الضفة الغربية | اعتداءات للمستوطنين وحملة اعتقالات واسعة

- شهدت الضفة الغربية تصعيداً ميدانياً مع اعتداءات من المستوطنين وقوات الاحتلال، مما أدى إلى إصابات وتدمير للممتلكات، واعتقالات طالت أكاديميين ونساء وأسرى محررين. - هاجم مستوطنون مناطق متعددة، منها الخليل ورام الله ونابلس، حيث اقتلعوا أشجار زيتون، واعتدوا على الفلسطينيين، وزرعوا أشجاراً في أراضٍ محتلة، وخرّبوا مدارس ومنازل. - نفذت قوات الاحتلال اعتقالات واسعة في القدس وقلقيلية وطولكرم، مستهدفة ناشطين وأكاديميين، مع اعتداءات جسدية على الفلسطينيين، مما زاد من حدة التوتر في المنطقة.

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، منذ الليلة الماضية وحتى فجر اليوم الثلاثاء، تصعيداً ميدانياً تمثل في سلسلة اعتداءات نفذها المستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وأسفرت عن إصابات وحالات اختناق وتدمير واسع للممتلكات، بالتزامن مع حملة اعتقالات طاولت أكاديميين ونساء وأسرى محررين.

وأفادت مصادر محلية بأنّ مستوطني "سوسيا" المقامة على أراضي الخليل جنوبي الضفة هاجموا مسكناً في منطقة واد الرخيم وحطموا نوافذه واقتلعوا أكثر من 30 شجرة زيتون، فيما شهدت خربة الخرابة في بلدة السموع اعتداءً مماثلاً أدى لإصابة فلسطيني برضوض، وإصابة آخر وزوجته بحالات إغماء جراء رشهما بغاز الفلفل من قبل المستوطنين.

وفي سياق محاولات فرض الوقائع الاستيطانية، أقدم مستوطنون على زراعة أشجار في أراضي دير دبوان شرقي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بمحيط البؤرة الاستيطانية "سدي يونتن"، بينما امتدت الاعتداءات إلى الأغوار الشمالية لتطاول مدرسة المالح الأساسية وتخريب محتوياتها، تزامناً مع إصابة امرأة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمنطقة حمامات المالح.

كما شهدت بلدة جلجليا شمالي رام الله مواجهات ليلية عقب اقتحام مستوطنين أطلقوا الرصاص الحي صوب المنازل وحطموا ألواح طاقة شمسية وسرقوا كاميرات مراقبة، وهو ما تكرر في بلدة قصرة جنوبي نابلس شمالي الضفة التي شهدت مواجهات في منطقة رأس العين تحت حماية جيش الاحتلال، الذي أقدمت جرافاته فجراً على هدم منزل في بلدة بيت أمر شمالي الخليل وسط طوق أمني مكثف.

واقتحم جيش الاحتلال مدينة نابلس ومخيمي بلاطة والعين، وتخلل ذلك اعتداء جنود الاحتلال بالضرب المبرح على ثلاثة فلسطينيين بينهم طفل، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما اعتقلت قوات الاحتلال المحاضر في جامعة النجاح مصطفى الشنار، والأسيرين المحررين علاء حميدان وأمير أبو ريالة، إضافة إلى عاصم كعبي ورشيد أبو عماشة وحمودة الطيطي ويونس القني.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال سارة حمّاد من مخيم قلنديا، وثمانية فلسطينيين من بلدة كفر دان غربي جنين شمالي الضفة، وشابين من رام الله. وفي قلقيلية شمال غربي الضفة، داهمت قوات الاحتلال منزل الفلسطينية زهرة خدرج واعتقلتها مع ابنتها يقين بعد الاعتداء بالضرب على أفراد عائلتها. كما ونفذ الاحتلال عمليات اعتقال إضافية في طولكرم (شمال) ومناطق أخرى من الضفة الغربية.