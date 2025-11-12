الضفة الغربية | اعتداءات للمستوطنين والاحتلال يهدم منازل ومنشآت

- قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منازل ومنشآت فلسطينية في القدس وبيت لحم والخليل، بما في ذلك منزل المقدسي موسى بدران في سلوان، وسط إجراءات أمنية مشددة ومنع حركة المواطنين. - مستوطنون يعتدون على فلسطينيين أثناء قطف الزيتون في سلفيت، ويغلقون الطرق في القدس، مما يعزل التجمعات السكانية ويعيق حركة الفلسطينيين في إطار سياسة تضييق مستمرة. - عمليات اعتقال ومداهمات تنفذها قوات الاحتلال في الضفة الغربية، تستهدف عدداً من الفلسطينيين، وسط دعوات للتدخل الدولي لوقف الانتهاكات وحماية الوجود الفلسطيني.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، منازل ومنشآت سكنية وحيوانية فلسطينية في القدس وبيت لحم والخليل في الضفة الغربية المحتلة. وبحسب بيان لإعلام محافظة القدس، فقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلوان، جنوبي القدس، وانتشرت في أحياء بئر أيوب والبستان، حيث أغلقت عدداً من الطرقات واعتلت أسطح المنازل، تزامناً مع اقتحام طواقم بلدية الاحتلال الحي لتنفيذ عمليات هدم.

وأقدمت طواقم بلدية الاحتلال في القدس، بحماية قوات الاحتلال، على هدم منزل المقدسي موسى بدران في حي البستان ببلدة سلوان بشكل يدوي، رغم أن تنفيذ الهدم الذاتي من قبل صاحب المنزل كان قد بدأ قبل أيام لتجنب الغرامات الباهظة والأضرار لعائلته. وفي سياق متصل، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً مأهولاً في قرية الولجة في محافظة بيت لحم يعود للمواطن واصف رضوان، بعدما أغلقت المنطقة بشكل كامل ومنعت حركة المركبات والمواطنين، وفق مصادر محلية.

طواقم بلدية الاحتلال تهدم منزل المقدسي موسى بدران بشكل يدوي في بلدة سلوان بالقدس pic.twitter.com/9LckRm7EGC — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 12, 2025

إلى ذلك، شرعت قوات الاحتلال صباح اليوم بعمليات هدم في خربة الفخيت بمنطقة مسافر يطا، جنوبي الخليل، مستهدفة مساكن ومنشآت تعود لعائلات فلسطينية تقطن المنطقة منذ عقود. وأكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات، لـ"العربي الجديد"، أن قوات الاحتلال هدمت عدداً من المساكن وحظائر الأغنام، وسط انتشار عسكري كثيف ومنع وصول المواطنين إلى المنطقة، داعياً المؤسسات الدولية للتدخل الفوري لوقف جرائم الهدم وحماية الوجود الفلسطيني.

من جانب آخر، اعتدى مستوطنون صباح اليوم على شاب ووالدته أثناء قطفهما ثمار الزيتون في منطقة المنقاع، غربي قرية فرخة، جنوب سلفيت، حيث تعرضا للضرب ورشّ غاز الفلفل في وجهيهما، كما سرق المستوطنون محصول الزيتون وهاتف الشاب، في محاولة لترهيب المزارعين وثنيهم عن الوصول إلى أراضيهم خلال موسم القطاف. وفي حادثة منفصلة، أقدم مستوطنون فجر اليوم على إغلاق الطريق الوحيد الرابط بين بلدة مخماس وتجمع خلة السدرة، شمال شرقي القدس، مستخدمين مركباتهم والصخور لإعاقة مرور المواطنين، ما أدى إلى عزل التجمع ومنع عشرات الأهالي من الوصول إلى أعمالهم ومدارسهم، في سياق سياسة تضييق مستمرة تستهدف حركة السكان الفلسطينيين.

على صعيد آخر، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عمليات اعتقال ومداهمات للمنازل في مناطق مختلفة من الضفة الغربية طاولت عدداً من الفلسطينيين.