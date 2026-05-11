- استشهد شاب فلسطيني في مخيم قلنديا بعد اشتباك مع قوات الاحتلال، التي منعت الإسعافات وأطلقت النار على الصحافيين. حركة حماس أشادت بالعملية كرمز للمقاومة. - قامت قوات الاحتلال بهدم منازل ومنشآت في ضاحية الزراعة وقرية الرماضين وحي واد قدوم، رغم وجود أوراق رسمية، في إطار اعتداءات مستمرة على الفلسطينيين. - شهدت الضفة الغربية اعتداءات من المستوطنين واقتحامات واعتقالات من قوات الاحتلال في مناطق مثل مسافر يطا ورام الله ومخيم الجلزون.

استُشهد فلسطيني بعد إصابته بجروح خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مخيّم قلنديا شمالي القدس المحتلة، وفق ما أفادت به محافظة القدس، في وقت قام الاحتلال بهدم منزل ومنشآت، تزامناً مع اعتداءات للمستوطنين في الضفة الغربية. وبحسب مصادر محلية، فإن إصابة الشاب في مخيم قلنديا، ثم استشهاده، جاءت بعد اشتباك مسلح وقع بينه وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الاقتحام.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات تجاه مخيّم قلنديا، بالتوازي مع منع تقديم الإسعافات للشاب المصاب. وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي مباشرةً تجاه الصحافيين خلال اقتحام محيط معهد التدريب المهني قرب مخيم قلنديا، في وقت أفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال أخذت قياسات هندسية للمعهد.

وفي السياق، باركت حركة حماس "العملية البطولية والاشتباك المسلح الذي استهدف قوات الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة"، مؤكدة أنها "تعكس روح المقاومة والصمود، وإصرار شعبنا الفلسطيني على التصدي لعدوان الاحتلال واقتحاماته وجرائمه المتواصلة في غزة والضفة والقدس، واستهدافه المستمر لأبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

ونعت الحركة منفذ العملية "الشهيد البطل المشتبك أيمن الهشلمون"، مشيدة بشجاعته وإقدامه، مؤكدة أنّ دماءه الزكية ستبقى منارةً للأحرار، وأن هذه التضحيات والبطولات تمثل عنواناً لرفض الخضوع للاحتلال ومخططاته، ودافعاً متجدداً لمواصلة طريق المقاومة حتى التحرير. وقالت: "إن جرائم الاحتلال ومحاولاته المتكررة لكسر إرادة شعبنا وإخماد جذوة المقاومة، ستفشل أمام صمود شعبنا وثباته، الذي سيبقى متمسكاً بحقوقه الوطنية المشروعة، وقادراً على مواصلة المواجهة والتحدّي". وشدّدت الحركة على أن المقاومة "ستبقى حقاً مشروعاً وأصيلاً لشعبنا، ما دام الاحتلال جاثماً على أرضنا ومقدساتنا".

إلى ذلك، أفاد مدير مركز الجلزون الإعلامي، محمد حمدان، لـ"العربي الجديد"، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت ضاحية الزراعة القريبة من مخيّم الجلزون شمالي رام الله، وهدمت منزل المواطن عز شريف نخلة، إلى جانب منشأة تجارية عبارة عن بركس يضم معدات ثقيلة وشاحنات، عقب اقتحام المنطقة. وأوضح حمدان أن المنزل، البالغة مساحته نحو 120 متراً مربعاً، كان قيد التشطيب ومحاطاً بسور، مشيراً إلى أن صاحبه تقدم بأوراق رسمية للحصول على ترخيص لدى سلطات الاحتلال، ودفع مبالغ مالية كبيرة، فيما مُنح مهلة لتسوية أوضاعه قبل أن تُنفذ عملية الهدم بشكل مفاجئ ومن دون إنذار مسبق.

وأشار حمدان إلى أن قوات الاحتلال أعادت صباح اليوم، هدم المنشأة التجارية التي سبق أن هدمتها قبل أشهر، وصادرت مفاتيح الشاحنات الموجودة فيها، مهدّدة بمصادرتها في حال عدم إزالتها خلال ثلاثة أيام. وفي جنوب الخليل، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال هدمت، صباحاً، منشآت عبارة عن بركسات في قرية الرماضين. وكانت آليات الهدم التابعة للاحتلال قد هدمت، مساء الأحد، منشآت في منطقة وادي القرشية في البادية جنوبي الخليل للمرة الثالثة، ما ألحق أضراراً بمنشآت تعود للمواطن خالد سليمان البدور، بعد تنفيذ عمليات هدم وتجريف في الموقع.

من جانبها، أفادت محافظة القدس بأنّ جرافات بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، استكملت اليوم، هدم الطابق السفلي من بناية سكنية في حي واد قدوم ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، بعد أن كانت قد هدمت البناية نهاية عام 2025. وفي سياق الاعتداءات الاستيطانية، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية، حسن مليحات، لـ"العربي الجديد"، أن مستوطنين يرتدون الزي العسكري اقتحموا، صباح اليوم، مسكن المواطن هشام الصريع في منطقة حوارة بمسافر يطا جنوبي الخليل، وفتشوا المنزل قبل توجيه تهديدات مباشرة للعائلة ومغادرة المكان.

إلى ذلك، أفاد مليحات بأنّ مستوطنين اقتحموا اليوم، منزل عائلة أبو فزاع الكعابنة في المنطقة الشرقية من رام الله، وأطلقوا جمالهم داخل الأراضي المحيطة بالمنزل، ما أدى إلى إتلاف مزروعات، وقصّوا السياج المحيط بالمنزل وتجولوا في محيطه. وأشار مليحات إلى أن العائلة تتعرّض على نحوٍ شبه يومي لاعتداءات واستفزازات من مستوطنين قادمين من بؤرة استيطانية مجاورة، في إطار تضييق يستهدف التجمعات البدوية في المنطقة.

كما هاجم مستوطنون، فجراً، قرية التوانة في مسافر يطا جنوبي الخليل، واعتدوا على مركبات الأهالي، وألحقوا أضراراً مادية بعدد منها خلال اقتحام القرية، بحسب مليحات. وفي بيت لحم، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت فجراً، مع إصابة فتى (16 عاماً) برصاص في البطن قرب جدار مخيم عايدة، ووصفت حالته بالخطرة جداً، مشيراً إلى نقل المصاب إلى المستشفى.

إلى ذلك، استولت قوات الاحتلال، أمس الأحد، على جرافة خلال اقتحامها قرية دير إبزيع، غرب رام الله، أثناء عملها في القرية. وفي سياق آخر، نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مداهمات واعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، شملت اعتقال الشاب أيمن بهاء نخلة من مخيم الجلزون أثناء مروره عبر حاجز "كراميلو" المقام شرق رام الله، ونشر صورته معتقلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عواد النجار، من بلدة سلواد، شرق رام الله، والشاب أمير مراعبة من بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية، والشابين إلياس مزهر وأحمد عبده عقب مداهمة منزليهما في ضاحية ارتاح، جنوبي طولكرم. وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة إذنا كلاً من وسام جهاد طميزة، ومحمد عبد الغفار طميزة، وأحمد ذيب فرج الله ونجله محمد، عقب دهم منازلهم وتفتيشها، كما اعتقلت من بلدة بيت أمر شمال الخليل، كلاً من حسن فؤاد حسن أبو عياش، ويوسف حسن اخليل، وخطاب وحيد أبو ماريا، وشادي حاتم فوزي أبو عياش، بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب علاء محمد عيسى بعد مداهمة منزل ذويه، في بلدة الخضر، جنوبي بيت لحم. وفي القدس، استدعت قوات الاحتلال، أمس الأحد، الشاب المقدسي إبراهيم محمود العباسي للتحقيق في غرفة "4"، وأبلغته بقرار منعه من السفر لمدة ستة أشهر، رغم استعداده للتوجه إلى المملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة لأداء مناسك الحج، على أن يعود الثلاثاء المقبل لاستلام القرار رسمياً.

من جهة أخرى، أفرجت سلطات الاحتلال عن الفتيين محمود درباس وحمزة جاد الله من بلدة العيساوية في القدس، بشرط الحبس المنزلي لمدة خمسة أيام، بعد اعتقالهما فجر أمس الأحد.