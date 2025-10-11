الضفة الغربية: استشهاد شاب وإصابة طفل برصاص الاحتلال في جنين

استشهد شاب فلسطيني، مساء أمس الجمعة، وأصيب طفل (15 عاماً) برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب دوار السينما في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وقالت وزارة الصحة الافلسطينية إن الشهيد هو الشاب محمد عدنان يوسف سلامة (25 عاماً) فيماأصيب الطفل بشظايا الرصاص الحي في الأطراف.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطيينة (وفا) إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة جنين، وسط إطلاق الرصاص صوب الأهالي، ونشر جيش الاحتلال فرقة من الجنود المشاة في منطقة دوار السينما وسط المدينة، وفي محيط مستشفى جنين الحكومي ومستشفى الأمل، واعتقلت شاباً.

وباستشهاد سلامة يرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين إلى 50 شهيداً منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المدينة ومخيمها في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، والذي طال أيضاً عدة بلدات وقرى في المحافظة. ودمر الاحتلال خلال عدوانه، أكثر من 600 منزل بشكل كامل في مخيم جنين، كما هدم نحو ألف وحدة سكنية بشكل جزئي، ما أدى إلى تهجير ونزوح نحو 22 ألف مواطن من سكان المخيم إلى المدينة وبلدات وقرى المحافظة.

وأفادت "وفا" بأن مستوطنين اقتحموا خربة الفارسية بالأغوار الشمالية، وأقدموا على تخريب وتقطيع كابلات خلايا طاقة شمسية، وتشهد مناطق الأغوار الشمالية تصاعداً كبيراً في وتيرة اعتداءات المستوطنين، وتشمل هذه الاعتداءات مهاجمة البيوت وممتلكات الأهالي وترهيبهم والاعتداء عليهم، بالإضافة إلى ملاحقتهم في المراعي ومنعهم من دخولها والاعتداء على مواشيهم وسرقتها. ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، نفذ المستعمرون 7154 اعتداء بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، ما أسفر عن استشهاد 34 فلسطيني، وتهجير 33 تجمعاً بدوياً فلسطينياً، تتكون من 455 عائلة وتضم 2853 فرداً، من أماكن سكنهم إلى أماكن أخرى، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

واقتحمت قوات الاحتلال، ليل الجمعة السبت، عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحمت قوت للاحتلال وسط مدينة البيرة، وقامت بإطلاق الرصاص الحي بكثافة، كما اقتحم الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب جنين والمنطقة الجنوبية في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.