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الضفة الغربية | اعتداءات واسعة لجيش الاحتلال والمستوطنين بحق الفلسطينيين

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رام الله

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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28 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 02:05 (توقيت القدس)
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تتواصل اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بالتوازي مع اقتحامات متواصلة تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المدن والبلدات الفلسطينية، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات داخل إسرائيل من أن عنف المستوطنين قد يدفع الأوضاع في الضفة الغربية إلى مزيد من التدهور ويهدد بتوسيع دائرة المواجهات.

وشهدت مناطق عدة، مساء أمس الاثنين، اعتداءات متفرقة، إذ هاجم مستوطنون مركبات فلسطينية بالحجارة شمال شرق رام الله، فيما اندلعت مواجهات خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدتي ترمسعيا وسلواد، كما أصيب شاب بالرصاص الحي أثناء اقتحام جنوب مدينة الخليل، وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء إطلاق قنابل الغاز في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وعلى وقع التصعيد، فرضت السفارة الأميركية في القدس المحتلة، مساء الاثنين، على جميع موظفي الحكومة الأميركية وأفراد أسرهم، قيوداً مؤقتة على السفر إلى الضفة الغربية المحتلة. وعزت السفارة ذلك إلى "تزايد المخاوف الأمنية وارتفاع حالة عدم الاستقرار في الضفة الغربية". وأوضحت أن تقييد السفر سيبقى سارياً حتى يوم الأربعاء 29 يوليو/تموز 2026، ما لم يجر تمديده أو إلغاؤه.

تطورات الوضع في الضفة الغربية يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

12:12 AM
إصابات بالاختناق خلال اقتحام مخيم الدهيشة

أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع أثناء اقتحامها مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، فيما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها قدمت الإسعافات الميدانية لستة مصابين، بينهم ثلاثة أطفال.

12:12 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
الخليل
إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب الخليل

أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي في قدمه، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار أثناء اقتحامها منطقة "دوار المختار" جنوب مدينة الخليل، فيما نقلته طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني إلى المستشفى لتلقي العلاج.

12:11 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
رام الله
مواجهات خلال اقتحام الاحتلال ترمسعيا وسلواد

اندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي ترمسعيا وسلواد شمال شرق رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت في ترمسعيا دون تسجيل إصابات أو اعتقالات، قبل أن تتجدد في عدد من شوارع سلواد وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

12:10 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
رام الله
مستوطنون يهاجمون مركبات فلسطينية شمال شرق رام الله

هاجم مستوطنون مركبات فلسطينية بالحجارة في منطقة سهل "مرج سيع" بين بلدتي المغير وأبو فلاح، شمال شرق رام الله، ما أدى إلى تضرر عدد منها دون تسجيل إصابات، بحسب مصادر محلية.

12:07 AM
أبرز تطورات الوضع في الضفة الغربية يوم أمس الاثنين
  • السفارة الأميركية تفرض قيوداً مؤقتة على السفر
  • المستوطنون يستولون على منزل غرب رام الله
  • هجمات للمستوطنين والاحتلال في بيت فوريك وبيت دجن وسالم
  • الصفدي وغوتيريس يبحثان التدهور الخطير في الضفة الغربية
  • أوامر عسكرية بالاستيلاء على نحو 46.793 دونماً في دير دبوان
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