الضفة الغربية | اعتداءات للمستوطنين في رام الله والأغوار الشمالية

14 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 11:39 (توقيت القدس)
عناصر الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل، 6 أغسطس 2025 (مأمون وزوز/الأناضول)
عناصر الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل، 6 أغسطس 2025 (مأمون وزوز/الأناضول)
- شهدت الضفة الغربية اعتداءات من المستوطنين، شملت إحراق مركبة وتخريب أشجار زيتون، مما أثار قلق الأهالي، وتأتي هذه الاعتداءات ضمن هجمات ممنهجة لزعزعة الأمن.
- اقتحمت قوات الاحتلال مناطق في الضفة، منها مدرسة كيسان في بيت لحم، مما أدى إلى هلع بين الطلبة، كما اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى مع مستوطنين.
- نفذت قوات الاحتلال مداهمات واعتقالات في الضفة، وأبعدت الطالبة بانا الغول، مما يعكس تصعيداً في الانتهاكات ضد الفلسطينيين.

أقدم مستوطنون، صباح اليوم الثلاثاء، على إحراق مركبة تعود لعائلة الشهيد، ساجي درويش، خلال هجوم نفذوه على بلدة بيتين، شرق رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفاد المشرف العام لمنظمة "البيدر" الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد"، كما اعتدى مستوطنون على الأراضي المزروعة في قرية بردله بالأغوار الشمالية وخربوا أكثر من 150 شجرة زيتون. وبحسب مليحات، فإن إحراق المركبة حصل خلال توقفها بجانب المنزل في بيتين، ما أثار حالة من الخوف والقلق بين الأهالي، مشيراً إلى أن الاعتداء يأتي في إطار سلسلة الاعتداءات المتكررة التي ينفذها المستوطنون ضد الممتلكات الفلسطينية بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في القرى والمجتمعات المحلية.

من جانب آخر، أكد مليحات أن مستوطنين أقدموا، اليوم الثلاثاء، على تكسير وتخريب أكثر من 150 شجرة زيتون في سهل قاعون بقرية بردله بالأغوار الشمالية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، تعود ملكيتها للمواطن سلطان راشد مبسلط، كما اقتحم مستوطنون قرية خربة سمرة بالأغوار الشمالية. وأكد مليحات أن استمرار هذه الهجمات يعكس سياسة ممنهجة من قبل المستوطنين ضد الأراضي الزراعية الفلسطينية، ما يستدعي تحركاً عاجلاً لحماية الأراضي والمزارعين وتأمين صمودهم.

كما أوضح مليحات أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت صباح اليوم مدرسة كيسان الثانوية المختلطة، شرق بيت لحم، جنوبي الضفة، وانتشر الجنود في ساحتها ومحيطها، ما تسبب بحالة من الخوف والهلع بين الطلبة والهيئة التدريسية، مشيراً إلى عرقلتهم سير العملية التعليمية، في انتهاك صريح لحق الأطفال في التعليم الذي تكفله القوانين والمواثيق الدولية. وأشار مليحات إلى أن استهداف المدارس بات سلوكاً متكرراً ويعرّض الطلبة لمخاطر مستمرة ويهدد البيئة التعليمية.

وفي القدس، اقتحم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، صباح الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع اقتحامات أخرى للمستوطنين. وبحسب مصادر محلية، اقتحم بن غفير مع مجموعات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث أدوا طقوساً تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية داخل المسجد الأقصى.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي إذنا والكوم، غرب الخليل، جنوبي الضفة، وحولت منزلين إلى ثكنات عسكرية. كما نفذت عمليات اعتقال ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وذكرت مصادر محلية أن سلطات الاحتلال أبعدت الطالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت، المقدسية بانا الغول، عن الضفة الغربية لمدة ستة شهور، ما يحرمها من استكمال دراستها الجامعية.

وفي نابلس، شمالي الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مخيمي عسكر القديم والجديد، ومحيط مخيم بلاطة، شرق نابلس. وأفادت الوكالة الفلسطينية للأنباء (وفا) بأنّ مركبات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس وجابت الشوارع فيها، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات. كما أفادت مصادر محلية بمحاولة مستوطنين الاعتداء على المزارعين في قرية جوريش، جنوب نابلس.

من اقتحام مستوطنين الأقصى 9 أكتوبر 2025 (Getty)
الضفة الغربية | إصابة مسن برصاص الاحتلال ومستوطنون يقتحمون الأقصى

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عدة أحياء في مدينتي رام الله والبيرة، وداهمت منازل في عدة بلدات وقرى. وأفادت "وفا" بأن قوات الاحتلال داهمت منزل المحرر والمبعد إلى غزة عصام الفروخ في حي عين مصباح بمدينة رام الله، وعبثت بمحتوياته، كما اقتحمت آليات الاحتلال حي سطح مرحبا في مدينة البيرة. وداهم الاحتلال أكثر من سبعة منازل خلال اقتحامه قرية دير ابزيع، غرب رام الله، وأخضع أصحابها لتحقيقٍ ميداني، فيما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال قرية عين عريك وبلدة نعلين، غرباً.

