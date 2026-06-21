الضفة الغربية | اعتداءات للمستوطنين والاحتلال ينفّذ اعتقالات

- شهدت الضفة الغربية اعتداءات من المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، شملت إطلاق قطعان الأبقار والأغنام في محيط منازل الفلسطينيين، ومحاولات دهس واعتداءات على رعاة الماشية تحت حماية قوات الاحتلال. - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متعددة في الضفة الغربية، واعتقلت سبعة فلسطينيين، بينهم طبيب، كما حطمت صرح الشهيد محمد أبو بكر في نابلس. - أدان الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين منع وفد نقابي يوناني من دخول الأراضي الفلسطينية، واعتبر ذلك انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات النقابية.

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، اعتداءات نفّذها مستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، بالتزامن مع اقتحامات واعتقالات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من محافظات الضفة. وقال المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات، لـ"العربي الجديد"، إن مستوطنين أطلقوا قطيعاً من الأبقار في محيط منزل أحد المواطنين قرب أشجاره المثمرة في منطقة خلة الحمص، جنوب يطا، جنوب الخليل.

وأشار إلى أن مستوطناً مسلحاً أطلق أغنامه في محيط مسكن يعود لعائلة الجبارين شرق شعب البطم بمسافر يطا، وتعمّد استفزاز أفراد العائلة والوجود قرب مساكنهم، في إطار الاعتداءات المتواصلة التي تستهدف التجمّعات الفلسطينية في المنطقة. وقال إن مستوطنين اقتحموا أراضي المزارعين في قرية قريوت جنوب نابلس.

وأفادت محافظة القدس بأن مستوطناً حاول دهس طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، ما أدى لإصابته برضوض في تجمع أبو فلاح البدوي، قرب الخان الأحمر، شرقي القدس. وأوضحت أن أطباء كانوا موجودين في تجمع الخان الأحمر قدموا العلاج للطفل في عين المكان، فيما وُصفت إصابته بالطفيفة.

وفي الأغوار الشمالية الفلسطينية بالضفة الغربية، أفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، في تصريح صحافي، بأن مستوطنين أتلفوا خطاً ناقلاً للمياه يغذي مزارع المواطنين شرق عاطوف، وسرقوا جزءاً منه، كما أتلفوا عدادات مياه وأجزاء من شبكات الري العائدة للمزارعين.

من جهته، أفاد الناشط ضد الاستيطان، أسامة مخامرة، لـ"العربي الجديد" بأن مستوطنين هاجموا مساء السبت، رعاة الماشية بمسافر يطا جنوب الخليل، وحاولوا الاعتداء عليهم وسرقة مواشيهم تحت حماية جنود الاحتلال الذين اعتقلوا ثلاثة فلسطينيين. وأكد مخامرة أن مستوطنين أحكموا صباح اليوم إغلاق الطريق المؤدية إلى منطقة اشكاره (اللتون) جنوب يطا، كما هدموا غرفة زراعية تعود للمواطن عايد مصلح الهدار.

من جهته، أفاد الناشط ليث بركات لـ"العربي الجديد"، بأن مستوطنين اقتحموا قرية برقا شرق رام الله، وذلك بعد أيام من إحراق جزء من مسجد القرية، مشيراً إلى أن المستوطنين نفذوا جولة استفزازية قرب المسجد، مساء أمس السبت، قبل أن يعودوا عند الساعة الواحدة فجر اليوم، ويضرموا النار في أرض مجاورة للمسجد تحتوي على بالات قش كبيرة مخصصة لعلف الأغنام.

في الأثناء، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت سبعة فلسطينيين من مناطق مختلفة في محافظة رام الله والبيرة، بينهم الطبيب مازن الرنتيسي عقب مداهمة منزله بحي الطيرة بمدينة رام الله. وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال حطّمت صرح الشهيد محمد أبو بكر خلال اقتحامها منطقة الجنيد جنوب غرب نابلس.

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من جهة أخرى، أدان الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، في بيان صحافي، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع وفد نقابي يوناني من دخول الأراضي الفلسطينية. وأوضح الاتحاد أن سلطات الاحتلال أخضعت أعضاء الوفد للتحقيق والاستجواب، واحتجزتهم لساعات طويلة في مطار تل أبيب قبل منعهم من الدخول، معتبراً ذلك انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات النقابية، واستهدافاً للعلاقات الدولية التي تربط الحركة النقابية الفلسطينية بنظيراتها حول العالم.