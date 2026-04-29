الضفة الغربية | استشهاد فلسطيني في سلواد شرقي رام الله

- استشهد الشاب الفلسطيني عبد الحليم حماد خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة سلواد، حيث زُعم أنه حاول تنفيذ عملية طعن، واحتجزت قوات الاحتلال جثمانه واعتقلت والده. - شهدت مناطق مختلفة في الضفة الغربية اقتحامات واعتقالات من قبل قوات الاحتلال، بما في ذلك اعتداءات على الفلسطينيين في الخليل وقطع مستوطنين لأشجار في نابلس. - تصاعدت التوترات في المنطقة مع تشديد الإجراءات العسكرية الإسرائيلية وإغلاق مداخل مدينة رام الله عقب الأحداث الأخيرة.

استشهد فلسطيني، فجر الأربعاء، خلال اقتحام نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلواد شرقي رام الله، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، واعتقلت والده واحتجزت جثمانه. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنها أبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية باستشهاد الشاب عبد الحليم روحي عبد الحليم حماد (37 عاماً)، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام سلواد، فجر اليوم الأربعاء.

بدوره، قال رئيس بلدية سلواد رائد حامد في حديث مع "العربي الجديد": "إن المعطيات حول ما جرى ليست واضحة بنسبة كاملة، لكن قوات الاحتلال كانت داخل منزل الشهيد محمد روحي حامد، فجر اليوم الأربعاء، بينما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن الشاب نفذ عملية طعن بحق جنديين وأصابهما قبل أن يتم إطلاق النار عليه داخل المنزل".

ووفق حامد، فإن الارتباط الفلسطيني أبلغهم باستشهاد الشاب عبد الحليم حماد"، موضحاً أن قوات الاحتلال احتجزت جثمان الشهيد واعتقلت والده خلال اقتحام سلواد. وأشار حامد إلى أن قوات الاحتلال كانت قد اقتحمت منزل الشهيد بهدف تفتيشه واستجواب من فيه، وقتلت الشاب عبد الحليم واعتقلت والده، قبل أن تنسحب من البلدة. ولفت إلى أن شقيق الشهيد عبد الحليم وهو الشاب محمد كان قد استشهد قبل نحو خمس سنوات قرب مستوطنة "عوفرا" المقامة على أراض شرقي رام الله أثناء تنفيذه عملية. من جانب آخر، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، من إجراءاتها العسكرية، وأغلقت عدداً من مداخل مدينة رام الله عقب العميلة، وقتل الشاب حماد، ثم أعادت فتحها.

في سياق آخر، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال انسحبت صباح الأربعاء، من بلدة قباطية جنوب جنين، بعد ساعات من اقتحامها البلدة، ومداهمة عدد من المنازل، واستجواب أصحابها وإخضاعهم لتحقيق ميداني. وفي جنوب الخليل، أصيبت فلسطينية بجروح ورضوض أمس، عقب اعتداء قوات الاحتلال عليها خلال مداهمة قرى المفقرة واللتواني وخلة الضبع في منطقة مسافر يطا.

وأمس الثلاثاء، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة عقابا شمال طوباس، فيما اعتقلت فلسطينيين واحتجزت آخرين على مدخل قرية خرسا غرب الخليل، حيث خضعوا لتحقيق ميداني. وأكد المشرف العام لمنظمة منظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد" أن مستوطنين أقدموا أمس الثلاثاء، على قطع نحو 300 شجرة في بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس.

إلى ذلك، أُصيب المواطن الفلسطيني أحمد عثمان السمامرة ونجله يوسف بجروح ورضوض مساء الثلاثاء، بعد هجوم مستوطنين على مساكن المواطنين في منطقة شويكة، جنوب بلدة الظاهرية جنوب الخليل، حيث اعتدى المستوطنون عليهم بالهراوات وأعقاب البنادق، ما أدى إلى إصابتهما بجروح وُصفت بالبليغة، وفق مصادر محلية.