الضفة الغربية | استشهاد فتى في سلواد وسلسلة اعتداءات للمستوطنين

- استشهد الفتى يامن صامد حامد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة سلواد، حيث اندلعت مواجهات عنيفة استخدمت فيها الرصاص الحي وقنابل الغاز، ومنعت قوات الاحتلال الإسعاف لفترة وجيزة. - شهدت الضفة الغربية سلسلة اعتداءات من قوات الاحتلال والمستوطنين، شملت اقتحامات في الخليل وبيت لحم ونابلس، وإحراق مركبات ورشق منازل بالحجارة، وسرقة ثمار الزيتون والمعدات الزراعية. - تصاعدت اعتداءات المستوطنين بتسييج نبع الحِمّة، ومنع المزارعين من أراضيهم، وشق طريق استيطانية جديدة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة واعتقال آلاف الفلسطينيين.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ليل الخميس - الجمعة، استشهاد فتى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة سلواد شرق رام الله وسط الضفة الغربية. من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلاً عن مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سلواد واندلعت مواجهات عند مدخل البلدة، أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى لإصابة الطفل يامن صامد حامد (15 عاماً) بالرصاص الحي، قبل أن يعلن عن استشهاده في مجمع فلسطين الطبي. وأضافت أن قوات الاحتلال منعت مركبة الإسعاف من نقل المصاب وتركته ملقى على الأرض لفترة وجيزة، قبل أن تسمح للإسعاف بنقله. وشيّع الفلسطينيون، ظهراً، جثمان الشهيد حامد في سلواد.

وفي موازاة ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال، ليل الخميس - الجمعة، منطقة كوربة زاهدة بمدينة الخليل، ومخيم عايدة شمال مدينة بيت لحم جنوبي الضفة، وداهمت محلات تجارية في المخيم، وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية. وقبل ذلك، أفادت "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت، مساء الخميس، مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس شمالي الضفة، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع قرب مدخله.

سلسلة اعتداءات للمستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة

في سياق آخر، أحرق مستوطنون، ظهر اليوم الجمعة، مركبتين ورشقوا منازل الفلسطينيين بالحجارة خلال اقتحامهم المدخل الشرقي لبلدة دير دبوان شرقي رام الله، وسط الضفة الغربية. وقال رئيس بلدية دير دبوان منصور منصور، لـ"العربي الجديد"، إن "المستوطنين استغلوا وجود الأهالي في المساجد لأداء صلاة الجمعة، وهاجموا المدخل الشرقي للبلدة، حيث أقدموا على إحراق مركبتين ورشق منازل بالحجارة، كما حاولوا تحطيم نوافذ أحد المساجد".

وأشار منصور إلى أن الأهالي حاولوا التصدي للمستوطنين، قبل أن تتدخل قوات الاحتلال وتطلق النار لتفريق المواطنين، وتمكّن المستوطنون من الانسحاب من المنطقة. وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين اعتدت اليوم على المواطن داوود علي سلاودة في أثناء وجوده في أرضه بقرية دوما جنوبي نابلس شمالي الضفة، وسرقت ثمار الزيتون والسلالم والمفارش، وطردت المزارعين من أراضيهم.

كما أحرق مستوطنون مساء اليوم ثلاث مركبات في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية شمالي الضفة الغربية، من ضمنها مركبة تابعة لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.

من جانبه، قال المشرف العام لمنظمة "البيدر" الحقوقية، حسن مليحات، لـ"العربي الجديد"، إنّ "مجموعات من المستوطنين شرعت أخيراً في تسييج نبع الحِمّة في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية، في خطوة تهدف إلى الاستيلاء عليه وحرمان المزارعين من مصدر المياه الوحيد في المنطقة". وأكد مليحات في سياق آخر، أن مجموعات من المستوطنين، ترافقهم قوات الاحتلال، اقتحموا صباح اليوم المنطقة الشرقية من بلدة حزما شمال شرقي القدس المحتلة وسط الضفة، في ظل انتشار عسكري مكثف وإغلاقٍ للطرق المؤدية إلى المنطقة، كما طرد المستوطنون عدداً من المزارعين في أثناء قطفهم ثمار الزيتون في بلدة سنجل شمالي رام الله، ومنعوا رعاةً من الوصول إلى المراعي في منطقة الحَثرورة ضمن تجمع الخان الأحمر شرق القدس المحتلة.

إلى ذلك، أشارت مصادر محلية إلى أن مجموعات من المستوطنين شرعت، صباحاً في شق طريق استيطانية جديدة في منطقة وادي المغاير جنوب غربي قرية عصيرة القبلية جنوبي نابلس، في محاولة لربط البؤر الاستيطانية المحيطة بالمنطقة، كما أقدم المستوطنون على سرقة ثمار الزيتون من أراضي قرية قريوت جنوبي نابلس، فيما رعى آخرون أغنامهم في سهل قرية المغير شرقي رام الله.

وعلى مدار عامين من حرب الإبادة على غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد 1062 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل. فيما قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، إن الاحتلال أقام نحو ألف حاجز في مدن وبلدات الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب على غزة، مما زاد من القيود على حركة الفلسطينيين وأعاق حياتهم اليومية.