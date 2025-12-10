الضفة الغربية | استشهاد أسير وحملة اعتقالات تطاول قيادات ونشطاء حماس

- استشهد الأسير عبد الرحمن السباتين (21 عامًا) من بلدة حوسان في بيت لحم، بينما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، مستهدفة قيادات ونشطاء وأسرى محررين من حركة حماس. - تركزت الاعتقالات في نابلس وسلفيت وأبو ديس والعيزرية وعرابة، حيث اقتحمت القوات منازل واعتقلت شخصيات بارزة مثل ناصر الشاعر والشيخ ماهر الخراز. - تعامل الهلال الأحمر الفلسطيني مع ثلاث إصابات لمعتقلين تعرضوا للضرب قبل الإفراج عنهم، وتم نقلهم إلى مجمع فلسطين الطبي لتلقي العلاج.

استشهد الأسير عبد الرحمن السباتين (21 عامًا) من بلدة حوسان في بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، فيما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طاولت عشرات الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة بينهم قيادات ونشطاء وأسرى محررون من حركة حماس. وبحسب مصادر محلية، فإن حملة الاعتقالات تركزت في مدينتي نابلس وسلفيت شمالي الضفة، إضافة إلى بلدتي أبو ديس والعيزرية جنوب شرق القدس، وبلدة عرابة جنوب جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة نابلس، وداهمت عدداً من المنازل وشرعت بتفتيشها، واعتقلت نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق ناصر الشاعر، قبل أن يُفرَج عنه لاحقاً، إلى جانب اعتقال الشيخ ماهر الخراز.

واعتقلت كذلك من مدينة نابلس، الأسرى المحررين: حسن الصفدي، وحامد العامودي، وأمجد السايح، وصدقي العقاد، وزاهي الكوسا، وعبد الرحيم بشكار، وموسى المدفع، وحسن تفاحة، وبراء دويكات، وفضل دويكات، وسعيد بلال، وخضر السركجي، وعنال عليوي.

كذلك داهمت قوات الاحتلال منازل في محافظة سلفيت وبلدة عرابة جنوب جنين، إضافة إلى تنفيذ عمليات اقتحام في بلدتي أبو ديس والعيزرية جنوب شرق القدس، حيث حققت ميدانياً مع عدد من الشبان واعتقلت آخرين. وفي سياق منفصل، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت الليلة الماضية، مع ثلاث إصابات لمعتقلين تعرضوا للضرب المبرح قبل أن يفرج الاحتلال عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث جرى تسلّمهم على حاجز الجيب العسكري شمال غرب القدس، ونقلهم إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله لتلقي العلاج.

إلى ذلك، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني صباح اليوم الأربعاء في بيان، استشهاد الأسير السباتين المعتقل منذ 24 يونيو/ حزيران الماضي، وذلك خلال وجوده في مستشفى "شعاري تسيدك" الإسرائيلي.