تتواصل اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بالتوازي مع اقتحامات متواصلة تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المدن والبلدات الفلسطينية، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات داخل إسرائيل من أن عنف المستوطنين قد يدفع الأوضاع في الضفة الغربية إلى مزيد من التدهور ويهدد بتوسيع دائرة المواجهات.
وشهدت مناطق عدة، مساء أمس الاثنين، اعتداءات متفرقة، إذ هاجم مستوطنون مركبات فلسطينية بالحجارة شمال شرق رام الله، فيما اندلعت مواجهات خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدتي ترمسعيا وسلواد، كما أصيب شاب بالرصاص الحي أثناء اقتحام جنوب مدينة الخليل، وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء إطلاق قنابل الغاز في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.
وعلى وقع التصعيد، فرضت السفارة الأميركية في القدس المحتلة، مساء الاثنين، على جميع موظفي الحكومة الأميركية وأفراد أسرهم، قيوداً مؤقتة على السفر إلى الضفة الغربية المحتلة. وعزت السفارة ذلك إلى "تزايد المخاوف الأمنية وارتفاع حالة عدم الاستقرار في الضفة الغربية". وأوضحت أن تقييد السفر سيبقى سارياً حتى يوم الأربعاء 29 يوليو/تموز 2026، ما لم يجر تمديده أو إلغاؤه.
تطورات الوضع في الضفة الغربية يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..