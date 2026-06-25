- استُشهد مصطفى الخطيب (32 عاماً) بعد اقتحام قوات الاحتلال منزله في بلدة سرطة، حيث أطلقوا النار عليه وهو نائم، ووضعوا سكيناً قربه للإيحاء بأنه كان يعتزم المقاومة. - نفذت قوات الاحتلال عمليات دهم واعتقالات في الضفة الغربية، ومنعت الإسعاف من الوصول لمصطفى حتى استشهد، بينما أصيب شابان آخران في الأغوار الشمالية. - اقتحم مستوطنون تجمع العراعرة البدوي شمال شرق القدس، محاولين سرقة أغنام، وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

استُشهد الشاب مصطفى طه مصطفى الخطيب (32 عاماً)، فجر اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سرطة، غرب سلفيت، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد ياسين الخطيب، عم الشهيد، "العربي الجديد"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشهيد مصطفى الخطيب بعد خلع الباب، ثم أطلقت النار عليه وهو نائم بمفرده داخل غرفة النوم، ما أدى إلى استشهاده في المكان. وأوضح أن الشهيد تأخر في فتح المنزل لأنه كان نائماً، وحينما استيقظ حاول ارتداء ملابسه، لكن جنود الاحتلال خلعوا باب المنزل، ثم اقتحموا غرفة نومه وأطلقوا الرصاص عليه.

وأشار الخطيب إلى أن قوات الاحتلال وضعت سكيناً قرب باب المنزل بعد إطلاق النار على الشهيد، في محاولة للإيحاء بأنه كان يستعد لمقاومتها. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة سرطة فجر اليوم، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واعتقالات في عدد من المنازل، قبل أن تصل إلى المنطقة الجنوبية من البلدة، حيث يعيش الشهيد وحده فيما تقطن عائلته في الأردن.

وبحسب عم الشهيد، أصيب مصطفى بعدة رصاصات في مناطق مختلفة من جسده، بينها الصدر والرأس واليد، ومنعت قوات الاحتلال اقتراب السكان منه لإسعافه، إلى أن استشهد، ولاحقاً بعد انسحابها دخلت طواقم الإسعاف ونقلته إلى المستشفى.

إلى ذلك، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه استلمت من قوات الاحتلال قبل عصر اليوم، إصابتين لشابين، أحدهما صحافي، بعد اعتداء قوات الاحتلال عليهما في منطقة الراس الأحمر في الأغوار الشمالية الفلسطينية في الضفة الغربية، وجرى نقلهما للمستشفى. ويأتي هذا في وقت نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس والليلة الماضية، عمليات اعتقال ومداهمات للمنازل في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. وفي سياق آخر، أفاد مدير منظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات، "العربي الجديد"، بأن مستوطنين اقتحموا تجمع العراعرة البدوي في منطقة وادي زريق شمال شرق القدس، وحاولوا سرقة أغنام تعود لأحد المواطنين.