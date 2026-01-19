الضفة الغربية | استمرار اقتحام قباطية واعتقالات في مناطق عدة

- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاقتحام والاعتقال في الضفة الغربية، مستهدفة مناطق مثل جنين وقباطية، مما أدى إلى تعطيل المدارس وإجراء تحقيقات ميدانية مع المواطنين. - في بيت لحم، نفذت القوات مداهمات واعتقالات في العبيدية والمعصرة وواد رحال، واعتقلت ستة فلسطينيين، بينما اعتقلت أربعة شبان من نابلس ومخيم بلاطة. - في الخليل، اعتقلت القوات سبعة فلسطينيين وفرضت إغلاقاً على عدة أحياء، مغلقة الطرق بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية، وداهمت المنازل واعتدت على السكان.

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تنفيذ عمليات اقتحام ومداهمة واعتقال في عدة مناطق من الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال تواصل منذ ساعات اقتحام حي خلة الصوحة في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، حيث داهمت عدداً من المنازل وفتشتها، وأجرت تحقيقات ميدانية مع المواطنين.

وفي السياق، أكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال تواصل اقتحام بلدة قباطية جنوبي جنين، وتنتشر في شوارعها، وتداهم عدداً من المنازل، ما أدى إلى تعطيل المدارس. وفي مناطق أخرى من الضفة الغربية، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نفذت فجر اليوم، وليل الأحد، عمليات مداهمة واعتقال في عدة مناطق، حيث اعتقلت ستة فلسطينيين من بلدة العبيدية شرقي بيت لحم، ومن قريتي المعصرة وواد رحال في محافظة بيت لحم. كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، أربعة شبان من مدينة نابلس ومخيم بلاطة شرقي المدينة، وفقاً لمصادر محلية.

إلى ذلك، ذكرت مصادر محلية وصحافية أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم، سبعة فلسطينيين من مدينة الخليل وبلدتي الشيوخ وسعير بمحافظة الخليل. وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال فرضت إغلاقاً على عدة أحياء في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وأغلقت طرقاً فرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، وداهمت وفتشت عدداً من المنازل وخربت بعض محتوياتها، واعتدت على أصحابها بالضرب، فيما نصبت عدة حواجز وأغلقت طرقاً في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.