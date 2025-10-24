الضفة الغربية | استشهاد طفل في نابلس ومستوطنون يهاجمون دير دبوان

- استشهد الطفل الفلسطيني محمد أبو حنين (15 عاماً) من مخيم عسكر بنابلس برصاص قوات الاحتلال، بينما أضرم مستوطنون النار في مركبات بدير دبوان واعتدوا على أهالي خربة الطوبا، مع اقتحام قوات الاحتلال لعدة بلدات واعتقال فلسطينيين بينهم أسير محرر. - تعرض المزارعون الفلسطينيون لاعتداءات متكررة من المستوطنين أثناء قطف الزيتون في قرى الضفة الغربية، مما أدى إلى تعطيل عملهم تحت حماية قوات الاحتلال. - شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، شملت اقتحام منازل واعتقال مواطنين في الخليل وطولكرم، مع انتشار القوات في مناطق أخرى دون الإبلاغ عن اعتقالات.

استشهد الطفل الفلسطيني محمد أحمد خميس أبو حنين (15 عاماً) من مخيم عسكر شرق نابلس، صباح اليوم الجمعة، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام المخيم مساء أمس الخميس. كما أضرم مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، النار بثلاث مركبات في بلدة دير دبوان شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، كما اعتدت مجموعات من المستوطنين على أهالي بلدة خربة الطوبا في مسافر يطا في حين قامت قوات الاحتلال خلال ليل الخميس الجمعة باقتحام عدة بلدات في الضفة الغربية واعتقلت خلالها عدة فلسطينيين من بينهم أسير محرر.

وقال رئيس بلدية دير دبوان منصور منصور لـ"العربي الجديد" إن "أربعة مستوطنين تسللوا في نحو الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم الجمعة، إلى حي التل في بلدة دير دبوان، وأضرموا النار بثلاث مركبات كانت متوقفة في الشارع قبل أن يفرّوا من المكان". وأكد منصور أن الأهالي استيقظوا على الحادثة، وتجمّع الشبان بسرعة لإخماد النيران، لكن السيارات احترقت بالكامل. فيما تحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن قيام مجموعة أخرى من المستوطنين بالاعتداء عىل الأهالي في بلدة خربة الطوبا ف يمسافر يطا جنوب الخليل.

وفي سياق اعتداءات المستوطنين، ذكرت مصادر محلية أن مستوطنين هاجموا، صباح الجمعة، مزارعين فلسطينيين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في أراضي قرية بيت إكسا شمال غرب القدس، واعتدوا على عدد منهم بالحجارة والشتائم، بحماية قوات الاحتلال. كما أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد" أن مستوطنين اقتحموا، صباحاً، أراضي قرية كفر مالك شمال شرق رام الله، ما أدى إلى تعطّل عمل المزارعين أثناء قطف ثمار الزيتون. في حين، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اعتدوا، الجمعة، على عدد من المزارعين في بلدة دير بلوط غرب سلفيت، ومنعوهم من قطف ثمار الزيتون في أراضيهم، بينما هاجم مستوطنون صباح اليوم، قاطفي الزيتون في بلدة بيت دجن شرق نابلس، ومنعوهم كذلك من إكمال قطف الزيتون في المنطقة.

وذكرت "وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت، فجر اليوم الجمعة، الأسير المحرر، مالك سعادة جلاد (50 عاماً)، بعد مداهمة منزله في ضاحية ارتاح جنوب مدينة طولكرم وتخريب محتوياته. كما اعتقلت قوات الاحتلال، الجمعة، أربعة مواطنين من محافظة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وأفادت "وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلاً من: قصي منجد القصراوي التميمي، ومؤمن منقذ القصراوي التميمي، وبسام الأطرش، وعطاف الأطرش. كما فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في مدينة الخليل لعائلتي الأطرش والرجبي وغيرها، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر وتمركزت في منطقة البالوع، ودهمت شقه سكنية وفتشتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال، ليلاً، مخيم بلاطة شرق نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط انتشار واسع في عدة حارات وإطلاق الرصاص وقنابل الصوت.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفارعة جنوب طوباس، ليل الخميس الجمعة، وأفادت بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم من مدخله الشمالي بعدة دوريات عسكرية، وانتشرت قوات من المشاة في أزقته، ودهمت قوات الاحتلال عدة منازل، ثم انسحبت باتجاه حاجز الحمرا دون التبليغ عن اعتقالات.