الضفة الغربية | اعتداءات للمستوطنين في الطيبة وبلدات أخرى

- اقتحم مستوطنون بلدة الطيبة شرق رام الله، حيث أحرقوا مركبتين وكتبوا شعارات عنصرية، كما اقتلعوا مئات أشجار الزيتون في مناطق متعددة، مما يبرز تصاعد الاعتداءات على الممتلكات الفلسطينية. - استهدفت اعتداءات المستوطنين خط نقل مياه في خربة الدير بالأغوار الشمالية، مما أثر على إمدادات المياه الحيوية للزراعة، في حين شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدة برطعة شمال غرب جنين. - تواصل قوات الاحتلال والمستوطنون تصعيدهم في الضفة الغربية ضمن عملية "الحجارة الخمس"، بهدف تعزيز السيطرة الإسرائيلية وتوسيع المستوطنات، مما يفاقم معاناة الفلسطينيين.

أحرق مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، مركبتين خلال اقتحامهم بلدة الطيبة شرق رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، في حين اقتلعوا عدداً من أشجار الزيتون في بلدات أخرى. ووفقاً لمصادر محلية، فقد أضرم المستوطنون النار في مركبتين وخطّوا شعارات عنصرية على جدران منازل فلسطينية في بلدة الطيبة. وتمكن بعض الأهالي من السيطرة على الحريق، إلا أنّ الحادث تسبّب في احتراق أجزاء من المركبتين.

وفي حادث منفصل، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين استهدفوا، اليوم الجمعة، خط نقل مياه يخص مزارعاً في خربة الدير في الأغوار الشمالية الفلسطينية، ما أضرّ بإمدادات المياه التي تعتمد عليها الزراعة. وفي سياق متصل، أكدت المصادر أنّ عدداً من أشجار الزيتون تعرّض لعمليات اقتلاع وتجريف في عدة مناطق، إذ جرى اقتلاع نحو 400 شجرة زيتون في أراضي قرية قريوت جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية، فيما طاولت أعمال الجرف أراضي في سهل بلدة ترمسعيا شمال رام الله واقتُلعت نحو مائة شجرة زيتون، كما طاولت أراضي في بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس.

من جهة أخرى، شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، حملة اعتقالات خلال اقتحام بلدة برطعة شمال غرب جنين شمالي الضفة الغربية، بحسب مصادر محلية. في المقابل، انسحبت قوات الاحتلال، مساء أمس الخميس، من مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، بعد ساعات من الاقتحام والمداهمات، لا سيما في حي كفر سابا، عقب فرض حظر تجوّل على سكان الحي.

وشهدت محافظات شمال الضفة الغربية، منذ الأسبوع الماضي، اقتحامات لقوات الاحتلال الإسرائيلي واسعة النطاق ضمن ما أطلقت عليه تل أبيب اسم عملية "الحجارة الخمس"، التي تهدف، بحسب مراقبين، إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على شمال الضفة الغربية، مع تكامل دور المستوطنين في تنفيذ سياسات التوسع الاستيطاني وفرض القيود على حرية الحركة للسكان المدنيين. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم وتصعيدهم في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة التي استمرت عامين في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1087 فلسطينياً وإصابة قرابة 11 ألفاً، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفاً، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.