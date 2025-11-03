الضفة الغربية: استشهاد فتى متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الفتى جميل حنني (17 عامًا) متأثرًا بجروحٍ حرجة، أُصيب بها برصاص الاحتلال مساء الأحد، في بلدة بيت فوريك بقضاء نابلس في الضفة الغربية.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تحدثت في وقت سابق عن إصابة فلسطيني بالرصاص الحي في منطقة الصدر خلال اقتحام الاحتلال بيت فوريك، مشيرة إلى أن طواقمها أجرت له إنعاش قلب ورئتين خلال نقله إلى المستشفى، واصفة حالته بالخطيرة جدا.

كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، فجر الاثنين، بإصابة شاب برصاص الاحتلال في منطقة رأس الجورة شمالي الخليل، مشيرا إلى أن الاحتلال يمنع طواقمه من إجلائه.

ومساء الأحد، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلا من مدينة طوباس. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، أن قوات الاحتلال اعتقلت محمود خير الدين عبد الله دراغمة (17 عاما) بعد مداهمة منزل عائلته.

إلى ذلك، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المواطنين في بلدة نحالين، غربي بيت لحم، أثناء وجودهم في أراضيهم لقطف ثمار الزيتون. كما هاجم مستوطنون، الأحد، مزارعين خلال قطف ثمار الزيتون في بلدة عقربا جنوبي نابلس.

وتواصل مجموعات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام إقامة بؤرة استيطانية جديدة شرق الخليل جنوبي الضفة الغربية، بهدف ربط بؤر استيطانية مقامة على أراضي شرق الخليل وصولاً إلى شمالها.

وخلال أيام الأسبوع الماضي، جرّفت آليات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية أراضي المواطنين الفلسطينيين في منطقة "البويرة - جبل جويحان" شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، ونصبت الكرفانات وخطوط المياه والكهرباء، وحضرت ثمان عائلات من المستوطنين الذين يحملون السلاح واستوطنوا في البؤرة التي أعلنت صفحات المستوطنين أنه أطلق عليها اسم "بيت إينوت" وفق ما أعلن المستوطن المتطرف "إليشع يارد" أحد قادة حركة شبيبة التلال.