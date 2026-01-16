- استشهد الطفل محمد نعسان (14 عاماً) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام قرية المغير شمال شرق رام الله، حيث اندلعت مواجهات واعتقل متضامنون أجانب. - شهدت الضفة الغربية اعتداءات متكررة من المستوطنين تحت حماية الاحتلال، شملت اقتحام أراضٍ فلسطينية ونصب بيوت متنقلة لتوسيع المستوطنات، وشق طرق استيطانية جديدة. - نفذت قوات الاحتلال مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية، واعتقلت فلسطينيين وأطفالاً، وأغلقت مداخل القرى وعرقلت حركة الفلسطينيين، وجرفت شارعاً جديداً في كفر مالك.

استشهد طفل فلسطيني، اليوم الجمعة، عقب إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وأفاد نائب رئيس المجلس القروي في المغير مرزوق أبو نعيم، لـ"العربي الجديد"، بأنّ الطفل محمد نعسان (14 عاماً) استشهد بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام القرية ظهر اليوم.

وأوضح أبو نعيم أنّ قوات الاحتلال اقتحمت القرية ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أُصيب خلالها الطفل برصاصة في صدره، نُقل على إثرها لتلقي العلاج قبل أن يُعلن عن استشهاده بعد وقت قصير. وبحسب أبو نعيم، اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم، قرية المغير عقب محاصرتها منطقة الخلايل برفقة مستوطنين واعتقال متضامنين أجانب، كانوا موجودين لمساندة عائلة أبو همام التي تقطن المنطقة وتتعرض لهجمات يومية من عصابات المستوطنين الإرهابية.

وفي سياق آخر، قال المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد"، إنّ عضواً في الكنيست الإسرائيلي اقتحم تجمع شلال العوجا البدوي شمال أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة، وهاجم عدداً من نشطاء السلام الأجانب الذين كانوا هناك للتضامن مع العائلات الفلسطينية والدفاع عن حقوقها.

وفي سنجل شمالي رام الله، اقتحمت مجموعات من المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، الأراضي المحيطة بمنازل الفلسطينيين بهدف الترهيب وفرض السيطرة على الأراضي. كما اقتحم مستوطنون منطقة برية الشيوخ شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، في اعتداء استهدف أراضي المنطقة ومحيطها.

وفي بيت لحم جنوبي الضفة، نصب مستوطنون، أمس الخميس، خمسة بيوت متنقلة "كرفانات" في منطقة عش غراب شرق بيت ساحور، في محاولة لتوسيع بؤرة استيطانية قائمة، فيما شرعت قوات الاحتلال مساء الخميس، بتركيب بوابات حديدية في منطقة عين شبلي عقب حاجز الحمرا قرب محافظة طوباس شمالي الضفة، لتشديد القيود على حركة الفلسطينيين.

وشرعت قوات الاحتلال، أمس الخميس، بأعمال شق طريق استيطاني شرق بلدة عاطوف بمحافظة طوباس، بهدف ربط الأراضي بموقع إقامة مستوطنة جديدة. كما أُصيب مسن فلسطيني برضوض أثناء محاولته التصدي لهجوم نفذه مستوطنون على رعاة الأغنام في وادي الرخيم غرب قرية سوسيا بمسافر يطا جنوب الخليل، جنوبي الضفة.

وفي شمال الضفة، هاجم مستوطنون مزارعاً أثناء وجوده في أرضه بمنطقة المسعودية شمال غرب نابلس، فيما أقدم آخرون على وضع سياج حول أراضٍ في خربة المراجم التابعة لأراضي بلدة دوما جنوبي نابلس. كما أطلقت قوات الاحتلال النار، مساء أمس الخميس، على فلسطيني قرب مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس، ما أدى إلى إصابته في قدمه.

إلى ذلك، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نفذت اليوم الجمعة والليلة الماضية مداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها أربعة فلسطينيين بعد الاعتداء عليهم من المستوطنين في مسافر يطا جنوب الخليل. كما اعتقلت فجر اليوم ثلاثة أطفال من قرية كفر مالك شرق رام الله عقب مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر مالك من جهة جبل العاصور، وأجبرت المحال التجارية على إغلاق أبوابها، قبل إغلاق مداخل القرية وعرقلت حركة الفلسطينيين. وجرفت قوات الاحتلال شارعاً جديداً شقه أبناء القرية بمساعدة من البلدات المجاورة للوصول إلى رام الله، وذلك بعد إغلاق قوات الاحتلال الشارع الرئيس الرابط بين القرية ومحيطها، قبل أشهر.