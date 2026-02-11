الضفة الغربية | اعتداءات المستوطنين تهجر 15 عائلة بدوية قرب أريحا

- تصاعدت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، مما أدى إلى تهجير 15 عائلة فلسطينية بدوية قرب أريحا وتجريف الأراضي الزراعية، بهدف فصل المدن والقرى الفلسطينية وخلق واقع جديد. - وثقت منظمة البيدر الحقوقية 750 انتهاكًا ضد الفلسطينيين في يناير، شملت سرقة المواشي، والاعتداء الجسدي، وتجريف الأراضي، وهدم المنازل، مما أدى إلى تفكيك النسيج الاجتماعي وترك العائلات في ظروف إنسانية قاسية. - استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية، مما أدى إلى مواجهات وإصابات بين الفلسطينيين، وزيادة التوتر في المنطقة.

أجبرت اعتداءات المستوطنين 15 عائلة فلسطينية بدوية على الرحيل من منازلها قرب أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة، وذلك في إطار سياسة أوسع تتقاطع مع جهود الحكومة الإسرائيلية وتهدف إلى إفراغ تجمعات جغرافية من الفلسطنيين، تمهيداً لخلق واقع جديد يفصل المدن والقرى الفلسطينية بعضها عن بعض ويقطع التواصل بينها. وفي هذا الإطار، قال المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد"، إنّ "مستوطنين أقدموا، اليوم الأربعاء، على طرد 15 عائلة من منازلها في قرية الديوك التحتا غرب مدينة أريحا، تزامناً مع عمليات تجريف طاولت مساحات من الأراضي المحيطة بالمنطقة".

وأكد مليحات أنّ العائلات المتضررة وجدت نفسها أمام واقع قاسٍ بعد إجبارها على مغادرة منازلها، ما أدى إلى تشريد عشرات الأفراد بينهم أطفال ونساء وكبار سن، في ظل أجواء من التوتر والخوف. وأشار إلى أن عمليات التجريف ألحقت أضراراً مباشرة بالأراضي الزراعية، ما يهدد مصادر رزق الأهالي ويعمّق من معاناتهم الاقتصادية.

وفي سياق متصل، أفاد مليحات بأنّ مستوطنين اقتحموا صباح اليوم، منزل عائلة أبو عواد في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، ما أثار حالة من الخوف والهلع بين أفراد العائلة، ولا سيما الأطفال والنساء. وفي تقريرها الشهري لشهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وثقت منظمة البيدر الحقوقية ما مجموعه 750 انتهاكاً ارتُكبت في مختلف محافظات الضفة بحق التجمعات البدوية والقرى المستهدفة خلال الشهر. وتنوعت الانتهاكات بين سرقة المواشي والاعتداء بالضرب على الفلسطينيين وحراثة الأراضي الزراعية وتجريفها وهدم المنازل والمنشآت، إضافة إلى ترحيل تجمعات سكانية وقطع مصادر المياه وتخريب الممتلكات الخاصة.

وبحسب التقرير، توزعت الانتهاكات على 210 حالات سرقة مواشي، و165 حالة اعتداء جسدي على مواطنين، و140 حالة حراثة وتجريف أراضٍ، و95 حالة هدم لمنازل ومنشآت، إلى جانب ترحيل 120 عائلة قسرياً من التجمعات المهمشة، و55 حالة قطع لمصادر المياه، و45 حالة تخريب ممتلكات متنوعة. وأشار التقرير إلى أن ترحيل 120 عائلة خلال شهر واحد "يُعد مؤشراً بالغ الخطورة، إذ اضطرت هذه العائلات إلى مغادرة أماكن سكنها تحت وطأة الاعتداءات المتكررة والتضييق المستمر، ما أدى إلى تفكيك نسيج اجتماعي قائم منذ عشرات السنوات، وترك عشرات الأطفال والنساء وكبار السن في ظروف إنسانية قاسية، خاصة في ظل فصل الشتاء وانعدام مقومات السكن الملائم".

وأوضح التقرير أنّ سرقة المواشي شكّلت النسبة الأعلى من مجمل الانتهاكات، الأمر الذي ألحق أضراراً جسيمة بالأسر التي تعتمد على تربية الأغنام مصدرَ دخل أساسياً. كما سجلت حالات اعتداء بالضرب أسفرت عن إصابات بين الفلسطينيين، بينهم مزارعون ورعاة في أثناء وجودهم في أراضيهم أو خلال محاولتهم حماية ممتلكاتهم.

كما هدمت آليات الاحتلال صباح اليوم أسواراً ومنشأة زراعية في بلدة الجديرة شمال غربي القدس المحتلة، بحسب محافظة القدس. ونقلت محافظة القدس عن رئيس بلدية رافات، صادق جبر، أن آليات الاحتلال اقتحمت منطقة "الشقف" في بلدة الجديرة المجاورة، وهدمت غرفة زراعية وعدداً من الأسوار، إضافة إلى تجريف مساحات من الأراضي، وتسليم عدد من المواطنين إخطارات بالهدم، في إطار الإجراءات المتواصلة التي تستهدف المنطقة. وأفادت المحافظة بأن قوات الاحتلال هدمت وجرفت أرضاً وسوراً استنادياً بجانب مسجد سعد وسعيد قرب حي المصرارة في القدس المحتلة.

وفي شرق بيت فوريك، أكدت مصادر محلية أن جرافات الاحتلال شرعت في هدم منشآت وبركسات زراعية في حوض جعوانة التابع لخربة طانا، علماً أن الاحتلال سبق أن وضع إخطارات بهدم وإزالة عشرين منشأة زراعية في المنطقة المصنفة (ج) والقريبة من خربة طانا. أما في شمال رام الله، فقد نصب مستوطنون، خيمة وأقاموا بؤرة جديدة على أراضي بلدة ترمسعيا في منطقة "عراق النمر" شرق البلدة.

على صعيد آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مدينة نابلس والبلدة القديمة منها، شمالي الضفة الغربية المحتلة، وانتشرت في أحيائها وشوارعها من دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات أو مداهمات أو اعتقالات. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم، خمسة فلسطينيين من مخيم بلاطة ومنطقة الضاحية وبلدة سبسطية في محافظة نابلس.

وفي القدس المحتلة وسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال، مساء أمس الثلاثاء، فلسطينية من بلدة عناتا شمال شرق القدس بعد مداهمة منزلها وتفتيشه، كما وزعت منشورات تهدد فيها الفلسطينيين في البلدة، إلى جانب اعتقال ثلاثة آخرين من مخيم الجلزون للاجئين شمال مدينة رام الله فجر اليوم، وعشرة من الخليل جنوبي الضفة الغربية، وأربعة آخرين في بيت لحم (جنوب)، وشاباً من ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم شمالي الضفة، في حين اعتدت القوات بالضرب على الشاب فراس الجدعة في أثناء مداهمة منزله في بلدة زيتا شمال طولكرم، ما أدى إلى إصابته بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي زيتا وقفّين شمال طولكرم، ودَهَمت عشرات المنازل وفتشتها وخربت محتوياتها، وأخضعت السكان لاستجواب ميداني، كما اعتقلت الشاب عبد الله فتحي الرجا من بلدة قفين واحتجزته لعدة ساعات قبل الإفراج عنه، واستولت على مركبته. وترك جنود الاحتلال منشورات تهديد وتحذير للفلسطينيين في البلدتين من أي محاولات للدخول إلى أراضي عام 1948 عبر جدار التوسع العنصري، متضمنة تهديدات بإطلاق النار وتشديد العقوبات التي قد تصل إلى السجن وفرض غرامات مالية.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم، بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، وشرعت في تصوير عدد من المحال التجارية في المنطقة، فيما اندلعت مواجهات أسفرت عن إصابة شابين، أحدهما إصابته في الظهر والآخر في البطن. في حين أصدرت سلطات الاحتلال قراراً بإبعاد الشاب مصعب العباسي من بلدة سلوان عن المسجد الأقصى المبارك لمدة ستة أشهر، كما سلّمت الشاب المقدسي يوسف الرشق من البلدة ذاتها قراراً بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع قابل للتجديد.