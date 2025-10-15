- استشهد سليم راجي حسن الفار (57 عاماً) من بلدة الزبابدة بعد تعرضه للاعتداء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولته الوصول إلى عمله عبر جدار الفصل العنصري، حيث يُعتبر "شهيد لقمة العيش" لدعمه أسرته. - نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية، مستهدفة منازل أسرى محررين ووجهت تهديدات لعائلاتهم، كما اختطف مستوطن أربعة شبان من قرية بيت عور الفوقا. - اعتدت مجموعات من المستوطنين على مزارعين في كفر قدوم، ما أدى إلى تكسير وسرقة أدوات زراعية وتدمير محتويات، مسببين خسائر مادية كبيرة.

استشهد المواطن الفلسطيني سليم راجي حسن الفار (57 عاماً)، من بلدة الزبابدة، جنوبي جنين، شمالي الضفة الغربية، صباح اليوم الأربعاء، بعد تعرضه للاعتداء بالضرب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال محاولته الوصول إلى عمله في الداخل، عبر جدار الفصل العنصري المقام على أراضي بلدة الرام، شمالي القدس المحتلة. ووفق ما أفاد به رئيس بلدية الزبابدة عفيف حنا، في حديث مع "العربي الجديد"، فإن الفار يُعدّ "شهيد لقمة العيش"، إذ اضطر للعمل في الداخل لإعالة أسرته، وهو متزوج وأب لأربع بنات وصبي.

وأشار حنا إلى أنه تم نُقل جثمان الشهيد إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله تمهيداً لنقله إلى مسقط رأسه في الزبابدة لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه وتشييعه. بدوره، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تسلمت جثمان الشهيد البالغ من العمر 57 عاماً، بعد تعرّضه لضرب مبرح على رأسه عند معبر قلنديا، شمالي القدس، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى. وفي سياق متصل، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مداهمات واعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية، شملت منازل أسرى محررين في صفقة التبادل جرى إبعادهم عن الضفة، حيث وجه الاحتلال تهديدات لعائلاتهم.

إلى ذلك، اختطف مستوطن، مساء أمس الثلاثاء، أربعة شبان من قرية بيت عور الفوقا، غربي رام الله، وسط الضفة، قرب البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي الفلسطينيين في منطقة "وادي سليمان". وبحسب مصادر محلية، تدخلت قوات الاحتلال لحماية المستوطن، واعتدت على فلسطينيين حاولوا إنقاذ الشبان، ما أسفر عن إصابة أربعة منهم برضوض، واعتقال اثنين من المختطفين، وهما خالد منيف سمارة ومحمد إبراهيم سمارة.

في سياق متصل، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد"، أن مجموعات من المستوطنين نفذت، صباح اليوم، اعتداءً استهدف المزارعين في الجهة الشمالية الغربية من بلدة كفر قدوم، شرقي قلقيلية، شمالي الضفة الغربية، وأشار إلى أن المستوطنين أقدموا على تكسير الأدوات الزراعية وسرقة بعضها، إضافة إلى تدمير محتويات تعود للمزارعين في المنطقة، ما ألحق خسائر مادية كبيرة بهم.