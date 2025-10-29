- شهدت الضفة الغربية اعتداءات من المستوطنين الإسرائيليين، شملت إحراق مركبات فلسطينية وخط شعارات عنصرية، وإجبار أصحاب المحال في حوارة على الإغلاق، واعتقالات في مخيم بلاطة. - أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين عند حاجز دير شرف، ونُقلوا للمستشفى، كما تعرض فلسطيني آخر لاعتداء في قرية الساوية. - في القدس، أصدرت قوات الاحتلال إخطارات هدم في العيسوية والزعيم، واقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى تحت حماية الاحتلال.

أحرق مستوطنون فجر اليوم الأربعاء ثلاث مركبات فلسطينية وخطوا شعارات عنصرية في بلدة عطارة، شمال رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، وبلدة صوريف، شمال الخليل، جنوبي الضفة. وأكد الناشط عبد الهادي العطاري لـ"العربي الجديد"، أنّ عدداً من المستوطنين تسللوا، فجر اليوم الأربعاء، من البؤرة الاستيطانية المقامة قبل أشهر على أراضي بلدة عطارة إلى أطراف البلدة، وأضرموا النار في سيارتين تعودان للمواطن محمد أبو أرجيلة وزوجته في أثناء توقفهما أمام منزلهما.

وأشار العطاري إلى أن المستوطنين خطّوا شعارات عنصرية، وشعارات تتضمن رسالة موجهة لقائد المنطقة العسكرية الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي آفي بلوط تتعلق بالاعتقالات الإدارية ضد المستوطنين، احتجاجاً في ما يبدو على تلك السياسة. في سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أقدموا، فجر اليوم الأربعاء، على إحراق مركبة وخط شعارات عنصرية في بلدة صوريف، شمال الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

وفي سياق آخر، أكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت، صباح اليوم الأربعاء، أصحاب المحال التجارية في بلدة حوارة، جنوب نابلس، شمالي الضفة الغربية، على إغلاق محالهم بالقوة.

في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم، مخيم بلاطة، شرق نابلس، وخلعت أبواب عدد من المحال التجارية خلال عمليات تفتيش ومداهمة واعتقالات نفذتها في المنطقة، وفقاً لما أفادت به مصادر محلية. إلى ذلك، أشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت، صباح اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، طاولت العشرات من الفلسطينيين بين احتجاز واعتقال وتحقيق ميداني.

من جانبه، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت ظهر اليوم الأربعاء، مع ثلاث إصابات نتيجة اعتداءات بالضرب من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز دير شرف المقام غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. وأوضح الهلال الأحمر أن الإصابات طاولت ثلاثة شبان، الأول يبلغ من العمر 24 عامًا، والثاني 25 عامًا، والثالث 27 عامًا، جميعهم نتيجة الاعتداء المباشر من قبل قوات الاحتلال. وأكد الهلال الأحمر أن الطواقم قدمت الإسعافات الأولية للمصابين في الموقع، قبل نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

في شأن ذي صلة، أصيب فلسطيني، اليوم الأربعاء، بكسور ورضوض، عقب اعتداء مستوطنين عليه في أراضي قرية الساوية جنوب نابلس، ونُقل إلى المستشفى.

الاحتلال يُسلم 30 إخطار هدم ووقف بناء شرق القدس

في هذه الأثناء، كشفت محافظة القدس اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي سلمت أول أمس الاثنين، نحو 30 إخطارًا بالهدم تستهدف منازل الفلسطينيين في منطقة معسكر العيسوية (معسكر حرس الحدود التابع للاحتلال) وبلدة الزعيم شرق القدس المحتلة، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى تهجير السكان قسرًا وتفريغ المنطقة من أهلها.

وأفادت محافظة القدس في بيان صحافي، بأن قوات الاحتلال داهمت منطقة معسكر العيسوية وسلّمت ما يقارب 15 إخطارًا بوقف بناء وهدم لعدد من المنازل، بحجة البناء دون ترخيص، فيما سلّمت 15 إخطارًا آخر في تجمع السعيدي البدوي ببلدة الزعيم شرق المدينة. وعُرف من بين المتضررين كل من: أحمد عودة سعيدي، عودة أحمد سعيدي، خالد عودة سعيدي، ومحمد عودة سعيدي.

وبحسب محافظة القدس، تأتي هذه الإخطارات في سياق تصعيد إسرائيلي متواصل ضد المناطق المقدسية، ضمن محاولات لفرض واقع ديمغرافي جديد يُضعف الوجود الفلسطيني في المدينة ويُسهّل التوسع الاستيطاني في محيطها، وتنفيذ مشروع E1 ضمن المشروع الكبير المسمى القدس الكبرى.

في سياق آخر، اقتحم مئات المستوطنين اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوساً تلمودية واستفزازية في باحاته.