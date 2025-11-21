استشهد فلسطينيان بينهم طفل، فجر اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة كفر عقب، شمال القدس المحتلة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن "طواقمها تعاملت مع إصابتين خطيرتين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال، كفر عقب، وجرى نقلهما إلى المستشفى".

وأضافت الوكالة، أنه في وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن مقتل الفتى عمرو خالد أحمد المربوع (18 عاما)، والطفل سامي إبراهيم سامي مشايخ (16 عاما)، متأثرين بإصابتيهما برصاص الاحتلال.

#شاهد | تشييع شهداء كفر عقب شمال القدس المحتلة من مجمع فلسطين الطبي برام الله pic.twitter.com/30QV569UTJ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 21, 2025

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية، "اقتحمت كفر عقب، ونشرت دورياتها الراجلة في شوارعها، كما اعتلى قناصتها أسطح عدة بنايات، وأطلقوا النار على الشبان في البلدة، ما أدى إلى استشهاد الفتيين المربوع ومشايخ".

في غضون ذلك، أصيب عدد من المواطنين، مساء الخميس، بجروح ورضوض في هجوم للمستوطنيين على خربة المركز جنوب الخليل. وذكر الناشط أسامة مخامرة أن مجموعة من المستعمرين المسلحين، هاجمت مساكن المواطنين في خربة المركز بمسافر يطا، واعتدت على المواطنين بالحجارة والهراوات، ما أدى الى إصابة المواطن يوسف مخامرة ونجله محمد بجروح بالرأس والوجه، وآخرين برضوض وكدمات، بالإضافة الى تكسير نوافذ ومحتويات بعض المساكن.