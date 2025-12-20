- شهدت الضفة الغربية تصاعدًا في الاقتحامات والاعتداءات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، مما أدى إلى استشهاد الشاب أحمد زيود والطفل ريان أبو معلا وإصابة شاب بجروح خطيرة. - قامت القوات الإسرائيلية باعتقالات واعتداءات في مناطق متعددة مثل دير بلوط وعزون، مع اقتحامات في الخليل وبيت لحم واعتداءات من المستوطنين في "خلة النتش". - تصاعدت اعتداءات المستوطنين بمنع حراثة الأراضي والهجوم على مركبات فلسطينية، مع إغلاق مداخل أريحا، في سياق تصاعد الاعتداءات منذ حرب غزة.

شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، اليوم السبت ومساء الجمعة، اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللها استشهاد طفل وشاب وإصابة شاب آخر بجروح خطيرة، واعتقالات، واعتداءات على المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم، إلى جانب اعتداءات نفذها مستوطنون. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم، استشهاد الشاب أحمد سائد زيود (22 عاماً) برصاص الاحتلال في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين شمالي الضفة الغربية. وذكرت مصادر محلية أن شاباً استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها السيلة الحارثية وانتشارها في شوارع البلدة وإطلاقها الرصاص، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة جداً، ليعلن لاحقاً عن استشهاده.

كذلك، أعلنت وزارة الصحة أن الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية أبلغتها باستشهاد الطفل ريان محمد عبد القادر أبو معلا (16 عاماً) برصاص الاحتلال في بلدة قباطية، جنوب جنين، واحتجازها جثمانه. وقبل ذلك، أكد الهلال الأحمر أن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الوصول إلى إصابة في بلدة قباطية في وضع خطر.

كما أعلن الهلال الأحمر أن طواقمه في جنين تعاملت مع إصابة طفل (15 عاماً) بشظايا رصاص حي في اليد، وذلك خلال اقتحام السيلة الحارثية. وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من بلدة السيلة الحارثية عقب استشهاد زيود وإصابة الطفل، كما انسحبت من بلدة قباطية جنوب جنين بعد استشهاد الطفل أبو معلا.

وفي وقت سابق، أفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه نقلت إصابة بجروح خطيرة في الرأس، إثر تعرّض شاب لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية قراوة بني زيد شمال غرب رام الله، وسط الضفة الغربية. وفي السياق، أكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع القرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، وأسفرت عن إصابة الشاب.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت، مساء الجمعة، شاباً من بلدة دير بلوط، غرب سلفيت، في أثناء وجوده في المنطقة الجنوبية الغربية من بلدة الزاوية، كما اقتحمت، فجر اليوم السبت، بلدة الزاوية، ونفذت حملة مداهمات طاولت منازل المواطنين، تخللها الاعتداء بالضرب على عدد من الشبان واعتقال عدد منهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، شاباً من بلدة عزون شرق قلقيلية بعد مداهمة منزله، فيما اقتحمت قرى جيوس وحجة وباقة الحطب شرق قلقيلية، وانتشرت في شوارعها قبل أن تنسحب من دون الإبلاغ عن اعتقالات.

اقتحامات ومواجهات في الخليل وبيت لحم

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا جنوب غرب المدينة، واعتقلت شاباً بعد مداهمة منزله، كما اعتقلت شاباً آخر من بلدة الكرمل جنوباً. واقتحمت كذلك بلدات ترقوميا وإذنا وبيت كاحل والظاهرية، وداهمت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها واحتجزت عدداً من المواطنين ونكلت بهم، من دون أن يُبلّغ عن اعتقالات. واعتقلت، مساء الجمعة، فتى خلال اقتحامها مخيم العروب شمال الخليل. كما أُصيب شاب فلسطيني بجروح من جراء اعتداء نفذه مستوطنون بالحجارة على الأهالي ومنازلهم في منطقة "خلة النتش" بجبل جور شرق الخليل.

وفي بيت لحم، اندلعت مواجهات بين مواطنين وقوات الاحتلال، مساء الجمعة، في بلدة بيت فجار جنوباً، من دون الإبلاغ عن إصابات، فيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوبي المحافظة، وانتشرت في شوارعها من دون تسجيل مداهمات أو اعتقالات. واقتحمت قوات الاحتلال، مساء الجمعة، بلدة نعلين غرب رام الله، وانتشرت في شوارعها، من دون أن يُبلّغ عن إصابات أو اعتقالات.

اعتداءات متصاعدة للمستوطنين

وعلى صعيد آخر، أكدت منظمة البيدر الحقوقية أن مجموعات من المستوطنين منعت، مساء الجمعة، المواطنين من حراثة أراضيهم الزراعية في منطقة برية السواحرة جنوب شرق القدس المحتلة.

وفي قرية عين يبرود شرق مدينة رام الله، هاجم مستوطنون، السبت، مركبات فلسطينية، بالتزامن مع وجود الجيش الإسرائيلي في المكان.

الجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة أريحا

وعلى صعيد متصل، أغلق الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، البوابات الحديدية المقامة على مداخل مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة. حيث أغلق الاحتلال المداخل الأربعة المؤدية إلى مدينة أريحا، ومنع المرور منها، متسبباً بأزمة مرورية خانقة وتكدّس مئات المركبات، من دون تبيان سبب الإغلاق.

وتقطع 916 حاجزاً إسرائيلياً دائماً ومؤقتاً أوصال مدن الضفة الغربية المحتلة وقراها، بينها أكثر من 243 بوابة حديدية أقيمت بعد اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 التي استمرت عامين.

ويضطر فلسطينيون في مناطق عدة بالضفة الغربية إلى استخدام أكثر من وسيلة للتنقل بين المدن والقرى، وسط إغلاق إسرائيل عشرات البوابات التي تقيمها بالضفة الغربية.

ومنذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، ما أسفر عن استشهاد 1100 فلسطيني وإصابة نحو 11 ألفاً، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفاً آخرين، وفق معطيات فلسطينية.