الضفة الغربية | استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال شمال رام الله

- استشهاد الفتى سليم فقها (17 عاماً) وإصابة فتحي الساحوري (16 عاماً) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة سنجل، مع احتجاز جثمان الشهيد. - مستوطنون يحرقون غرفة زراعية في بلدة بيتا جنوب نابلس، ويهاجمون مركبة إسعاف، مما أدى لأضرار مادية دون إصابات. - وزارة الخارجية الفلسطينية تدين الاعتداء الإيراني على الإمارات بعد مقتل آلاء مشتهى، مؤكدة تضامنها مع الإمارات والدول العربية المتضررة ودعمها لحماية أراضيها.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الثلاثاء، استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة سنجل شمال رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وإصابة آخر في وقت متأخر من ليل الاثنين. وأوضحت الوزارة، في بيان، أنّ الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية أبلغتها باستشهاد الفتى سليم سامي سليم فقها (17 عاماً)، وإصابة مواطن آخر بجروح متوسطة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة سنجل، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال احتجزت جثمان الشهيد. وأفادت مصادر محلية بأنّ الفتى المصاب في بلدة سنجل هو فتحي الساحوري (16 عاماً)، وقد أُصيب برصاص قوات الاحتلال.

من جانب آخر، أكدت مصادر محلية أن مستوطنين أحرقوا فجر اليوم الثلاثاء غرفة زراعية قرب منازل الفلسطينيين في جبل بئر قوزا ببلدة بيتا جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية قبل أن ينسحبوا بعد توافد العشرات من أبناء البلدة عقب الاعتداء على المنزل ومركبة، ما تسبب بأضرار مادية دون وقوع إصابات. بدوره، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن مستوطنين هاجموا مركبة إسعاف في بلدة بيتا ومنعوا طواقمها من الوصول إلى المنزل.

وفي سياق آخر، أفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخطرت، أمس الاثنين، باقتلاع أشجار زيتون من أراضي بلدة حزما شمال شرق القدس، في المنطقة المحاذية للشارع الرئيسي الواصل بين بلدتي حزما وعناتا. ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عمليات اعتقال ومداهمات للمنازل في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.

على صعيد منفصل، نعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان لها، أمس الاثنين، الفلسطينية آلاء نادر عوني مشتهى، التي لقيت حتفها إثر سقوط صاروخ إيراني على مركبة مدنية كانت تستقلها في منطقة الباهية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأدانت دولة فلسطين بشدة الاعتداء الإيراني على الإمارات، معبرة عن استنكارها لهذا العدوان الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة، ومؤكدة تضامنها مع الإمارات والدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية ودعمها لكل الخطوات الرامية إلى حماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.