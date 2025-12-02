الضفة الغربية | استشهاد منفذي عمليتين في الخليل وقرب رام الله

قوات الاحتلال خلال اقتحامها الخليل، نوفمبر 2025 (عامر شلودي/وسام الهشلمون/الأناضول)
استشهد، اليوم الثلاثاء، منفذ عملية الدهس في الخليل على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب مطاردته ومداهمة المدينة الواقعة جنوبي الضفة الغربية المحتلة، في وقت استشهد آخر بعد عملية طعن شمالي رام الله (وسط)، أسفرت عن إصابة شخصين. وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بإصابة شخصين بجروح طفيفة في عملية طعن قرب مستوطنة عطيرت شمال رام الله، مشيرة إلى "تحييد المنفذ".
من جهته، قال جيش الاحتلال إن المصابَين جنديّان. وجاء في بيان للجيش "قبل وقت قصير، وبناءً على بلاغ وصل عن مشتبه به قرب بلدة (مستوطنة) عطيرت، في منطقة بنيامين، هرعت قوات الجيش الإسرائيلي إلى الموقع. أثناء فحص المشتبه به، بدأ بطعن القوة، التي ردّت بإطلاق النار عليه وقتلته".
وفي الخليل، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، المدينة، عقب إصابة مجندة إسرائيلية في عملية دهس قرب مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المدينة. وذكر شهود عيان لوكالة الأناضول أنّ قوات إسرائيلية اقتحمت المدينة من عدة مداخل، وجابت شوارعها، من دون اندلاع مواجهات. وبيّن الشهود أنّ الاقتحام سبقه إغلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية المؤدية إلى المدينة.
وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، صباح اليوم الثلاثاء، بأنه عثر ليل الاثنين – الثلاثاء على منفذ العملية داخل سيارته التي استخدمها في الهجوم، زاعماً أنه حاول الفرار خلال محاولة إلقاء القبض عليه، فردّ الجيش بإطلاق النار الحي وقتله. وقبل ذلك بساعات، أُصيبت مجندة إسرائيلية في عملية دهس قرب مستوطنة "كريات أربع" جنوبي الضفة، فيما أطلق جيش الاحتلال عمليات بحث واسعة عن المنفّذ. وقال الجيش في بيان بعيد العملية، إن فلسطينياً قام بتسريع مركبته باتجاه قوة للجيش الإسرائيلي قرب مفترق "يهودا" وأصاب مجندة. وأضاف: "تم إجلاء المجندة لتلقي العلاج في المستشفى، وإبلاغ عائلتها". وتابع: "قوات الجيش ردّت بإطلاق النار نحو المخرب، وتم رصد إصابته، وبدأت مطاردته".
وأكد أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة وتغلق طرقاً في المنطقة بهدف العثور على المخرب". وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تطارد مركبة، قالت إنها فلسطينية، بعد أن فرّت باتجاه مدينة الخليل عقب إصابة المجندة. كما أفادت هيئة البث العبرية (رسمية) بأنّ "مركبة فلسطينية صدمت قبل وقت قصير إسرائيلية كانت تقف عند مفترق هعوكفيم على شارع 60 قرب الخليل".
وتشهد الضفة الغربية تصاعداً غير مسبوق في هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم. وأدت اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين معاً إلى استشهاد ما لا يقل عن 1085 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين، فضلاً عن اعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
