الضفة الغربية | اعتداءات للمستوطنين واقتحامات واعتقالات إسرائيلية

واصل المستوطنون، اليوم الثلاثاء، اعتداءاتهم في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، بالتزامن مع اقتحامات واسعة وعمليات دهم واعتقال وتحقيقات ميدانية نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي طاولت عدداً من البلدات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية. وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، حسن مليحات، لـ"العربي الجديد"، إن مستوطنين سيطروا، اليوم الثلاثاء، على آبار مياه في منطقة خلة الحمص جنوب مدينة يطا، جنوب الخليل، وقاموا بضخ المياه منها باتجاه البؤرة الاستيطانية التي أقاموها مؤخراً على أراضي المواطنين في المنطقة. من جانب آخر، أفادت محافظة القدس بأن مستوطنين أحرقوا، فجر اليوم، مساحات من الأراضي الزراعية والعشرات من أشجار الزيتون في منطقتي الجديرة والخنيدق ببلدة بيت عنان، شمال غرب القدس.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أنواع الاعتداءات التي مارسها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية؟ ما هي الإجراءات التي اتخذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدات وقرى الضفة الغربية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وبحسب محافظة القدس، فقد رشق المستوطنون ثماني مركبات بالحجارة أثناء مرورها على شارع الخنيدق، ما تسبب بأضرار مادية من دون وقوع إصابات. وأغلق المستوطنون مفترق الجديرة بالخنيدق، واعتدوا على موظفي مكب نفايات بيت عنان، وأعطبوا آليات جمع النفايات فيه، فيما تمكن شبان البلدة من إخماد النيران في بدايتها، قبل أن تتدخل طواقم الدفاع المدني وتعمل على احتواء الحريق ومنع امتداده إلى مناطق أخرى، وفق محافظة القدس.

إلى ذلك، أطلق مستوطنون، صباح اليوم، أغنامهم بين مساكن المواطنين وحظائرهم في تجمع المهدوش البدوي شرقي القدس المحتلة، في خطوة وصفها الأهالي بأنها "استفزازية ومتكررة"، وتترافق مع فرض قيود على رعاة الأغنام الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى المراعي في المنطقة، بحسب ما أكدته محافظة القدس. من جهة أخرى، أفادت محافظة القدس بأن عدداً من الفلسطينيين، بينهم مسن، أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال قرب مدخل بلدة الرام شمال القدس، عقب تشديد إجراءاتها العسكرية على حاجز جبع العسكري القريب، حيث أوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات ركابها، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة امتدت حتى حاجز قلنديا وأعاقت حركة تنقل المواطنين.

في سياق آخر، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم والليلة الماضية، عمليات دهم واعتقال في مناطق متفرقة، طاولت عدداً من الفلسطينيين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. وفي السياق، قال نائب رئيس مجلس قروي المغير، مرزوق أبو نعيم، لـ"العربي الجديد"، إن أكثر من 200 جندي إسرائيلي اقتحموا قرية المغير، شمال شرق رام الله، في وقت متأخر من مساء الاثنين، ونفذوا عمليات تفتيش واسعة للمنازل، وأرعبوا الأطفال، وأطلقوا قنابل الصوت داخل البيوت، كما نشروا إعلانات تحذيرية، وأقدموا على تكسير وإلحاق أضرار بعشرات المنازل.

وأوضح أبو نعيم أن "بعض ضباط الاحتلال وجهوا تهديدات مباشرة للأهالي بضرورة مغادرة القرية خلال يومين"، مشيراً إلى أن الاقتحام استمر نحو سبع ساعات متواصلة. وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر الثلاثاء، قريتي دير أبو مشعل وجمالا غرب رام الله، وحققت ميدانياً مع عدد من المواطنين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت، صباح الثلاثاء، مع ثلاث إصابات جراء اعتداء بالضرب نفّذه مستوطنون في قرية رابا جنوب جنين، شمال الضفة الغربية، ونُقلت الإصابات إلى المستشفى.