- استشهد الطفل الفلسطيني أدهم دهمان وأصيب شاب آخر خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الدهيشة في بيت لحم، بينما هدمت قوات الاحتلال منزل الشهيد محمود العقاد في نابلس. - أعلنت هيئة شؤون الأسرى استشهاد الأسير مروان حرز الله في سجن "مجدو"، بينما تعاملت طواقم الهلال الأحمر مع إصابة شاب بالرصاص قرب حاجز حزما. - نفذت قوات الاحتلال مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية، وأغلقت المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي، بينما نفذ المستوطنون 443 اعتداءً خلال شهر واحد.

استشهد طفل فلسطيني وأصيب شاب آخر، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الدهيشة في بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، ليل أمس الجمعة، بينما هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم السبت، منزل الشهيد محمود العقاد في مدينة نابلس شمالي الضفة.

وأكدت مصادر محلية وطبية استشهاد الطفل أدهم دهمان متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، ليل أمس، فيما أصيب شاب آخر ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الطفل أدهم سيد صالح دهمان (15 عاماً) متأثراً بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال خلال العدوان على مخيم الدهيشة. وباستشهاد الطفل دهمان، ارتفع عدد الشهداء برصاص قوات الاحتلال أمس الجمعة، إلى ثلاثة، في بلدة كفر عقب ومخيم قلنديا شمالي القدس، ومخيم الدهيشة.

وشيّع الفلسطينيون ظهراليوم، جثمان الشهيد في مخيم الدهيشة، حيث انطلق موكب تشييع جثمان الشهيد دهمان من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي باتجاه منزل عائلته في المخيم، حيث أُلقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة، قبل أداء صلاة الجنازة عليه، ليُحمل بعدها على الأكتاف، ويجوب به المشيعون شوارع المخيم، وصولاً إلى مقبرة الشهداء في قرية أرطاس.

من جانبها، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية مساء السبت، استشهاد الأسير الفلسطيني والجريح مروان فتحي حسين حرز الله، من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. وبحسب بيان للهيئة فإن الأسير استشهد في سجن "مجدو" اليوم السبت، وهو معتقل منذ الثامن من يناير/كانون الأول 2026.

وفي سياق آخر، أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها في رام الله تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم قرب حاجز حزما شمالي القدس، ونُقل إلى المستشفى. من جانب آخر، فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت، منزل عائلة الشهيد محمود العقاد في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية. واقتحمت قوات الاحتلال المدينة، وحاصرت منزل العائلة في شارع حلاوة، تمهيداً لهدمه بعد زرع المتفجرات داخله، وأجلَت عدداً من العائلات المجاورة قبل تنفيذ التفجير. والعقاد استُشهد في 28 سبتمبر/ أيلول 2025، قرب مدينة قلقيلية عقب إطلاق النار على مركبته.

لحظة مرور آليات الاحتلال برفقة شاحنة متفجرات من حي خلة العامود في #نابلس باتجاه شارع حلاوة تمهيدًا لتفجير منزل.

وفي سياق آخر، نفذت قوات الاحتلال فجر اليوم السبت وليل أمس الجمعة، مداهمات واقتحامات لمنازل الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، أدت إلى اعتقال عدد من المواطنين. كذلك واصلت قوات الاحتلال إغلاق المسجد الأقصى في القدس المحتلة والحرم الإبراهيمي في الخليل لليوم التاسع والعشرين على التوالي، منذ بدء الحرب على إيران، مانعة الفلسطينيين من أداء الصلوات فيهما.

إلى ذلك، أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان في تصريح صحافي، أن المستوطنين نفذوا 443 اعتداءً خلال شهر واحد منذ اندلاع الحرب والتوتر الإقليمي، مستغلين حالة الاضطراب لتكثيف الهجمات على القرى والتجمعات الفلسطينية.