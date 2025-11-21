الضفة الغربية: استشهاد فلسطينيين اثنين بينهم طفل برصاص الاحتلال قرب القدس

21 نوفمبر 2025
صورتان متداولتان للشهيدين عمرو خالد (يمين الصورة) وأحمد المربوع (وفا)
صورتان متداولتان للشهيدين عمرو خالد (يمين الصورة) وأحمد المربوع (وفا)
استشهد فلسطينيان بينهم طفل، فجر اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة كفر عقب، شمال القدس المحتلة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن "طواقمها تعاملت مع إصابتين خطيرتين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال، كفر عقب، وجرى نقلهما إلى المستشفى".

وأضافت الوكالة، أنه في وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن مقتل الفتى عمرو خالد أحمد المربوع (18 عاما)، والطفل سامي إبراهيم سامي مشايخ (16 عاما)، متأثرين بإصابتيهما برصاص الاحتلال.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية، "اقتحمت كفر عقب، ونشرت دورياتها الراجلة في شوارعها، كما اعتلى قناصتها أسطح عدة بنايات، وأطلقوا النار على الشبان في البلدة، ما أدى إلى استشهاد الفتيين المربوع ومشايخ".

جندي إسرائيلي في البلدة القديمة بالخليل، 20 سبتمبر 2025 (فرانس برس)
قضايا وناس
التحديثات الحية

اعتقال 1630 طفلاً في الضفة الغربية منذ بداية حرب الإبادة

في غضون ذلك، أصيب عدد من المواطنين، مساء الخميس، بجروح ورضوض في هجوم للمستوطنيين على خربة المركز جنوب الخليل. وذكر الناشط أسامة مخامرة أن مجموعة من المستعمرين المسلحين، هاجمت مساكن المواطنين في خربة المركز بمسافر يطا، واعتدت على المواطنين بالحجارة والهراوات، ما أدى الى إصابة المواطن يوسف مخامرة ونجله محمد بجروح بالرأس والوجه، وآخرين برضوض وكدمات، بالإضافة الى تكسير نوافذ ومحتويات بعض المساكن.

 

دلالات
المساهمون
