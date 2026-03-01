الضفة الغربية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة دورا

- استشهد الشاب محمد جهاد مسالمة متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة دورا جنوب الخليل، وأصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع. - شنت قوات الاحتلال سلسلة اعتقالات في الضفة الغربية، شملت قرى مثل جيوس وكفر لاقف ومخيم بلاطة، واعتقلت عدة أشخاص من نابلس وقرية عراق التايه وبلدة بيتا. - تجددت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، حيث هاجموا عائلات ومركبات فلسطينية، واستمروا في استفزاز السكان، بينما تواصل قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها العسكرية.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، استشهاد شاب في بلدة دورا جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية، في وقت تواصلت فيه اقتحامات قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، إلى جانب تشديد الإجراءات العسكرية، وإغلاق الحواجز، ومداخل القرى، والبلدات.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، أن الشاب محمد جهاد مسالمة (25 عاماً) استشهد متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس السبت، خلال اقتحام بلدة دورا.

وفي السياق، أكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على الشاب، وأصابته في بطنه خلال اقتحام بلدة دورا، مساء السبت، حيث جرى نقله إلى المستشفى، ووصفت حالته حينها بالحرجة جداً، قبل الإعلان عن استشهاده صباح اليوم.

وبحسب المصادر، فقد أصيب عدد من الفلسطينيين، خلال اقتحام دورا، أمس، بينهم نساء وأطفال، بحالات اختناق إثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع قرب مسجد دورا الكبير وسط البلدة.

اعتقالات في قلقيلية ونابلس

على صعيد آخر، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية جيوس شرق قلقيلية، واعتقلت 12 فلسطينياً بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، كما اعتقلت شاباً عقب اقتحام منزله في قرية كفر لاقف شرق قلقيلية.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم الأحد، شابين بعد مداهمة منازلهم خلال اقتحام مخيم بلاطة، شرق مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

كما داهمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل في مدينة نابلس واعتقلت أحد الشبان، واعتقلت شاباً من بلدة زواتا غرب نابلس بعد مداهمة منزله وتفتيشه ومصادرة مركبته وتخريب محتويات المنزل، وكذلك اعتقلت قوات الاحتلال فتاة من قرية عراق التايه في نابلس، إضافة إلى اعتقال أربعة شبان من بلدة بيتا، جنوب نابلس، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير، شمال شرق رام الله، وسط الضفة الغربية، وتجولت في شوارعها، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات، بحسب نائب رئيس مجلس قروي المغير، مرزوق أبو نعيم، لـ"العربي الجديد".

تجدد اعتداءات المستوطنين

وفي سياق اعتداءات المستوطنين، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اعتدوا فجر اليوم الأحد، على عائلة في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية الفلسطينية بالضفة الغربية، حيث رشوا أفرادها بغاز الفلفل، وألقوا الحجارة على مسكنهم، ما أدى إلى إحداث أضرار فيه.

في حين، أفاد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية، حسن مليحات، لـ"العربي الجديد" بأن مستوطنين حاولوا مساء أمس السبت، دهس مواطنين فلسطينيين في تجمع شكارة شرق دوما جنوب نابلس.

وأشار مليحات إلى أن مستوطنين هاجموا أمس، أيضاً مركبات فلسطينية في سهل المسعودية شمال نابلس، ما ألحق أضراراً مادية بعدة مركبات دون تسجيل إصابات.

ولفت مليحات إلى أن مستوطنين قاموا أمس، برعي أغنامهم قرب منازل الفلسطينيين في منطقة حمروش شرق بلدة سعير في الخليل، الأمر الذي أثار استفزاز السكان، كما نفذت مجموعات من المستوطنين هجوماً على منازل المواطنين في قرية المنيا، جنوب شرق بيت لحم، تخلله إطلاق نار وأعمال اعتداء على الممتلكات.

في غضون ذلك، تواصل قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها العسكرية وإغلاق الحواجز المنتشرة في الضفة الغربية، إلى جانب إغلاق مداخل عدد من القرى والبلدات باستخدام بوابات حديدية منذ يوم أمس، عقب إعلان الحرب على إيران، الأمر الذي تسبب بإعاقة حركة تنقل الفلسطينيين وزاد من معاناتهم اليومية.

كما تواصل قوات الاحتلال منذ أمس، إغلاق المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل لليوم الثاني على التوالي، وتمنع إقامة الصلوات فيهما عقب إعلان الحرب على إيران.