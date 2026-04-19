- شهدت الضفة الغربية سلسلة اعتداءات من قبل المستوطنين، حيث سرقوا 150 رأساً من الأغنام في قرية المغير وهاجموا الأهالي، مما أدى إلى مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز لتفريقهم. - نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة شملت اعتقال الطالب عبد الله هشام رياحي وثمانية آخرين في قلقيلية، بالإضافة إلى شقيقين في نابلس، واستمرت في تجريف الأراضي في قرية زبوبا. - تعرض الفلسطينيون لاعتداءات متعددة، منها اقتلاع أشتال زيتون في بيت ساحور، وإصابة فلسطينيين في القدس والخليل، وقمع وقفة احتجاجية لطلبة مدرسة "أم الخير" في مسافر يطا.

سرق مستوطنون، صباح اليوم الأحد، أغناماً، ونفذوا اعتداءات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، بالتزامن مع عمليات اعتقال واقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظات عدة.

ونفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات فجر اليوم، حيث اعتقلت الطالب الجامعي عبد الله هشام رياحي بعد دهم منزله في قرية رنتيس غربي رام الله، إضافة إلى اعتقال ثمانية فلسطينيين من مدينة قلقيلية وبلدة عزون وقرية إماتين بمحافظة قلقيلية، واعتقال شقيقين من مدينة نابلس، هما وليد ونائل القوقا، وفق مصادر محلية. كما واصلت قوات الاحتلال أعمال تجريف للأراضي والطرقات في قرية زبوبا غربي جنين لليوم الثاني على التوالي.

إلى ذلك، أكد نائب رئيس مجلس قروي المغير، مرزوق أبو نعيم، لـ"العربي الجديد"، أن مستوطنين سرقوا صباح اليوم الأحد نحو 150 رأساً من الأغنام، تعود للمواطن أنيس أبو عليا، بعد اقتحامهم الأراضي القريبة من منطقة "الخلايل" في قرية المغير شمال شرقي رام الله، وسط الضفة الغربية. وأوضح أبو نعيم أن الأهالي حاولوا استعادة القطيع، إلا أن مستوطنين قدموا من عدة مستوطنات وبؤر استيطانية وهاجموا الأهالي، ما أدى إلى مواجهات في المكان، وتدخلت قوات الاحتلال لاحقاً لحماية المستوطنين، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه الأهالي، ما سبَّب حالات اختناق، قبل أن تنسحب تلك القوات مع المستوطنين.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اقتلعوا، اليوم الأحد، أشتال زيتون وهاجموا منازل المواطنين في مدينة بيت ساحور، شرقي بيت لحم، في اعتداء جديد يستهدف الأراضي الزراعية والممتلكات.

في غضون ذلك، أفادت مصادر طبية بأن فلسطينياً أصيب بجروح ورضوض بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب شمالي القدس، فيما أصيب شاب آخر بالرصاص الحي قرب حاجز الظاهرية "ميتار" جنوبي الخليل، بعد إطلاق النار على عمال قرب جدار الفصل العنصري المقام على أراضي الخليل، وتم نقله إلى المستشفى.

وفي مسافر يطا جنوبي الخليل، قمعت قوات الاحتلال وقفة احتجاجية لطلبة مدرسة "أم الخير"، الذين نظموا فعالية رفضاً لمنعهم من الوصول إلى مدرستهم لليوم السابع على التوالي، وذلك بالتزامن مع قيام مستوطنين بتخريب سياج يحيط بمساحات واسعة من أراضي المواطنين في منطقة حوارة، فيما قام مستوطن آخر بحصد وسرقة محاصيل زراعية تعود للمواطن عادل الحمامة، بحسب ما أفاد الناشط أسامة مخامرة في حديث مع "العربي الجديد". كما حاول مستوطن، صباح اليوم الأحد، دعس أغنام المواطن موسى نواجعة في منطقة أم نير قرب بلدة سوسيا جنوبي الخليل، وفق مصادر محلية.