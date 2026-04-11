استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم السبت، إثر إصابته برصاص مستوطنين خلال اقتحامهم بلدة دير جرير شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، حيث يواصل المستوطنون تصعيد اعتداءاتهم ومهاجمة الأهالي والممتلكات. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب علي ماجد حمادنة (23 عاماً)، بعد إصابته برصاصة اخترقت ظهره وصدره خلال الاعتداء الذي نفذه المستوطنون.

وأوضحت الوزارة أن الشاب حمادنة وصل إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله بحالة حرجة جداً، قبل أن يُعلن عن استشهاده لاحقاً. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين اقتحموا بلدة دير جرير وانتشروا في شوارعها، وأطلقوا الرصاص باتجاه الأهالي، ما أدى إلى إصابة الشاب قبل إعلان استشهاده.

إلى ذلك، هاجم مستوطنون، مساء اليوم السبت، رعاة أغنام في قرية الرشايدة، شرق بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن مستوطنين هاجموا عدداً من رعاة الأغنام في الرشايدة وأجبروهم على مغادرة المكان تحت تهديد السلاح. وأضافت المصادر ذاتها أن مستوطنين تجمعوا في قرية أرطاس قرب إسكان المهندسين، جنوب بيت لحم.

في السياق، أفادت "وفا" بأن مستوطنين اقتحموا مساء اليوم السبت، بلدة بيتا، جنوب نابلس شمالي الضفة. ونقلت الوكالة عن مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت منطقتي جبل "بئر قوزا" و"عين عوليم"، وقد احتجزوا شابين خلال عملهما في منزل قيد الإنشاء شرق البلدة، وتبع ذلك اقتحام قوات الاحتلال البلدة.