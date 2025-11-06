الضفة الغربية | استشهاد طفل ومسنّة في جنين ورام الله

- استشهدت المسنّة هنية حنون (80 عاماً) في بلدة المزرعة الغربية بعد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليها، واعتقل حفيدها محمد عباس حنون. كما استشهد الطفل مراد أبو سيفين (15 عاماً) في بلدة اليامون برصاص الاحتلال. - نفذت قوات الاحتلال سلسلة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية، شملت قرى في محافظة رام الله والبيرة، وأطلقت قنابل مضيئة في قرية رمانة، ما أدى إلى احتراق أشجار الزيتون. - شهدت الضفة الغربية اعتداءات من المستوطنين، شملت حرق وسرقة ثمار الزيتون، وإصابة فلسطينيين في الخليل، وهدم منازل في سلوان وبيت لحم، واعتداءات على قاطفي الزيتون.

استشهد طفل ومسنّة فلسطينيان في الضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي المزرعة الغربية قرب رام الله (وسط)، واليامون، غرب جنين (شمال). وقال عضو بلدية المزرعة الغربية وسيم لدادوة، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ المسنّة هنية حنون (80 عاماً)، استُشهدت فجر اليوم الخميس بعدما اقتحمت قوات الاحتلال منزل نجلها واعتدت عليها وعلى أفراد عائلاتها بالضرب. وأضاف لدادوة أنّ المسنة استشهدت متأثرة بالضرب المبرح، وهي لم تكن تعاني من أي أمراض سابقة، مشيراً إلى أنّ قوات الاحتلال اعتقلت حفيدها محمد عباس حنون قبل انسحابها من البلدة.

وفي جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، استشهد الطفل الفلسطيني مراد أبو سيفين (15 عاماً)، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة اليامون. وكان الطفل أبو سيفين قد أُصيب في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، واعتقل دون معرفة طبيعة إصابته، قبل الإعلان صباح اليوم عن استشهاده واحتجاز جثمانه.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر محلية بأنّ قوات الاحتلال نفّذت، فجر اليوم الخميس، اقتحامات وعمليات اعتقال ومداهمات وتحقيقات ميدانية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تركزت في قرى بيت ريما، ودير غسانة، والمغير في محافظة رام الله والبيرة (وسط). وأكدت المصادر أنّ جيش الاحتلال اقتحم قرية المغير، شمال شرقي رام الله، منذ أكثر من ساعتين، وسط مداهمات للمنازل، وتحويل عدد منها إلى ثكنات عسكرية بعد طرد أصحابها.

منزل الشهيدة الحاجة هنية حنون التي ارتقت بعد اقتحام وحشي من جنود الاحتلال والاعتداء على أبنائها واعتقال حفيدها في المزرعة الغربية قضاء رام الله. pic.twitter.com/DVHJcL2hTU — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 6, 2025

في سياق آخر، أطلقت قوات الاحتلال في الوقت ذاته قنابل مضيئة في قرية رمانة، غرب جنين، شمالي الضفة، ما أدى إلى احتراق عدد من أشجار الزيتون في أراضي القرية. وفي القدس المحتلة، وسط الضفة، أصيب شاب برصاص الاحتلال، مساء أمس الأربعاء، في بلدة الرام، شمال المدينة.

وكان مستوطنون قد أحرقوا، أمس الأربعاء، أشجار زيتون في سهل بلدة ترمسعيا، شمال شرقي رام الله، كما سرقوا ثمار الزيتون من أراضي بلدة عقربا، جنوب نابلس، شمالي الضفة. وفي الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، أُصيب ثلاثة فلسطينيين برضوض وكدمات مساء أمس الأربعاء، خلال اعتداء مستوطنين عليهم غرب بلدة يطا. كما اعتدى مستوطنون على مواطنين في مسافر يطا، جنوب الخليل، ما أدى إلى إصابة مسن بجروح.

على صعيد آخر، أجبرت سلطات الاحتلال الفلسطيني المقدسي موسى بدران، أمس الأربعاء، على هدم منزله ذاتياً في حي البستان ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى. وفي بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، أخطرت قوات الاحتلال، أمس الأربعاء، بهدم تسعة منازل مأهولة وقيد الإنشاء في قرية أرطاس، ومنحت أصحابها مهلة 30 يوماً لإحضار أوراق إثبات الملكية للأرض التي بنيت عليها المنازل. كما هدمت قوات الاحتلال غرفة زراعية في قرية وادي فوكين، غرب بيت لحم، بحجة عدم الترخيص، وهاجمت مع مجموعات من المستوطنين قاطفي الزيتون في بلدة نحالين، غرب المدينة.

وفي نابلس، أحرق مستوطنون بيتاً متنقلاً (كرفاناً) و"بركساً" لتربية الأغنام في قرية مجدل بني فاضل، بالتوازي مع سرقة ثمار الزيتون من بلدة عقربا، جنوبي المدينة.