الضفة الغربية | استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة ثالث برصاص مستوطنين

- استشهد فلسطينيان وأصيب ثالث في هجوم لمستوطنين إسرائيليين على قرية دير جرير شمال رام الله، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد عودة فراخنة وأحمد أبو مخو. - جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أكدت نقل إصابتين خطيرتين إلى المستشفى، إحداهما في البطن والأخرى في الركبة، مع محاولات لإنعاش قلب ورئتي المصابين. - تشهد الضفة الغربية تصاعداً في اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023، ما أدى إلى استشهاد 1181 فلسطينياً وإصابة نحو 13 ألفاً واعتقال قرابة 24 ألفاً.

استشهد مساء الأحد فلسطينيان وأُصيب ثالث بعد إطلاق مستوطنين إسرائيليين النار عليهم في قرية دير جرير شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان "استشهاد المواطن عودة عبد الرحيم عودة فراخنة (53 عاماً) والمواطن أحمد عادل رشيد أبو مخو (26 عاماً) برصاص الاحتلال في بلدة دير جرير".

وقُبيل إعلان وزارة الصحة، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها نقلت إلى المستشفى "إصابة خطيرة في البطن جراء هجوم للمستوطنين على بلدة دير جرير" وأشارت إلى "محاولات لإنعاش قلب ورئتي المصاب".

وفي بيان لاحق، ذكرت الجمعية أنها نقلت إلى المستشفى إصابة ثانية بالرصاص الحي في الركبة خلال هجوم المستوطنين على بلدة دير جرير. ثم أعلنت في بيان ثالث أن طواقمها تقوم بإنعاش قلب ورئتي مصاب ثالث (55 عاماً) خلال نقله إلى المستشفى.

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من جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية إن بلدات وقرى محافظة رام الله والبيرة تشهد تصاعداً في اعتداءات المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم، وتشمل الاعتداء الجسدي، وإطلاق الرصاص، وإحراق الممتلكات، والاعتداء على الأراضي الزراعية، وذلك بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتشهد الضفة الغربية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تصاعدا في اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، ما أسفر عن استشهاد 1181 فلسطينياً وإصابة نحو 13 ألفاً، إضافة إلى اعتقال قرابة 24 ألف فلسطيني، وفق معطيات رسمية فلسطينية حتى 7 يوليو/تموز الحالي.

(الأناضول)