الضفة الغربية | استشهاد رضيع وإصابة والديه برصاص الاحتلال في الخليل

- شهدت الضفة الغربية اعتداءات واسعة من المستوطنين وقوات الاحتلال، حيث استشهد رضيع وأصيب والداه في الخليل، ومنع الفلسطينيون من الوصول إلى مسجد بيت الشيخ. - في القدس، أدى 65 ألف مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، بينما أغلق المستوطنون الطرق في الخليل وحرثوها، وواصلت قوات الاحتلال تجريف الأراضي في سلفيت. - اقتحم المستوطنون أراضي الفلسطينيين في مناطق أخرى، مما تسبب بأضرار كبيرة، واعتدت قوات الاحتلال على شبكات الكهرباء والمياه واعتقلت نحو 20 فلسطينياً.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الرضيع سام فهد أبو هيكل (سبعة أشهر) وإصابة والديه بجروح متوسطة من جراء إطلاق الاحتلال النار على مركبتهم في منطقة تل رميدة، جنوب مدينة الخليل مساء اليوم الجمعة، فيما شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة، اعتداءات واسعة على أيدي مستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، طاولت أراضي زراعية ومصادر مياه وممتلكات خاصة.

وقال منسق الحملة الشعبية للدفاع عن خربة طانا ثائر حنني في تصريح صحافي: "إن قوات الاحتلال والمستوطنين منعوا، اليوم، عشرات المواطنين من الوصول إلى مسجد بيت الشيخ في خربة طانا شرق بلدة بيت فوريك، شرقي محافظة نابلس، لأداء صلاة الجمعة، ما اضطر المصلين إلى أداء الصلاة تحت أشعة الشمس على مدخل الخربة في منطقة واد قراد". كما أكد حنني أن مستوطنين اعتدوا بالضرب المبرح، فجر اليوم الجمعة، على الفلسطينيين أمير إبراهيم نصاصرة وعلي محمود نصاصرة داخل منزلهما في منطقة طانا الفوقا شرقي بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

في سياق آخر، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن 65 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، بعد توافدهم إلى المسجد منذ ساعات الصباح الباكر.

وفي الخليل، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أغلقوا الطريق المؤدي إلى منطقة الجلايطة شرق إذنا، ومنعوا الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، كما شرعوا بحراثة الأراضي في المنطقة، فيما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص باتجاه الأهالي، ما أدى إلى وقوع إصابات بالرصاص.

وواصلت قوات الاحتلال أعمال تجريف أراضٍ زراعية في منطقة الرأس شمال غرب سلفيت شمالي الضفة الغربية، ما يهدد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية ويؤثر على مصادر رزق المزارعين. وفي منطقة الخان الأحمر شمال القدس المحتلة، أفادت محافظة القدس بأن مستوطنين أحدثوا، اليوم الجمعة، ثقوباً في خط المياه الرئيسي المغذي تجمعَّ "المهتوش"، الأمر الذي يهدد إمدادات المياه للسكان.

كما اقتحم مستوطنون أراضي الفلسطينيين الواقعة بين بلدتي عنزة وصانور جنوب جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، في وقت أقدم فيه مستوطنون، فجر الجمعة، على رشق مركبات الفلسطينيين بالحجارة في منطقة وادي الشاعر بين قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس، ومدينة سلفيت، ما أثار حالة من الخوف بين السائقين والمارة.

في شأن آخر، أفاد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات، في حديث مع "العربي الجديد"، بأن مستوطنين أطلقوا أبقارهم، اليوم الجمعة، داخل المحاصيل الزراعية في منطقتي خلة الحمص والفرش جنوب يطا جنوب الخليل، ما تسبب بأضرار للمزروعات، كما رُصد وجود لمستوطنين في منطقة وادي الكلاب بمدينة دورا جنوب الخليل. وأيضاً، اعتدى مستوطنون على ممتلكات المواطنين في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية.

وأشار مليحات إلى أن مستوطنين نفذوا اعتداءات في منطقتي عاطوف والرأس الأحمر جنوب شرق طوباس، شمالي الضفة الغربية، شملت تدمير خط مياه والاعتداء على غرفة التحكم الخاصة ببئر ارتوازية، إلى جانب تخريب شبكات الكهرباء لخمسة مساكن ومطالبة سكانها بمغادرة المنطقة خلال الأيام المقبلة. واقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم، وأدوا طقوساً تلمودية في الموقع. وعلى صعيد منفصل، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات اعتقال ومداهمة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال نحو 20 فلسطينياً.