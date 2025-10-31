الضفة الغربية | استشهاد فتى برصاص الاحتلال في سلواد

- استشهاد الفتى يامن صامد حامد (15 عامًا) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة سلواد شرق رام الله، حيث منعت قوات الاحتلال الإسعاف من نقله فورًا. - تصاعدت اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية خلال عامين من حرب الإبادة على غزة، مما أدى إلى استشهاد 1062 فلسطينيًا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين واعتقال أكثر من 20 ألف شخص. - أقام الاحتلال نحو ألف حاجز في مدن وبلدات الضفة الغربية، مما زاد من القيود على حركة الفلسطينيين وأعاق حياتهم اليومية.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ليل الخميس - الجمعة، استشهاد فتى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة سلواد شرق رام الله وسط الضفة الغربية. من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سلواد واندلعت مواجهات عند مدخل البلدة، أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى لإصابة الطفل يامن صامد حامد (15 عاما) بالرصاص الحي، قبل أن يعلن عن استشهاده في مجمع فلسطين الطبي. وأضافت أن قوات الاحتلال منعت مركبة الإسعاف من نقل المصاب وتركته ملقى على الأرض لفترة وجيزة، قبل أن تسمح للإسعاف بنقله.

وفي موازاة ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال، ليل الخميس - الجمعة، منطقة كوربة زاهدة بمدينة الخليل، ومخيم عايدة شمال مدينة بيت لحم وداهمت محلات تجارية في المخيم، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية. وقبل ذلك، أفادت "وفا" بأت قوات الاحتلال اقتحمت مساء الخميس مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع قرب مدخله.

وعلى مدار عامين من حرب الإبادة على غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد 1062 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل. في حين قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، إن الاحتلال أقام نحو ألف حاجز في مدن وبلدات الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب على غزة، مما زاد من القيود على حركة الفلسطينيين وأعاق حياتهم اليومية.