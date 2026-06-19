الضفة الغربية: اعتداءات للمستوطنين واقتحامات واعتقالات

- شهدت الضفة الغربية اعتداءات واسعة من المستوطنين وقوات الاحتلال، شملت تدمير ممتلكات واعتقالات واعتداءات جسدية، مما أدى إلى إصابات وحالات اختناق وأضرار مادية في مناطق متعددة مثل بيت لحم وجنين ونابلس وسلفيت والخليل. - في بيت لحم، اقتحم المستوطنون مناطق زراعية واعتدت قوات الاحتلال على شبان، بينما في نابلس وسلفيت، هاجم المستوطنون منازل وأتلفوا ممتلكات، مما زاد من التوتر والقلق بين السكان المحليين. - في الخليل ورام الله، تواصلت الاعتداءات مع استخدام الغاز السام ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، مما يعكس تصاعد التوترات والاعتداءات في المنطقة.

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية، الجمعة، اعتداءات للمستوطنين واقتحامات لقوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب تنفيذ اعتقالات والاعتداء على مواطنين، ما أسفر عن إصابات وحالات اختناق وأضرار مادية.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين كسروا نحو 20 شجرة زيتون في منطقة "أم الزويتينة" ببرية كيسان شرقي بيت لحم، كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان بعد الاعتداء عليهم في منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوبي بيت لحم، عقب اقتحام المكان وإطلاق قنابل الغاز والصوت وإغلاق الشارع الرئيسي، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. وفي بلدة يعبد جنوبي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الجمعة، الشاب سفيان محمود حمدوني (23 عاماً).

وفي محافظة نابلس، هاجم مستوطنون منزلاً في منطقة الحرايق ببلدة بيتا جنوبي المحافظة، واعتدوا على ممتلكات الأهالي، فيما اعتدت قوات الاحتلال على شاب في منطقة بير قوزا بالبلدة، ما أدى إلى إصابته برضوض، كما أتلف مستوطنون عمود كهرباء في منطقة قماص ببلدة بيتا بعد مهاجمتها. وفي سلفيت، هاجم مستوطنون منزلاً في بلدة كفل حارس شمال سلفيت، وألحقوا أضراراً بأربع مركبات.

وفي مسافر يطا جنوبي الخليل، رش مستوطن غاز الفلفل في وجه المواطن ناصر النواجعة في قرية سوسيا، ما أدى إلى إصابته بالاختناق، كما أفاد الناشط أسامة مخامرة لـ"العربي الجديد" بأن قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من الفلسطينيين من خربة الفخيت بعد هجوم مستوطنين على التجمع ومحاولتهم سرقة قطيع من المواشي. وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق عقب قمع قوات الاحتلال وقفة مناهضة للاستيطان واحتجاجاً على استيلاء الاحتلال على أراضٍ في بلدة دورا جنوب غربي الخليل. من جهتها، أفادت منظمة البيدر الحقوقية بأن مستوطنين قطعوا أشجاراً تعود للمواطن صبيح حسين العبيات في منطقة أم زتونة قرب الرشايدة جنوب شرقي الخليل، بعد أيام من تسجيل اعتداءات مماثلة في المنطقة.

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وفي اعتداءات أخرى، سرق مستوطنون "كرفاناً" بعد اقتحام منطقة زعطوط شمال شرق يطا، فيما اقتحم عشرات المستوطنين وسط بلدة الشيوخ شمال الخليل، كما هاجمت مجموعات منهم مساكن عائلة عبيد المصري في منطقة خلة الحمص جنوبي يطا، ما تسبب بحالة من الخوف والقلق بين أفراد العائلة.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق جرّاء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام خلال اقتحام قرية المغير شمال شرقي رام الله، كما منعت قوات الاحتلال عدداً من الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم في دير أبو مشعل شمال غربي رام الله، عقب استيلاء مستوطنين عليها.