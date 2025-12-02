الضفة الغربية | استشهاد منفذي عمليتين في الخليل وقرب رام الله

رام الله

محمود السعدي

حيفا

نايف زيداني

صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
التحديثات الحية
02 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 08:43 (توقيت القدس)
قوات الاحتلال خلال اقتحامها الخليل، نوفمبر 2025 (عامر شلودي/وسام الهشلمون/الأناضول)
أصيب جنديان بجروح في عملية طعن قرب مستوطنة عطيرت شمال رام الله

قتل جيش الاحتلال منفذ عملية الدهس التي شهدتها الخليل أمس

تشهد الضفة الغربية تصاعداً في هجمات جيش الاحتلال والمستوطنين

استشهد، اليوم الثلاثاء، منفذ عملية الدهس في الخليل على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب مطاردته ومداهمة المدينة الواقعة جنوبي الضفة الغربية المحتلة، في وقت استشهد آخر بعد عملية طعن شمالي رام الله (وسط)، أسفرت عن إصابة شخصين. وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بإصابة شخصين بجروح طفيفة في عملية طعن قرب مستوطنة عطيرت شمال رام الله، مشيرة إلى "تحييد المنفذ".

من جهته، قال جيش الاحتلال إن المصابَين جنديّان. وجاء في بيان للجيش "قبل وقت قصير، وبناءً على بلاغ وصل عن مشتبه به قرب بلدة (مستوطنة) عطيرت، في منطقة بنيامين، هرعت قوات الجيش الإسرائيلي إلى الموقع. أثناء فحص المشتبه به، بدأ بطعن القوة، التي ردّت بإطلاق النار عليه وقتلته".

وفي الخليل، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، المدينة، عقب إصابة مجندة إسرائيلية في عملية دهس قرب مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المدينة. وذكر شهود عيان لوكالة الأناضول أنّ قوات إسرائيلية اقتحمت المدينة من عدة مداخل، وجابت شوارعها، من دون اندلاع مواجهات. وبيّن الشهود أنّ الاقتحام سبقه إغلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية المؤدية إلى المدينة.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، صباح اليوم الثلاثاء، بأنه عثر ليل الاثنين – الثلاثاء على منفذ العملية داخل سيارته التي استخدمها في الهجوم، زاعماً أنه حاول الفرار خلال محاولة إلقاء القبض عليه، فردّ الجيش بإطلاق النار الحي وقتله. وقبل ذلك بساعات، أُصيبت مجندة إسرائيلية في عملية دهس قرب مستوطنة "كريات أربع" جنوبي الضفة، فيما أطلق جيش الاحتلال عمليات بحث واسعة عن المنفّذ. وقال الجيش في بيان بعيد العملية، إن فلسطينياً قام بتسريع مركبته باتجاه قوة للجيش الإسرائيلي قرب مفترق "يهودا" وأصاب مجندة. وأضاف: "تم إجلاء المجندة لتلقي العلاج في المستشفى، وإبلاغ عائلتها". وتابع: "قوات الجيش ردّت بإطلاق النار نحو المخرب، وتم رصد إصابته، وبدأت مطاردته".

وأكد أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة وتغلق طرقاً في المنطقة بهدف العثور على المخرب". وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تطارد مركبة، قالت إنها فلسطينية، بعد أن فرّت باتجاه مدينة الخليل عقب إصابة المجندة. كما أفادت هيئة البث العبرية (رسمية) بأنّ "مركبة فلسطينية صدمت قبل وقت قصير إسرائيلية كانت تقف عند مفترق هعوكفيم على شارع 60 قرب الخليل".

رجال يهود يقفون على جبل الزيتون في القدس، 21 سبتمبر 2025(فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

مستوطنون إسرائيليون يقيمون بؤرة جديدة شمال شرقي القدس

وتشهد الضفة الغربية تصاعداً غير مسبوق في هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم. وأدت اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين معاً إلى استشهاد ما لا يقل عن 1085 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين، فضلاً عن اعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كل التطورات في الضفة الغربية يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول:

08:42 am

رام الله
إصابة شابة برصاص الاحتلال شرقي بيت لحم

أصيبت شابة فلسطينية (35 عاماً) برصاص قوات الاحتلال عند حاجز "مزموربا" العسكري شرقي بيت لحم، بعد استهداف مركبة بالرصاص، ما أدى إلى إصابتها في القدم ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفقاً لمصادر محلية.

08:41 am

الاحتلال يمنع الوصول إلى إصابة شمالي رام الله

أكدت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال منعت صباح اليوم، طواقمها في رام الله من الوصول إلى إصابة قرب قرية أم صفا شمال رام الله، مشيرةً إلى أن التنسيق جارٍ مع الصليب الأحمر الدولي من أجل الوصول إلى الإصابة.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع ما تحدثت عنه وسائل إعلام إسرائيلية بشأن وقوع عملية طعن قرب مستوطنة عطيرت المقامة على أراضي رام الله.

08:39 am

الاحتلال يستعدّ لتفجير منزل أسير في نابلس

أفادت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" بأن قوات الاحتلال واصلت منذ وقت مبكر من فجر اليوم، اقتحام المنطقة الغربية من نابلس، حيث حاصرت بناية سكنية في منطقة زواتا تضم شقة تعود لعائلة الأسير عبد الكريم صنوبر، المتهم بمقاومة الاحتلال. وبحسب المصادر، فقد أخلت قوات الاحتلال سكان البناية والمباني المجاورة، كما اعتقلت شقيقه عمر واقتادته إلى جهة مجهولة، ثم شرعت بزراعة المتفجرات داخل المنزل تمهيداً لتفجيره، بينما اضطرّت مدارس ورياض الأطفال في المنطقة إلى تعطيل الدوام نتيجة استمرار الاقتحام.

08:37 am

قوات الاحتلال تواصل عدوانها على طوباس وعقابا وقباطية

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي عدوانها على مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية، وبلدة عقابا شمالي المدينة، بينما تواصل عدوانها منذ يوم أمس الاثنين، على بلدة قباطية جنوبي جنين، شمالي الضفة. وأفاد رئيس بلدية قباطية أحمد زكارنة لـ"العربي الجديد"، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل لليوم الثاني على التوالي اقتحام بلدة قباطية، حيث فرضت حظراً للتجوال وحوّلت عدداً من المنازل إلى ثكنات عسكرية.

وفي السياق، أكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل كذلك عدوانها لليوم الثاني على مدينة طوباس وبلدة عقابا، وسط إغلاق لمداخل طوباس وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية.

08:36 am

وزارة الصحة: شهيد برصاص الاحتلال في الخليل واحتجاز جثمانه

أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، صباح اليوم، وزارة الصحة باستشهاد فتى فلسطيني في مدينة الخليل، عقب ساعات من اقتحام مكثف شهدته المدينة إثر عملية دهس. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية أبلغتها صباح اليوم، باستشهاد الفتى مهند طارق محمد الزغير، البالغ من العمر 17 عاماً، برصاص جيش الاحتلال في مدينة الخليل، واحتجاز قوات الاحتلال لجثمانه.

العربي الجديد
