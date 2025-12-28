- استشهد العامل الفلسطيني جهاد عمر قزمار إثر سقوطه عن جدار الفصل العنصري شمال القدس، بينما انسحبت قوات الاحتلال من قباطية بعد عدوان شمل إغلاق منزل الأسير أحمد أبو الرب واعتقال أفراد عائلته. - شهدت الضفة الغربية اعتداءات استيطانية، حيث اقتحم مستوطنون قرية الجبعة وأحرقوا مركبة وكتبوا شعارات عنصرية، وهاجموا منازل في حوارة، مما أثار الرعب بين الأهالي. - اقتحمت مجموعات مستوطنين مناطق مختلفة في الضفة الغربية واعتدوا على المواطنين تحت حماية الاحتلال، مما أدى إلى إصابة طفل في الأغوار الشمالية ومنع الإسعاف من الوصول إليه.

استشهد عامل فلسطيني بعد سقوطه في أثناء محاولته الوصول إلى مكان عمله في الداخل المحتل عام 1948، فيما انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من بلدة قباطية جنوب جنين شمالي الضفة الغربية فجر اليوم، عقب ثلاثة أيام من العدوان، بعد إغلاق منزل عائلة الأسير الجريح المتهم بتنفيذ عمليتي دهس وطعن في بيسان والعفولة. وأعلنت محافظة القدس في بيان، استشهاد جهاد عمر قزمار من بلدة عزبة سلمان جنوب قلقيلية شمالي الضفة الغربية فجر اليوم الأحد، إثر سقوطه عن جدار الفصل العنصري المقام على أراضي بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وفي جنين، أفاد رئيس بلدية قباطية أحمد زكارنة في حديث لـ"العربي الجديد"، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت في وقت مبكر من فجر اليوم الأحد، من بلدة قباطية جنوب جنين شمالي الضفة الغربية، بعد ثلاثة أيام من العدوان المتواصل عليها، الذي تخلله إغلاق وحصار، ومداهمة منازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها، وتنفيذ اعتقالات وتحقيقات ميدانية، وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية، إلى جانب تخريب الشوارع والبنية التحتية وتجريفها. وأكد زكارنة أن قوات الاحتلال أغلقت الطابق الأرضي من منزل عائلة الأسير الجريح أحمد أبو الرب بالصفيح واللحام، واعتقلت والده واثنين من أشقائه خلال العدوان.

وتتهم قوات الاحتلال أبو الرب بتنفيذ عملية دهس وطعن في منطقتي بيسان والعفولة يوم الجمعة الماضي، التي أدت إلى مقتل إسرائيليين وإصابة ثلاثة آخرين، قبل إصابته واعتقاله.

وعلى صعيد الاعتداءات الاستيطانية، اقتحم مستوطنون فجر اليوم الأحد، قرية الجبعة غرب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، وأحرقوا مركبة تعود للمواطن رزق محمد موسى أبو لوحة، وخطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل. وفي حادثة أخرى، أكدت مصادر محلية أن مستوطنين هاجموا فجر اليوم الأحد، منزل المواطن إيهاب عايد عودة في بلدة حوارة جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية، حيث أقدموا على إحراق مركبة تعود له، وكتبوا شعارات تهديد بالقتل على الجدران، كذلك امتد الاعتداء ليشمل منزل شقيقه، في محاولة لإحراق مركبته، إلا أن استيقاظ الأهالي وصراخهم حال دون إتمام الاعتداء، ما أجبر المستوطنين على الفرار.

وفي سياق آخر، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد"، أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت مساء السبت خربة مسعود جنوب جنين شمالي الضفة الغربية، وهاجمت البيوت والمنازل، ما أثار حالة من الرعب والخوف بين الأهالي، فيما أكد مليحات أن مستوطنين يرتدون زي جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا مساء السبت تجمع الحثرورة البدوي القريب من الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، بهدف استفزاز المواطنين وإثارة القلق بينهم.

وفي الأغوار الشمالية الفلسطينية، أوضح مليحات أن مستوطنين اقتحموا مساء السبت، منطقة المالح واعتدوا على المواطنين ومنازلهم، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى إصابة طفل جراء تعرضه للضرب، في اعتداء وصفه بالخطير على المدنيين العزّل. وأشار مليحات إلى أن المستوطنين حضروا إلى محيط مدرسة المالح برفقة قوات من جيش وشرطة الاحتلال، فيما منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى الطفل المصاب لتقديم العلاج اللازم. إلى ذلك، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت اليوم الأحد بلدة دير دبوان شرق رام الله وسط الضفة الغربية، وانتشرت في شوارعها، وحطمت الزجاج والإطارات لنحو 10 سيارات.